

在购买彩票时，您首先必须明白这是一场运气游戏。这种游戏中没有任何系统、策略或技巧能提高您中奖的概率。虽然有些方法可以让游戏过程变得相对轻松一些，但整体而言，由于这种游戏的中奖概率极低，所以采用或不采用这些方法几乎没有区别。

但买彩依然是一项十分有趣的休闲娱乐，下面我们来详细了解一下这些选择号码的最佳方法吧！

1.查看以往统计数据

这是玩家在选择下一张彩票号码时最常使用的方法之一。这种技巧的核心在于，查看以往的开奖数据并记录出现得最为频繁的号码，要达成这一目标其实十分简单，许多网站都可以帮助您追踪各种彩票的开奖结果，其中大部分数据还会实时更新。

没有任何证据表面某些数字会比其它数字更频繁地被抽中，也没有理由说明某些数字出现的频率更低。

有些玩家喜欢用这些信息来决定下一张彩票上的号码。凭借查看以往开奖结果来挑选号码并不能保证您就能百分之百选中中奖号码，所有数字被选中的几率是一样的，而想在彩票中赢得大奖，您得靠幸运女神的眷恋！

2.充分利用数理逻辑

如今世界各地还有很多人会在生活中使用数字命理学。他们用它来判断爱情生活、选择适合受孕的日子甚至尝试从中挑选彩票的幸运号码！

通过数字命理学来找出号码的过程可能非常复杂，因此我们在这篇指南中不再赘述。当然您也一定非得要跟着这套逻辑指引来寻找自己的幸运数字！

如今详细解释数字命理学运作方式的网站有上百个之多，有些网站还详细介绍了如何轻松找到“最有可能中奖”的彩票号码，至于这些号码是否真的能够中奖，那是不得而知了。

不过用这种方法选中彩票的机会并不比其它方式差，您也没有什么可失去的！

3.不要害怕采用幸运数字

正如前文提及，没有任何科学方法能帮您选中中奖号码。如果有的话，所有买彩票的人都会一夜暴富。不管您用多少策略，到头来中奖或不中奖的几率都和其他人是一样的。

正因为如此，在买彩票时选择您的幸运数字也未尝不是个好主意。几乎我们每个人都有某种形式的幸运数字。例如有些人可能会用孩子的生日作为幸运数字，有些人则从小就钟爱某个数字。

如果您打算经常买彩票，那么使用您自己的幸运数字也是一种很不错的选择。即便您能中得的奖金可能不多，但您可能会觉得这样做意义非凡。

4.随机选择中奖（或有用的）数字

几乎所有的彩票网站和彩票销售点的彩票终端机都提供一个随机选号的功能。例如在中国您可以选择所谓的“幸运选号”。当您选择该功能时，系统会完全随机为您挑选号码。对于那些迷信特定数字或不想自己选择号码的玩家来说，这是一个非常实用的方法。

我们发现许多玩家会选择购买两张不同的彩票，其中一张用自己挑选的号码，另一张则用系统随机选号。

这样一来就可以用两种方式各取所长达到一种几率平衡。

您还应该了解一点，使用随机选号功能意味着您和其他玩家选出相同号码的几率更低。这是因为这些系统使用的随机数生成器都经过严格测试，因此它能确保这些号码是真正随机生成的，目的就是为了避免成千上万的玩家拿到完全相同的号码组合。

5.在您的彩票上加上31以上的数字

这是该列表中比较另类的建议之一，虽然选择31以上的号码并不会让您在统计学上更容易中奖，但如果您中了大奖，它能增加您赢得大额奖金的几率。有很多研究表明，购买彩票的玩家往往喜欢选择31以下的数字。

这意味着当有多个玩家中奖时，奖金要在更多人之间分配，每个人拿到的钱也就更少。

而如果您选择31以上的数字，当您中奖后，同时中奖的人可能相对较少，您能分到的奖金也就更多一些。但我们还是要重申，选取31以上的数字不会提高您中奖的概率，它只是意味着中奖后您可能会赢得更高的奖金。

6.遵循特定“系统”

对数字组合中的模式多加研究或许能帮助您制定出一种更有可能中奖的乐透策略。您可以通过多种方式调整您的号码组合，比如以下这些方法：

查看您所感兴趣彩票的历史开奖结果，研究哪些号码近期频繁出现，哪些号码很少出现，从而运用所谓的“热号”、“冷号”或“逾期号码”策略。为了获得足够的样本量，您至少需要分析50期开奖的数据。

最常出现的号码就是“热门”号码，这些“幸运”数字或许正是您感兴趣的选择。

总体来看，“冷门”号码的出现频率较低，即便某个冷门号码刚被抽中，但它总体的出现频率仍低于平均水平，如果您问我为什么，这些算是“不走运数字”吧。

而“逾期号码”指那些已经好几周没有出现的数字。也许它马上就会成为新的热门号码，您可以期待它很快出现，而这种期待也并非毫无根据。

据说将“热号”、“冷号”和“逾期号”混合使用有很大机会组合出一组中奖号码。当然没有任何系统真的可以帮助您赢得彩票大奖，实际上您中得乐透头奖的几率微乎其微。

尽管如此，这仍是一种让您更深入参与彩票游戏的方式。如果您运气不错，说不定真的能靠这些策略赢得一笔巨额奖金！

有什么办法能提高乐透彩票的中奖机会吗？

从统计学的角度来看，总有人会赢得彩票。正如那句老话所说：“如果您不参与，就永远不会赢。”但如果您在思考“如何才能高效中奖”，那么您可能已经有点走偏。之所以说它是独立概率的事件，意味着不管您玩得多频繁，它的中奖几率都是一样的。

这听起来可能有点难以理解，下面我们来简单解释一下。每次您购买彩票时，您的中奖概率是独立的，就像您在一副洗好的扑克牌中猜红或黑。每次抽牌后重新洗牌，您每次猜中的几率始终是 50%。无论您玩多少次，这一概率始终不变。

然而有一种方式确实可以提高您在某一种彩票中的中奖几率，即购买多张该游戏的彩票。无论您选择随机号码、连续号码或者使用线上工具来帮您挑选第3组号码，单张彩票的中奖概率始终不会改变。

但您确实可以通过增加彩票张数来提高中奖几率。例如您买了10张彩票，而另一个人买了1000张，那么他中奖的几率确实会更大一些。另外需要提醒的是，彩票售出得越多，您个人中奖的概率其实就越低。这又是一个更复杂的话题了，我们以后有机会再详细讨论！

哪些人在玩乐透彩票？

如果您对“哪些人在买彩票”这一话题特别感兴趣，那么您会惊讶地发现，有大量研究机构在专门分析这个问题。尽管赢得彩票的几率极低，但这并没有阻挡人们尝试的热情，在中国人均每年购买彩票的花费约313元！

一个非常典型的例子就是德克萨斯州首次推出州立彩票时，在短时间内玩家人数就增长了40%，类似情形也出现在其它几个州。

但对于我们大多数人来说，购买彩票主要是为了休闲娱乐。虽然很少有人能赢得巨额奖金，但正如我们前文所提的那样，总会有人中大奖，而您完全有可能就是那个人。所以您偶尔试一试也无妨，当然前提是您的购彩支出不会超出自己可承受的范围！

可以在线购买乐透彩票吗？

如今有很多网站支持彩民在线购买彩票，但它的运作方式可能不像您想象得那么简单，下面我们就来说明一下原因。如果您不是在官方彩票网站（比如中国国家彩票官网）购票，那么很可能您买到的并不是实物彩票。

取而代之的是，您使用的网站其实是通过“对冲”机制来运作。您仍然可以选择购票数量和号码，但如果您幸运中奖，支付奖金的将不是官方彩票机构。

而是您购买彩票的在线平台会向您支付奖金，他们通常和专门的博彩保险公司合作，因此中奖奖金并不是由他们直接承担。

事实求是来说，这样的经营理念确实不错，它让您有机会参与原本无法购买的彩票，比如其它国家的彩票。但您还是需要谨慎选择使用的平台，一些由库拉索岛博彩管理局颁发运营牌照的彩票网站在奖金支付方面口碑不是很好。因此我们建议您选择由英国或欧洲等地区的当局颁发博彩运营牌照的正规网站来购买彩票。