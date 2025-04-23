21点赔率和获胜概率须知大全



如果您是赌场游戏的初学者，那么21点很可能是您选择的第一个游戏。这并不令人意外，因为21点是最容易掌握的游戏之一，而且它提供了所有赌场游戏中最好的赔率。

就像玩其它纸牌游戏一样，为了真正掌握这种游戏的玩法并提高获胜的机会，在投入真钱之前，熟悉21点的赔率是明智之选。我们将在这篇文章中带您了解这款热门纸牌游戏背后的所有赔率和获胜概率。

您无需过分担心，不需要高级数学技能您就能理解任何21点变种的赔率。

赔率 vs. 获胜概率

虽然“赔率”和“获胜概率”这两个术语常常被很多人混淆，但它们之间有重要区别。在21点和一般的博彩游戏中，了解这些区别可以帮助您提高获胜的机会。

获胜概率

获胜概率是用来表示赢得一局游戏的可能性。我们通过将获胜机会除以所有可能的机会来计算获胜概率。

举例来说，如果我们有五张牌，并且必须从中选择一张，那么选中的概率是1（选中的可能机会）除以5（所有机会），结果是0.2或20%。

赔率

赔率是机会的表现。它们通过使用获胜的概率和失败的概率来计算。仍然以上述五张牌中选一为例，我们的赔率是4/1，其中4是失败的机会，1是成功的机会。

21点和其它博彩游戏中的赔率通常并不像这样计算。它们并不严格表示获胜的机会，而是表示每次投注的回报。

通常概率用来代表机会，而赔率仅用于表示您获得的金额。

不同类型21点游戏中的赔率和获胜概率

21点是赌场中最受欢迎而又最简单的游戏。

根据拉斯维加斯的统计数据，2020年21点游戏带来了6.43亿美元的收入，并且它是最受玩家欢迎的游戏。

21点的赔率和获胜概率比大多数其它赌场游戏都要好。但需要注意的是，21点有很多不同的类型。21点的获胜赔率很大程度上取决于您所玩的21点类型。下面我们来看看最常见的几种版本。

传统21点

传统21点（有时叫做美式21点）是您在大多数赌场中能找到的游戏。它使用8副52张牌来进行游戏。

所有类型的21点的平均中奖概率是42.22%。在传统21点中，拿到21点的概率是4.75%。

在下面的表格中，您可以找到在21点中获得特定点数的概率。



牌点 获胜概率 21 4.8% 17-20 30% 1-16 38.7% 未爆牌 26.5%

——在传统21点游戏中，赌场可获得的保底收益为0.61%。即玩家每投注100美元，赌场将获得0.61美元。

21点游戏中的获胜赔率——经典版本的赔率是3/2。回报是一样的，这意味着您会收到比投注额多1.5倍的钱。如果下注100美元，获胜您将赢得150美元。

欧式21点

与传统21点不同，欧式21点使用两副牌，每副52张牌。

这种玩法的另一个不同之处在于，庄家在软17点（有一张A）时不会再要牌。但庄家不看自己的牌，所以他可能已经有一手赢牌，而您可能会白白浪费赌注。

所有这些差异相互抵消，欧式21点的获胜概率与传统21点相同，大约为42%。

欧式21点的赔率与传统21点相同——都是3/2。但使其更为有利的是它的庄家优势，该版本中的庄家优势约为0.39%。

换牌21点

换牌21点是一种使用两手牌进行的21点游戏。它遵循传统21点的规则，但允许玩家交换两手牌。

举例来说，如果您的一手牌是11和3，另一手牌是9和10，您可以交换3和10，使一手获得21点，另一手得到12点。

换牌21点的获胜概率与其它版本相同，约为42%。

这是因为换牌21点有特定的规则。庄家在拿到22点时不会输掉，而是算作平局。同时玩家需要对两手牌下相同的赌注。

换牌21点的庄家优势略低于经典版本，约为0.58%，是庄家游戏最低的赌场游戏之一。

需要注意的是，换牌21点的赔率为1/1，也就是说它的彩金比传统21点要低。如果投注100美元的投注，您只会赢得100美元。

明牌21点

明牌21点是另一种流行的21点玩法。它有趣之处在于，游戏中所有的牌都是明牌，也就是说您始终可以看到庄家的牌。

明牌21点中的获胜几率与其它版本大致相同，约为42%左右。

在明牌21点中，任何平局都视为玩家的失败。如果您和庄家都有20点，您将输掉这局。

明牌21点的庄家优势是所有提到的游戏中最高的，约为0.85%。明牌21点游戏中的赔率是1/1。

玩家通常选择明牌21点，因为它有助于玩家发挥更好的策略，并且这种游戏通常被认为更富有乐趣。

由于较高的庄家优势和较低的赔率，如果您想通过玩21点赚取钱，明牌21点可能不是最佳选择。

免费赌注21点

免费赌注21点是一种允许玩家在游戏中免费进行某些操作的21点玩法。

举例来说，当两张牌相同时，您可以分牌选择——一张牌为一手，另一张牌用于另一手；或者在您手中有硬9、硬10或硬11点时，您可以选择加倍下注而无需额外下注。

免费赌注21点的庄家优势大约为1%，这比传统21点的0.61%要高得多。

像大多数其它版本一样，免费赌注21点的赔率是3/2。

在线21点

由于前几年的新冠疫情封锁促使在线博彩变得更加流行，据统计2020年在线博彩的收入就达到了2270亿美元。

21点在在线博彩中也非常受欢迎，越来越多的人更喜欢这种游戏方式。它有两种主要的变种：

视频21点

电子21点或视频21点本质上是您和计算机对战的21点游戏。它类似于传统21点游戏，但只使用一副牌进行游戏。

视频21点的庄家优势远高于真人21点，数值约为2.29%。

电子21点的赔率是1/1，比预期赔率要小。

当然在少数赌场也能找到赔率为3/2的这类游戏。

真人荷官21点

如果您不想与机器对战，或者对视频21点的赔率已经失去兴趣，您可以在家中与真人荷官进行在线21点对战。

这种类型的在线21点更具娱乐性，它通常也遵循传统21点的规则。

它的庄家优势较低，通常在0.49%到0.72%之间，具体取决于在线赌场。

在线21点的最佳赔率也出现在真人荷官21点中，数值为3/2，和常规21点一样。

额外投注/选项及其赔率

除了标准的21点玩法外，还有一些附加投注/选项，它们会改变21点的赔率和您彩金收益。大多数赌场在玩21点时会提供这些选项中的一些或全部，因此熟悉这些选项非常重要。

保险

保险几乎在所有类型的21点中都有提供，是最常用的附加投注。

它让您有机会保护投注额一半的资金。如果庄家的明牌是A，并且他拿到了21点，您仍然能获得赔付。

这给了玩家一个即使输掉主投注也能打平的机会。

投降

如果您认为打败庄家的机会不大，大多数赌场允许您选择投降。有两种投降的方式可以选择。

提前投降较少提供和使用。在提前投降中，您可以在庄家查看是否拿到黑杰克前就放弃一半的投注。

后期投降是最见的方式。它意味着您可以在庄家检查是否拿到黑杰克后放弃一半的投注。

只有庄家可能拿到21点时您才应选择投降。因为这样您只会损失部分赌注，但也有助于提高赌场的庄家优势。

适用牌副

用于21点的牌副数可以是1副到8副。单副牌21点的赔率通常与8副牌的赔率没有太大区别。它们的赔率范围通常是从1/1到100/1，取决于附加投注。

获胜的概率保持不变，但拿到黑杰克的概率略有变化。

另一方面，当只使用1副牌或8副牌时，庄家优势有很大不同。使用8副牌时，庄家优势可能比使用1副牌时高出0.563%。

21+3

这种玩法允许您对自己前两张牌和庄家的明牌进行投注。

您可以对5种结果进行投注，具体可见下面的“21+3”赔率表：



类型 说明 赔率 同花 3张花色相同的牌（如方块、红心等） 5:1 顺子 3张连续的牌（如5，6，7） 10:1 三条 3张相同点数或花牌（如J、Q、K）但不同花色的牌 30:1 同花顺 3张相同花色且连续的牌（如方块5, 方块6, 方块7） 40:1 同花三条 3张相同点数且相同花色的牌（如梅花、黑桃等） 100:1

“21+3”21点的赔率较好，但获胜几率不大，庄家优势也相当高。

“21+3”边注的庄家优势从6.29%开始，根据使用的牌副数不同，最大可达8.78%。与普通21点不同，在“21+3”边注中，使用的牌副数越少，庄家优势越大。

完美对子

完美对子是一种类似于“21+3”边注的投注类型。不同的是，它只关注玩家的牌和它们的组合。

您可以对3种对子组合投注：



类型 说明 赔率 出现概率 完美对子 两张完全相同的牌（如两张方块10） 25/1 1.69% 同色对子 两张点数相同且颜色相同的牌（如方块3和红心3） 12/1 1.93% 混合对子 两张点数相同的牌（颜色/花色不同） 5/1 3.86%

双倍下注

尽管赔率十分吸引人，但这些投注目标的出现概率是最低的之一。完美对子投注的庄家优势也很高，数值介于2%至11%之间。

双倍下注允许您在一局游戏中将赌注翻倍。通过双倍下注，您有机会再额外拿一张牌。

其获胜赔率与传统21点相同，同样为3/2。优势在于您会赢得两倍于正常赌注的彩金，因为您下了两倍赌注。

分牌

如果允许分牌，您可以将最初的两张牌分成两手牌。您还必须为另一手牌单独下注。

如果庄家的牌看起来较弱，或者您遵循某种策略，分牌可能会给您带来价值。举例来说，当您有两张10点时，分牌几乎不是一个好选择，因为您已经有非常高的机会打败庄家。

如果选择分牌，击败庄家后的赔率保持不变——3/2。

6:5赔率

长期以来3:2的赔率一直是赌场中的标准。然而6:5的赔率近来已经开始为拉斯维加斯采用成为21点的标准赔率。

3:2的赔率支付您1.5倍的投注金额，这样的收益算是相当慷慨。6:5赔率的收益相对较少，它只是1.2倍的投注金额。

如果规则相同，并且没有附加奖金投注，选择6:5赔率会让您输掉更多的钱。

尽管6:5的赔率不是拉斯维加斯最好的21点赔率，但它们可能是唯一提供的赔率，在这种情况下您就必须使用它们。如果您在投注中没有其它收益，并且有两种赔率可选，始终选择3:2。

21点游戏常胜诀窍

虽然无法保证您在赌场中玩的每一局都能获胜，但在21点中的获胜机会相对于其它游戏更有优势，并且21点游戏的赔率也相对公平，因为其获胜的概率较高。如果按21点赌桌上的赌注上限计算，玩家在这种游戏中有机会赢取高达4000万美元的彩金，可以这么说，在21点游戏中没有什么是不可能的。

以下是实用技巧：

不要使用您无法承受的赌资下注。 初学时不要选择风险较大的投注。 了解一些基本策略可能会有所帮助。使用基本策略时，获胜的概率/实际赔率更高，如果您遵循某些规则，可能会感觉更安全。 传统21点和欧式21点是初学者的最佳选择。 关注在线优惠，避免选择较高庄家优势的游戏。如果您更愿意听听其他人关于21点赔率的经验，Reddit可能是一个不错的平台。 当您熟悉21点后，可以逐步尝试一些附加投注来赢取更多收益。

常见问题

21点游戏中获胜的基本赔率是多少？ 普通玩家在一局21点游戏中的获胜几率为42%，失败几率为49%，平局几率为9%，但策略性的玩法可以改善这些赔率。

21点游戏中的庄家优势是多少？ 21点游戏的庄家优势通常在0.5%到2%之间，具体取决于规则和玩家的策略。使用基本策略可以将庄家优势降低到0.5%左右。

算牌如何影响21点的赔率？ 算牌帮助玩家追踪剩余牌盒中的高价值牌和低价值牌。当剩下更多的高价值牌（如10点和A）时，玩家占有优势，庄家优势可能转向玩家。然而赌场通常会监控并不鼓励算牌。

拿到黑杰克的概率是多少？ 在单副牌游戏中，拿到黑杰克（一张A和一张10点牌）的概率为4.83%（大约每21局中就有1局）。

为什么庄家有统计学上的优势？ 庄家最后行动，这意味着玩家在庄家采取行动之前可能已经爆牌。这给了庄家一个天然优势，即使庄家遵循固定的规则。

提高21点赔率的最佳策略是什么？ 使用基本策略是提高21点赔率的最佳方法，基本策略包括知道何时要牌、停牌、双倍下注和分牌。遵循基本策略的玩家可以将庄家优势降低到大约0.5%。

牌副数如何影响21点的获胜概率？ 更多的牌副会稍微增加庄家优势。单副牌游戏通常具有最低的庄家优势，而6副或8副牌的游戏则略微提高庄家优势。更多的牌副也使得算牌变得更加困难。

结束语

考虑到所有因素，21点的赔率并不难理解，这使得它成为新人玩家的最佳选择之一。这种游戏中获胜的概率很高，了解不同类型的21点及其附加投注/功能，能让您成为一名熟练的玩家。 考虑到所有因素，21点的赔率并不难理解，这使得它成为新人玩家的最佳选择之一。这种游戏中获胜的概率很高，了解不同类型的21点及其附加投注/功能，能让您成为一名熟练的玩家。 如果您有好运加持，结合这些知识，您就可以在该游戏中无往不胜。