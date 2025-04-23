

百家乐是世界上最受欢迎的赌场游戏之一。走进任何一家实体赌场，您会发现一张张百家乐赌桌几乎坐满了人。这是一种在亚洲极为流行的赌场桌面游戏，如今它在欧洲的实体赌场中也越来越常见。如您所料，这种游戏也有多种在线游戏变体供玩家选择。

值得注意的是，就像许多赌场游戏一样，百家乐可以使用不同数量的牌组进行游戏。如果您想知道百家乐中使用多少副牌，今天这篇文章您绝对不容错过。我们将在下文中详细说明。

我们还将探讨一些这种游戏不同的衍生玩法和您可以选择的边注。首先我们来了解一下百家乐中通常使用多少副牌。

百家乐中使用多少副牌？

虽然每家赌场都有自己的运营方式，但大多数百家乐游戏通常使用6到8副牌。这些牌组在外观上是完全相同的，另外会使用两张封底牌。

每副牌共有52张。如果您选择的是8副牌的百家乐变体，那么共计会用到416张牌。如果您是在实体赌场玩这种游戏，通常由自动洗牌机洗牌。也就是说发牌过程不会中断，直到出现封底牌。但因为一些算牌玩家可能会借此给赌场带来巨大损失，因此一些实体赌场已经停止这种做法。

百家乐的玩法

无论您想玩传统百家乐还是迷你百家乐（如今已经十分罕见），它们的基本规则是相同的。您将可以选择对“庄家”或“闲家”下注。您也可以下注对“和局”结果下注。玩家会先拿牌。

一旦发牌完成，玩家就需要根据手牌的点数来判定输赢了。如果您手中的牌总点数在 0 到 5 之间，则需要补第3张牌。无论您下注的是和局、庄家还是闲家，这一规则全都适用。但如果 庄家的手牌总点数是 7、8 或 9，则不会再补牌。

如果庄家的总点数是0或1，也会补一张牌。百家乐中的大多数下注赔率为1:1。但和局下注通常有较高的赔率，往往高达10:1。需要注意的是，“和局”赌注中的庄家优势要高得多，这一点请务必铭记。

闲家获胜与庄家获胜赔率

计算百家乐的赔率其实非常简单。如果您下注的是和局，并且实际结果和局，您就能获得赔付。如果您押的是“闲家”，而本来闲家获胜，您将获得1:1赔率的赔付。庄家也是如此。但大多数在线赌场会对押注在“庄家”上的赌注收取5%的小额佣金。值得庆幸的是，这通常是系统自动计算的，因此不会对您造成太大困扰。

真人荷官百家乐的游戏开发公司

真人百家乐是目前在线百家乐游戏中最受欢迎的方式之一，几乎在世界上任何一家在线赌场中都能看到这种娱乐项目。以下我们将分析四种最受欢迎的真人荷官百家乐游戏之间的差异。

Evolution Gaming

Evolution Gaming是真人荷官博彩行业规模最大且名气最大的游戏开发商，他们的真人百家乐深受玩家欢迎。这些游戏都使用8副牌进行，这在线上和实体百家乐中都比较少见。每次换新牌靴时不烧牌。

每局之间的发牌周期为40秒，游戏中包括一些边注，例如庄家/闲家对子以及庄/闲家奖金边注。不同于实体赌场抽取第3张牌的规则，在线真人荷官游戏中荷官会直接发第3张牌。

Playtech

Playtech是全球顶级软件开发公司之一。与Evolution Gaming不同的是，他们也开发非真人荷官游戏，比如视频老虎机和赌场桌面游戏。Playtech开发的百家乐游戏同样使用8副牌，当牌靴中只剩两副牌时更换新的牌靴。每次换牌靴时会烧牌。

该公司的游戏非常适合那些想要体验比Evolution Gaming公司的游戏更快节奏的玩家，这些游戏中也包含一些边注，例如大/小、平局以及庄/闲对子等。每局之间的发牌时间仅为30秒。

Pragmatic Play

Pragmatic Play这几年在游戏开发公司中名气越来越大，该公司尤其以视频老虎机闻名。他们的多个老虎机已成为行业中的热门产品。他们也从去年开始提供真人荷官游戏，其中最受欢迎的游戏之一就是百家乐。

每次换新牌靴时都会烧牌，游戏使用8副牌。该游戏平均每局的发牌周期为40秒，该效率与Evolution Gaming公司基本相同。边注包括大/小赌注以及超级六赌注。

在 Pragmatic Play公司的百家乐游戏中，由于和局时所有赌注都将退还，因此庄家优势被进一步降低，也就是说在出现和局时您不会失去赌注。

百家乐边注

和其它赌场游戏一样，百家乐中也有许多可供玩家选择的边注。下面我们来看看常见的几种在线游戏和真人荷官游戏中提供的边注。

累积奖金百家乐

虽然累积奖金在视频老虎机中十分普遍，但在百家乐、轮盘赌和21点等其它赌场游戏中，有时也会提供这类奖金。在您每次玩累积奖金百家乐时，可以选择一个边注选项下注。每次下注之后，您的一部分赌注将被归入奖池中，直到有人中奖为止！

虽然每种游戏赔付累积奖金的方式各有不同，但它们大多数都遵循相似的结构。这些累积奖金可能会变得非常可观，尤其当您选择了由知名游戏开发商推出的百家乐版本时。

当庄家和闲家同时拿到同花色的A和8组合时，就可以触发累积头彩大奖。在发完牌之后，您可以实时知道是否中得累积头彩。

当然要赢得累积奖金边注，并不一定要拿到上述特定组合。其它牌型组合也能获得数额较小的奖金。例如庄家和您都抽到了不同花色的A和8，您可能会赢得赌注1000倍的奖金。即便是普通的天9或天8，也可分别获得赌注25倍和20倍的奖金。

对子

对子赌注是许多百家乐游戏中另一种流行的边注。许多玩家都十分喜欢这种投注方式，因为它与最终谁赢谁输无关。它只关注您还是庄家的拿到这种牌型。

在发牌之后，如果您或庄家手中的牌是花色和数字全都相同的完美对子，就可按25:1的赔率获得赔付。如果是两张花色不同的对子，其赔率通常为11:1。相同的规则也适用于庄家的牌。

如果在发牌时出现对子，无论对子出现在谁手中，您都能赢得奖励。实际上您只需要确保4张牌中出现一个对子就可以。这非常类似于我们在许多21点牌桌上看到的“完美对子”边注。尽管并非所有百家乐赌桌都提供“对子”边注，但它已经变得越来越常见，特别是在使用8副牌的游戏中。但需要注意的是，这种边注的庄家优势通常都较高。

小/大

在许多在线百家乐游戏中，另一个常见的边注选项是小/大赌注，它旨在预测在某一轮游戏中决出胜负时总共发了多少张牌。这种边注在真人荷官游戏中最为常见，也就是说您不只需要根据第1张和第2张牌来做出判断，还需要考虑发出的第3张牌。

如果您下注押“小”，当总共发出4张牌时您就能获胜。通常该赌注的赔率是1.5:1。如果您选择下注押“大”，当总共发出5张或6张牌时您就能获胜。

总点数奖金

虽然这不是最受欢迎的投注方式，但部分在线赌场在某些真人荷官游戏中提供这种边注选项。当玩家和庄家的手中牌点总和小于5或大于14时，该赌注就能获得赔付。举例来说，如果庄家和玩家的手中牌点总和超过14，该赌注的赔率是1:1。

如果两手牌的点数总和小于5，赔率是2:1。根据您所选在线赌场和游戏规则的不同，该赌注的赔率也各有差异，其最高可达50:1！

总点数奖金边注的一大优势在于，中奖结果由所发牌的总点数决定。这与谁赢、庄家是否抽第3张牌、您是否拿到第3张牌无关。

和局奖金

尽管这个边注选项与百家乐中常见的主和局赌注有所不同，但它是类似的变体。因为该边注不仅在游戏结果为和局时可获得赔付（如典型的和局赌注），即便只差1点也会获得赔付。如果您仅差1点，可按1:1的赔率获得赔付。

根据所发牌的数量不同，赔率也各不相同。比如5张牌组成的和局为3点时，赔率为50:1。如果是6张牌组成的和局为7点，赔率是10:1。

额外奖金

虽然这项边注的庄家优势相当大，但它提供了百家乐桌上（除累积奖金外）最高的回报，而且它适用于个人和局投注。这是您能在百家乐游戏中找到的最特殊边注之一。通常您可以在多个和局位置下注。如果所有牌发完后没有出现和局，该赌注即视为失败。

举例来说，如果您下注和局为0点，其赔率为150:1；如果和局为9点，赔率为80:1。还有许多不同的对应赔率。

不同游戏版本

和其它赌场桌面游戏一样，百家乐也有多个变体。在下面的介绍中您可以看到一些当前在Casinomeister推荐的许多在线赌场中都可以找到的衍生玩法。

美式百家乐

美式百家乐是目前使用最早的一种百家乐变体。这种游戏多见于美国的实体赌场，其目标是使牌点尽可能接近9。

欧式百家乐

虽然这种玩法也被称作百家乐，但欧式百家乐是一种在多数欧洲实体赌场中广受欢迎的游戏变体。不同于用到8副牌的美式玩法，该玩法中共使用6副牌。

超级潘九

超级潘九百家乐拥有一些特殊的规则，而且这种玩法在网上很难找到。游戏使用的是一副经过修改的牌组，总共36张牌。每位玩家起始会发得三张牌，并可选择是否抽取一张额外的牌。

3张牌百家乐

3张牌百家乐只使用一副牌，和其它衍生玩法的牌值规则相同。其最明显的不同之初在于，如果您用3张牌就能组成获胜牌型，与5张牌21点技巧有点类似。

合理管理您的博彩预算

合理管理您的百家乐资金非常重要。如果您不这样做，可能会导致您错误的决策下很快输掉全部资金。而且还可能会使赌场优势进一步增大。无论您是想下注在庄家、庄家抽牌、等额边注还是想同时下注在闲家和庄家身上，切记不要让单回合的下注金额超过您总资金的5%。

这样可以确保您不会下注超出自己承受范围的金额。短期内赌场优势并不重要，只有当您进行长时间游戏时，赌场优势才会开始起作用。

百家乐发展史

关于百家乐的起源目前尚无定论，但其背后的故事以及百家乐如何成为全球流行的运气游戏却有多种不同精彩版本。尽管这种游戏确切的出现时间仍不确定，其起源大致可以追溯到15世纪。虽然普遍的观点认为百家乐起源于法国，但一些历史学家认为百家乐的根源可以追溯到古代中国和罗马。关于这一说法目前仍存在争议，但多数人认为这款纸牌游戏是一位名为Felix Falguiere或Falguierein的人于15世纪的某个时间在意大利发明的。

百家乐是最古老的赌场游戏之一，最早可追溯至14世纪，之后由意大利传入法国。

也有些说法则称百家乐的起源是在阿根廷马德普拉塔的赌场，而那里的赌场是在百家乐传入拉斯维加斯前不到十年发展起来的。

得益于近年来在线博彩行业的爆发式增长，如今百家乐已成为了一个更具包容性的游戏，如今玩家可以随时随地参与这种游戏。百家乐已在全球范围内广为人知，玩家很容易在许多广受好评的在线赌场找到这个游戏。百家乐并不再是上层阶级的专属游戏，如今它已经衍生出多种不同玩法，如迷你百家乐等。它们可满足为各种类型的百家乐爱好者的不同需求。

