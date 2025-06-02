

如果您想知道哪些赌场游戏最值得一试，也就是哪些游戏庄家优势最低、玩家胜率最高，那么这篇文章正是为您准备的。如今在线上赌场提供的游戏种类名目繁多，往往让人难以判断哪些游戏值得一试，哪些游戏应该敬而远之。我们将会在这篇文章中介绍一些庄家优势较高但仍值得一玩的精彩游戏。在深入探讨各个细节之前，我们先来了解一下什么是庄家优势，以及它是如何影响赌场游戏的玩法和盈利性的。

了解赌场游戏的庄家优势

赌场的本质是一种盈利商业，当玩赌场游戏时，实际上您是在和庄家对抗，不然赌场如何作为一种商业模式存在和运营？

然而大多数玩家并不了解线上赌场究竟是如何赚钱的。通常情况下，这就是所谓的庄家优势。

庄家优势是赌场在某些游戏中长期可以获得的收益。例如某款视频老虎机的庄家优势为97%，这意味着从长期来看（有时指的是上亿次旋转结果），该老虎机将返还97%的投注金额给玩家，而换句话说，赌场平均从每次旋转中可获利3%。

虽然这一数值听起来不怎么多，但仔细想想看，每天有数以百万计的玩家在网上下注，您很快就会明白老虎机和其它赌场桌面游戏可以为赌场带来多么可观的利润。通常来说，庄家优势越高，玩家的胜率就越低，尤其是在那些玩家操作能部分影响游戏结果的桌面游戏中，玩家应尽可能降低庄家优势。

接下来我们将介绍多款赌场游戏的中奖概率、分析它们的庄家优势、玩老虎机时该注意的事项以及想要提高中奖几率应避免哪些游戏。

最值得下注的在线赌场游戏

21点

在所有赌场游戏中，无论是线上赌场还是实体赌场，21点都是最值得一玩的游戏之一。当策略运用得当时，玩家可以将21点的庄家优势降至仅0.72%。玩家采用一种被称为“基础策略”的数学规则就可以实现这一目标，它是一套应对各种情况的最佳方式组合，这些行动组合能最大限度地降低庄家优势。

不管您是在线上平台还是实体赌场，又或者是真人荷官游戏，这种游戏的赔率基本一致，这也是21点游戏最吸引人的一大亮点之一。尽管有时不同变种中的规则各有不同，如庄家是否在软17点时继续要牌，但其整体规则变化不大，因此玩家无需根据场地频繁调整策略。

还有一种较为罕见的21点玩法叫做庞图21点，这是一种传统玩法的衍生版本，当玩家采取最优策略时，庄家优势可低至0.34%。虽然和传统21点略有不同，但整体玩法类似，只是其中有一些细节差异。

另一个有些玩家常用的策略是算牌。虽然它在线上赌场无法实现，但在部分实体赌场中是可行的。算牌的原理是通过计算已经发出牌的数量来推测未来的牌局，从而降低庄家优势。如果操作得当，算牌甚至可以带来不菲收益，它的长期盈利能力高于其它任何赌场游戏。

百家乐

如果您看过一些赌场主题的电影或电视剧，很有可能看到过百家乐的场景。它是全球最受欢迎的赌场游戏之一，其玩法简单、乐趣十足，而且它是所有赌场游戏中庄家优势最低的游戏之一。在某些特定游戏规则下，百家乐的庄家优势可降至1.06%。

百家乐有许多变种，包括迷你百家乐、银行百家乐、庞图百家乐和铁路百家乐，最后一种被认为是百家乐的原始名称。虽然大多数赌场桌面游戏提供多种投注方式，但百家乐的投注选项较少，通常仅有三种：闲家、庄家和和局。

如果您希望降低庄家优势，应避免下注“和局”。虽然它看起来十分诱人，其赔率高达8/1，但其庄家优势也相当高。最推荐的是下注庄家赢，因为它拥有最低的庄家优势。但需注意的是，庄家赢了后赌场会抽取5%的佣金。

轮盘赌

轮盘赌是世界上最古老的赌场桌面游戏之一。相比其它赌场游戏，虽然它的赔率不算最高，但整体表现仍不错。如果您玩的是美式轮盘，其庄家优势通常为5.26%。这种版本在美国的大多数实体赌场中最常见。其最显著的特征是轮盘上有两个“0”槽，这正是赌场获得额外优势的来源。通常来说玩家应尽量避免玩美式轮盘，因为它的玩家赔率最低。

欧洲轮盘是第二受欢迎的版本。在大多数线上和实体赌场中都能找到。它也是目前最流行的轮盘版本。其庄家优势为2.63%，这是一个相对不错的选择，它的中奖几率也相对较高。

而最推荐的轮盘版本是法式轮盘。虽然并不是所有线上赌场都提供该版本，但其庄家优势极低，仅为1.35%。法式轮盘的最大的优势在于，当您下注偶数赔率（如红黑/单双/大低）且小球落在“0”槽时，您将获得一半本金的返还。这是其它版本所没有的特殊规则。

花旗骰

许多玩家认为花旗骰是所有最佳赔率游戏里最值得推荐的赌场游戏，但它在本榜单中排名第四，因为其最佳赔率只在某些特定情况下才能实现。您可能会惊讶地发现，在花旗骰游戏桌上，也存在一些最差赔率的投注选择。这个游戏是否值得一试取决于您在桌上所选的具体下注类型。

举例来说，花旗骰游戏中的某些单次掷骰下注其庄家优势高达5.56%。然而在桌面条件合适时，一些多次掷骰下注的庄家优势甚至可以降到0.00%！

如果您想在花旗骰游戏桌上获得最佳赔率，那您必须彻底了解其适用的不同下注方式。在 Casinomeister 网站，您可以阅读一份详尽的花旗骰指南，它会准确告诉您哪些下注类型值得尝试以及哪些下注类型您需要对其敬而远之。

赌场战争牌

赌场战争牌并不是世界上最受欢迎的赌场游戏。在实体赌场中相对罕见，但大多数线上博彩网站都有提供，因此您在线上找到它一般不会遇到太大问题。

要想在赌场战争牌中获得最佳赔率，您需要在特定条件下进行游戏。这种游戏可以使用不同数量的牌组进行，也可以采用不同的游戏规则进行。然而在最理想条件下，该游戏的庄家优势可以低至2.42%，这对那些希望获得良好赔率的玩家来说是一个不错的选择。

赌场战争牌的主要优势之一是其提供1/1的赔率，也就是说玩家的获胜概率几乎是50/50，因此这种桌面游戏受到那些希望享受低庄家优势游戏的玩家普遍欢迎。

牌九扑克

牌九扑克是一款灵感来自热门扑克游戏的赌桌游戏，如今它在大多数在线赌场都有提供，在实体赌场中不太容易找到。这款大受欢迎的扑克游戏起源于一种中国游戏，它最初是用多米诺骨牌进行的，如今则是使用扑克牌，最常见玩法采用52张标准牌组。

如果您是根据最佳赔率来选择游戏，牌九扑克无疑是最好的游戏之一。它不仅节奏快、充满动作挑战，而且也很容易学习。如果您有扑克游戏经验，应该能够相对轻松、快速地上手这款游戏。

如同 21 点游戏一样，牌九扑克也讲求一些技巧。虽然它不像真正的扑克那样完全可以通过技巧直接影响游戏结果，但您可以通过遵循一套基于数学计算的策略来提高每手牌的胜率，这样就能大大提高总体赢率。

骰宝

骰宝是一款广受欢迎的赌场游戏，这种游戏使用骰子进行，它也是本推荐名单中没有使用扑克牌的游戏之一。该游戏通过掷三个骰子来进行，玩家需要预测这些骰子的点数总和并对其下注。当所有玩家完成下注后，荷官（如果您在实体赌场玩该游戏）会将三个骰子放入一个小型容器中，然后摇动它们。

与当今许多赌场游戏相比，骰宝在赔率方面表现不错，但具体赔率取决于您下注的类型。例如 “大”与“小”两种下注选项的庄家优势大约为2.78%，如果您在寻找最佳赔率，这将是您最值得下注的选项。

需要强调的是，骰宝也提供一些边注和其它下注选择，但这些选择的赔率并不理想。如果您下注 “单骰点数”或“三骰总和”，其庄家优势介于7.9%至19%之间。而某些版本骰宝中可用的某些下注选择其庄家优势甚至可高达47.2%，因此这是一款您需要充分了解其运行机制并明白哪些下注选择应敬而远之的游戏。

特定老虎机游戏

您可能会惊讶地发现视频老虎机也出现在这份介绍榜单中。通常来说，老虎机游戏并不是提高赢面最理想的选择。但某些老虎机游戏具有较低的RTP（玩家回报率），因此对于那些想要长时间娱乐而不太在意庄家优势的玩家来说，它仍不失为一个理想之选。

需要注意的是，不同老虎机游戏的RTP可能有很大差异。更为复杂的是，同一游戏开发公司可能会为同一款视频老虎机提供多个不同的RTP版本，因此不同赌场之间的庄家优势也可能各不相同。

然而有些老虎机游戏依然因其高RTP而闻名。例如，NetEnt 公司的“Blood Sucker”就是这类游戏的代表。它的RTP高达98%，这也是您绝对不容错过的最佳视频老虎机之一，因为它的赌场优势非常小。更为出彩的是，这款游戏内含大量精彩的奖励和特色功能，因此可以为玩家带来十分愉快的博彩体验。

另一款值得一试的老虎机游戏是“Mega Joker”，它同样出自瑞典游戏开发商。当您以最大硬币面额进行游戏时，“Mega Joker”的庄家优势几乎可以降为零。这款游戏还附带一个小型累积奖池，在提供高性价比赔率的同时，它还提供了不错的赢彩潜力！

在您决定是否玩某款老虎机之前，我们强烈建议您先花一些时间阅读该老虎机的游戏规则页面，因为这将帮助您事先了解其具体RTP数值。

视频扑克

视频扑克并不是最受玩家欢迎的赌场游戏。虽然这是一种您在拉斯维加斯实体赌场中能找到的游戏。不过在线上赌场也并不少见。如今随着越来越多的赌场在线运营，视频扑克游戏的数量也创下新高。您可能会惊讶地发现，它其实是赔率最好的游戏之一，尤其是在您可以花费不到一美分的资金就实现一次下注！

虽然视频扑克机的具体RTP取决于您选择的游戏类型及投注币种/金额，但您可以找到一些庄家优势仅为0.5%的视频扑克游戏。在某些情况下，其庄家优势甚至可能转为负数，这意味着庄家优势可低至-0.76%！

虽然视频扑克提供的赔率十分诱人，但通常只有在您以该机台的最高投注币值进行游戏时才能获得最佳赔率和最高奖金。如果您以较低金额进行游戏，您可能会发现它的庄家优势实际上大幅增加的，这一点需要玩家特别注意。

值得庆幸的是，了解特定视频扑克游戏的庄家优势并不困难。您可以通过两种方式实现：第一种是阅读游戏规则说明。在游戏说明中您将找到有关游戏奖金及如何实现最佳RTP的具体信息。您也可以在 Google 上搜索该游戏名称并加上“策略”一词。它将显示多个网站和专门为该视频扑克游戏制定的策略指南，这些指南可帮助您最大程度地提高中奖几率。

