

基诺是全球最受欢迎的数字彩票游戏之一。它以前主要出现在美国的实体赌场中，如今您可以在各种在线赌场中看到它的身影。尽管这种游戏的玩家赔率相对较低，但仍然阻挡不了基诺成为最受欢迎的游戏之一。

在今天这篇文章中，我们将全面深入地介绍这种游戏，我们会从基诺游戏的基本玩法开始，之后带您了解这种游戏的不同下注选择。首先我们来看看在线基诺的主要优缺点！

在线基诺游戏的优势

许多人选择基诺游戏的主要原因之一是它能带来十分丰厚的奖金，这与您在其它赌场游戏中看到的奖金形成了鲜明对比。它甚至比您在线下体育博彩或在线体育博彩中有机会赢取的奖金还要丰厚。

购买一张2美元的基诺彩票，您就有机会赢得高达500万美元的奖金。对于我们大多数人来说，这将是一次千载难逢的机会，我们都乐于选择自己喜欢的基诺号码来尝试这种游戏的中奖机会。

基诺的另一个主要优点在于，它完全不需要任何技巧。您无需像在21点或三张牌扑克中那样依赖技巧决策，您只需购买基诺彩票并选择号码即可。

在选择您想玩的游戏类型时，基诺也提供了十分灵活的选择空间，例如您可以选择波动性更高、奖金更为丰厚的游戏版本，当然它的潜在风险也更大，您也可以选择较低波动性的游戏版本来降低风险。

在线基诺游戏的劣势

令人遗憾的是，基诺游戏也有一些缺点，甚至它的缺点可能比其它赌场游戏更多，对于许多人来说，这种游戏也许会游戏无聊。它的游戏节奏较慢，您只是坐在那里静待中奖号码揭晓，因此整个过程可能缺乏刺激感。

但更为糟糕的可能是基诺游戏的赔率和奖金。无论您选择哪种玩法，基诺游戏的赔率通常比其它赌场桌面游戏都要差，它的赌场优势可高达令人吃惊的75%。这是一个奇高无比的数值，这也是许多玩家偶尔选择基诺而不把它当作常规博彩游戏的原因之一。

基诺游戏的玩法

基诺游戏的玩法十分简单，在开始一种游戏之前，首先了解它的规则至关重要。基诺共有80个号码。系统在每一轮游戏中会随机抽取20个号码，在某些玩法中抽取的号码可能更少。简而言之，如果抽出的号码与您选择的号码匹配，您就能中奖。但实际操作其实并没有那么简单，您可以选择多少个号码，选择的号码被抽中的越多，您能赢取的奖金就会越多。

举例来说，购买基诺彩票时您既可以勾选20个号码，也可以只选一个号码，您也可以购买多张彩票，这与宾果游戏的玩法类似。

在您选好号码之后，游戏就会正式开始，接下来将抽出幸运中奖号码。假设您选择了20个号码，那么您的目标就是祈祷这20个号码全部被抽中，如果真的得到幸运女神的眷顾，您就能获得一笔巨额奖金。但需要指出的是，这样的机会十分渺茫，它的实际概率约为1/3535316142212174336。值得庆幸的是，您不一定要猜中全部20个号码，如果在一张9个号码或10个号码的彩票上成功匹配9个或10个号码，您就能赢得丰厚大奖。通常来说，大多数玩家会选择玩3到9个号码的玩法，超过这个范围的中奖机会微乎其微，实质是等于是在浪费钱。

变种：共有多少种基诺游戏?

通常来说，在选择基诺游戏时，您将面临着两种类型的选择。在线博彩游戏的诞生给赌博世界带来了翻天覆地的变化，您将在下文中看到它的详细介绍。下面我们来了解一下如今您在线上赌场能看到的一些主要基诺变种。

与几乎所有形式的赌场游戏一样，为了吸引尽可能广泛的市场并确保不断创新，游戏开发公司为这种游戏也开发了多种玩法。

视频基诺

视频基诺可能是当下您最常见到的基诺游戏版本。事实上我们将在这篇文章中介绍的所有基诺变种（除了一个）都可以看作“视频基诺”。它泛指由虚拟机器通过随机数字生成器生产结果的玩法，这些版本中看不到实际使用小球。

视频基诺是一种节奏相对较快而又精彩纷呈的游戏。它实际上与视频老虎机非常相似，正如前文所述，它的结果由随机数字生成器决定，也就是说游戏中没有物理装置，一切都在数字化中发生。

虽然基诺游戏的赌场优势并不理想，但这种版本的基诺通常被认为是最好的，它所提供比的赔率和奖金比我们接下来介绍的其它几个变种更具优势。

真人荷官基诺

真人荷官游戏近年来变得异常流行，如今许多游戏开发公司和软件服务商专门从事真人荷官游戏的开发，其中不乏Evolution Gaming等业内佼佼者，《Monopoly Live》、《Lightning Roulette》等游戏就出自该公司的手笔。

虽然并非所有游戏开发公司目前都提供基诺真人荷官版本，但它在网上越来越普遍已经是不争的事实。虽然它的玩法与我们刚才讨论的视频基诺版本非常相似，但在真人荷官版本中，您将看到来自特定工作室的实际游戏画面，这些画面通过计算机或移动设备通过流媒体进行实时直播。

但如果您是基诺新手，我们建议您暂时避免尝试真人荷官版本，您可以积累了一定经验之后再作尝试。这种版本节奏较快，您应该在尝试真人荷官游戏之前先熟悉不同的投注选项和中奖号码。

强力基诺

强力基诺是目前市场上最受欢迎的基诺变种之一，它与常规基诺几乎相同，两者唯一的区别在于，如果第20个球与您彩票上的某个号码匹配，那么本轮的奖金将按4倍赔付。

超级基诺

另一种非常受欢迎的基诺变种是超级基诺，它采用与强力基诺相同的规则，但两者之间有一个主要区别，超级基诺中不再由第20个球决定本轮的强力号码，而是由第一个被抽出的号码觉得，它的奖金同样按4倍赔付。

组合基诺

这两种基诺变种都允许您选择一组号码和某些组合。虽然这样做将会使中奖变得更难（从数学概率上来说，出现这种结果的机会更小），但也意味着它的奖金上限更高，它让您机会尝试超高奖金的中奖潜力！

克利奥帕特拉基诺

克利奥帕特拉基诺是您在在线赌场玩游戏时可能会遇到的许多主题变种之一。虽然这种玩法的运作方式与常规基诺类似，但它有一个独特的内建基诺奖励，如果最后一个被抽出的号码位于游戏中某个特别标记的位置，您就能获得一项特殊奖励。

这类基诺奖励类似于您在视频老虎机中看到的奖励环节，这两种元素在这里实现了完美融合。令人遗憾的是，如今在很多在线赌场找到克利奥帕特拉基诺并不是一件容易的事，它只在少数赌场才有。但如果您找到了它，可别错过了尝试机会，因为它包含了一些十分有趣而又令人兴奋的游戏体验！

山顶洞人基诺

山顶洞人基诺是您在线上赌场看到的众多热门“非传统”基诺变种之一。这种玩法与常规基诺几乎相同，二者唯一的区别在于，在山顶洞人基诺中您需要在抽奖前选择3个号码。如果这3个号码中的至少两个与抽出的20个号码匹配，玩家将获得一个特殊的乘数奖励。

山顶洞人基诺还允许玩家购买多张基诺彩票，与其它基诺变种相比，有人认为它更容易匹配成功中奖号码。

4卡基诺

4卡基诺是另一种广受欢迎的基诺形式，与我们之前讨论的所有其它变种一样，这种玩法的核心是选择中奖号码。但正如其名称所示，在4卡基诺中您将自动获得4张卡片，即您购买的卡片不能少于4张。

除此之外，4卡基诺中还有一个被称为“7号”的特殊小额投注，这是一种小额附加赌注，它允许您进行额外的投注来赢取更多奖金，它有点像基诺奖励，如果匹配的中奖号码够多，这项附加赌注带来的额外收益将会非常可观！

累积奖池基诺

累积奖池基诺可能是最受欢迎的基诺玩法，其受欢迎程度甚至超过了传统的视频基诺。因为该游戏附带了一个累积奖池，其金额可以达到数十万甚至数百万美元。

当玩家玩累积奖池基诺时，每次投注金额的一小部分将被注入奖池，这对于所有参与该游戏的玩家都是一样的，随着时间的推移，累积奖池的资金会不断增加。（累积奖池是由来自多个在线赌场的奖池资金共同组成的。）

虽然每个游戏开发公司制定的奖池规则略有不同，但他们之间存在一个普遍共识，即最终奖金将通过基诺游戏开出。在NetEnt公司开发的累积奖池基诺中，一旦触发奖励回合，如果您能从屏幕上显示的弹框中抽中10个“Jacks”，就能赢得头彩大奖。

您有可能赢得高达奖池资金80%的巨额回报，投注金额越大，您能赢取的奖池资金百分比就越大。虽然触发基诺奖励并赢得奖池彩金的机会很小，但还是不妨碍它成为众多玩家的热门选择，因为他们知道这种中奖机会始终存在！

不同基诺游戏的下注选择

与地球上几乎所有的赌场游戏一样，基诺为您提供了多种下注选择。如果您想参与这些令人兴奋的游戏，就需要首先了解您可以参与多少回合，可以选择哪些单一下注选项以及其不同的玩法方式，以下内容将为您详细介绍。

要想在基诺获得更为可观的收益，您首先需要追踪统计数据，或者事先了解提供这类游戏的在线赌场，要想了解具体操作步骤，请务必完整阅读以下内容。我们将向您详细介绍在首次尝试基诺时可以选择的不同下注类型。

直选票

直选票也常被称为直注，它可能是您购买基诺彩票时最常见的下注类型，它也被许多人认为是最简单的下注方式。直选票的目标是选择特定数量的号码，一旦您选定了号码并且入局，您的目标就是尽可能多地成功匹配中奖号码。

这不仅仅是您所选的号码被随机抽中的问题，您还需要让它们按特定顺序被抽中（即您所选的号码连续匹配抽中的号码），满足以上条件即可中奖。

当您使用直选票进行投注时，应注意这类赌注仅包含一组特定号码，您无法像其它投注选项那样自定义号码。

组选票

组选票可能是您在享受基诺时能够选择的第二类热门投注类型，其主要优势在于，玩家可以选择多组选号码。您可以选择多个不同的组合，还可以更改号码数量，当然这些都会影响最终的奖金大小。您可以购买多少张组选票或进行多少次下注，它具体取决于您所选的游戏版本和开发该游戏的软件公司。

一个十分常见的示例，您可以购买一组由4个不同号码的组合，另一组也由4个号码组成，这样就构成一组8个号码的彩票。值得庆幸的是，您可以选择的组合数没有上限。有的玩家甚至购买过190组的组选票，即玩家可拥有190种不同的中奖方式！

如果您想使用组选票进行投注，选择合适的游戏非常重要。值得庆幸的是，如果某些中奖号码被开出，您还可以再下一个单独的赌注，因此如果一开始错过了一些号码您也不用太担心。

王号票

在玩基诺游戏时，您会看到一种被成为“王号票”的独特投注方式。进行王号投注时，您需要选择一个被称为“王号”的主号码，这个号码会自动加入到您其它所有的选号组合中。

我们来举一个简单的实例，如果您购买了一张基诺彩票，上面有两个3号码组合，系统会提示您选择一个王号，这时每组号码会从3个变成4个，随后您会得到3组号码组合：首先是两个包含王号的4号组合，然后还会额外生成一个只包含王号的单号投注。

王号票一开始操作可能有些难以理解，它的确不是基诺游戏中最直接的投注方式。一旦您掌握了它，就会发现它其实很简单，而且几乎所有提供基诺游戏的在线赌场都会提供这种投注方式。

拆分票

拆分票是另一种您可以在基诺中选择的投注方式，这是一种包含多个直选投注组合的方案。其支付方式与您在两张不同彩票上分别进行直选投注是一样的。需要指出的是，把两种选号方案放在同一张彩票上其实并不会带来真正优势。

玩家对这种投注类型会有一个常见的误解，人们普遍认为拆分彩票不利。因为您无法在不同的投注组合中选择相同的号码，这导致很多玩家觉得这种投注方式中的玩家自主选择权有限，因此不常采用这种方式下注。

尽管如此，您依然在大多数基诺游戏中能看到它的身影。总体来说，我们建议玩家尽量避免选择拆分票，因为这类投注在设计上对玩家并不友好。

组合票

最后我们来看看组合票，顾名思义，组合票允许您在一张彩票上包含多种不同的投注方式。例如您可以同时进行组选票投注、王号票投注和直选票投注，我们之前提到的所有投注类型都可以在一张票上组合使用。

组合票的最大优势在于，它覆盖的投注类型非常丰富。您可以完全控制出现在彩票上的中奖号码，对于那些想一次尝试多种玩法的玩家来说，这是理想选择。

为什么要选择在线基诺？

人们喜欢在线玩基诺的原因有很多，但最主要的原因之一在于，它的访问操作比在实体赌场更加容易简单。下面我们将探讨广大采用选择在线基诺的各种原因。

在线基诺游戏的节奏更快，实体赌场基诺游戏的节奏相对较慢，但当您在线参与这种游戏时，速度就不再是主要问题。您会发现自己每几秒钟就能开始一轮新的游戏，在您选择了“快速游戏”模式时，它的游戏速度会更快。

您可以免费试玩，在线玩基诺的一个巨大优势在于，您可以选择“免费试玩”模式，即演示模式。您可以在不冒任何自有资金风险的前提下免费体验游戏，在投入自有资金实盘下注之前，您就能先熟悉游戏。

您可以通过移动设备访问游戏，如今游戏开发公司在开发基诺游戏时都采用了HTML5技术，这使得玩家可以通过移动设备轻松访问游戏。您无需下载或安装任何软件的前提下随时随地、以自己最适合的方式参与游戏。

常见的基诺游戏误区

令人遗憾的是，很多人对基诺存在一些毫无根据的误解。在接下来的介绍中，我们将带您了解一些在线基诺的常见误区，以便您能够以更为理想的方式参与这项游戏。

误区1：选择的号码越多越好。虽然选择20个号码的奖金看起来十分不错，但实际上在基诺游戏中玩家选择的号码越少越好。这是因为每次投注的金额更少可以增加您的潜在回报。虽然我们绝对不建议只选一个号码的情况，但我们也不建议选太多号码。

误区2：存在“秘密”号码。需要再次强调的是，基诺是一种完全依赖运气的游戏。没有所谓的“热号”或“冷号”，每次游戏结果都是完全随机的，抽出的号码没有任何规律可循，您应该警惕认为存在特定规律的想法。

误区3：有3大技巧能够提供中奖机会。与许多玩家的看法相反，多期票并不能提高您的中奖机会。但值得一提的是，它们不一定应该完全被抛弃。事实上如果您希望在固定时间内参与更多轮游戏，您可能会发现它们对您的目标有所帮助。

还有哪些其它注意的事项？

如果您准备参与在线实盘基诺，下面有一些您可能想要了解的其它事项。

庄家优势

庄家优势是您在玩任何赌场游戏时都会遇到的，它本质上是在线赌场赚钱的方式。令人遗憾的是，基诺游戏的庄家优势并不低，其数值通常在4%-35%之间。这个数值相比其它赌场桌面游戏要高得多，但值得指出的是，基诺也能够带来十分可观的奖金。

数学：中奖方法

如果您希望提高在基诺中的中奖几率，理解游戏的数学模型非常重要。我们始终建议您花些时间了解该游戏是如何运作的（从数学角度），这样可以尽可能高地增加您的中奖几率。

随机概率

随机概率是显而易见的事，但我们还是要在此强调：在参与基诺游戏时，每次的游戏结果都是全新随机生成的。游戏会通过一个叫做RNG（随机数生成器）的系统抽取一个号码，该系统能确保每次抽取的结果都是完全随机的。由于基诺的随机特性，并没有任何策略或系统可以保证万无一失的中奖概率。它纯粹是一种运气游戏。如果投入自有资金参与实盘游戏，您会惊喜地发现，这种游戏有时会带来十分可观的回报。话虽如此，也请不要忽视免费试玩的乐趣，它也同样令人兴奋！

热号和冷号

尽管我们已经一再强调所有在线基诺游戏都使用随机数，但一些玩家仍然认为存在所谓的热号和冷号，实际上这正是游戏开发公司营销机制的高明之处。他们知道玩家经常会认为存在热号和冷号，虽然这些号码实际上并不存在。请始终铭记一点，所有游戏结果都是100%随机的，没有物理上的所谓的“热号”或“冷号”的存在，您永远不应假设某个号码因为很久没有出现就“应该”出现了。

基诺游戏免费试玩模式

玩家选择基诺游戏的理由有很多。它既有趣、节奏又快，如果您决定参与实盘游戏，它还能带来巨大的收益潜力。但同样值得指出的是，免费试玩基诺同样非常愉快。有人甚至认为这种游戏更适合选择免费试玩模式，这是什么原因呢？

这又回到了我们前面提到的庄家优势。轮盘赌和21点这类传统赌场游戏的庄家优势通常较低，其数值大约在5%左右。相比之下，基诺游戏的庄家优势高达30%，这是一个无法忽略的增幅，对那些选择用自有资金勇敢尝试的玩家来说，这绝对是一笔巨大负担。

无论您选择哪种基诺玩法，它无疑是一款十分有趣的游戏。没有什么比亲眼见证游戏结果在您眼前揭晓更令人激动的事情了。得益于在线赌博技术的进步，如今您足不出户舒舒服服待在家里就能体验到实体赌场同样的氛围，这大大增加了游戏的刺激性和沉浸感。

红利优惠：谨慎选择红利

如今几乎所有的在线赌场都提供某种形式的红利优惠。虽然这些红利可以让您在不动用自有资金的情况下使用赌场资金参与游戏，但我们始终建议您在选择领取任何红利之前认真阅读完整的条款和条件，您应该确保自己不会不小心违反任何红利条款。

有些在线赌场不允许玩家使用红利奖励来参与基诺，这正是我们建议在申领任何红利时一定要确保其条款适用的原因所在。在Casinos8888平台，我们尽一切努力为您提供最好的在线赌场红利，包括无存款红利和存款匹配红利，所有这些都可以用于基诺游戏。

如何选择顶级在线赌场

如果想在顶级在线赌场参与任何博彩游戏，首先您需要确保自己所选的网站是经过专业赌博专家审核的合法博彩平台。在Casinos8888，我们有一支专门的评审团队亲自测评各类在线赌场。我们的测评结论不会受到在线赌场的左右，如果我们推荐了某个在线赌场，意味着它绝对是一个适合您下注的理想平台。

在这篇文章的顶部，您会看到我们推荐的所有在线赌场的详细信息。虽然每家赌场的介绍有所不同，但这些平台通常都提供来自多个软件开发公司的丰富游戏种类，他们的提款流程处理迅速高效，而且拥有全天候的客户支持。

常见问题：

如何参与实盘视频基诺游戏吗？ 如今玩家访问在线实盘基诺游戏比以往任何时候都要容易。您只需选择自己心仪的在线赌场注册账户、进行存款，然后打开您想玩的基诺游戏即可！

在哪里可以试玩实盘基诺的免费模式？ 您需要找到提供零存款奖金的赌场才能实现这一目标。零存款奖金是在线赌场提供的一项红利优惠，它允许您在不存入任何自有资金的情况下参与游戏。您可以在我们的网站上了解更多零存款奖金相关的信息。

山顶洞人基诺游戏的实盘表现更好吗? 山顶洞人基诺的玩法与传统玩法非常相似，但两者仍有一些细微差异。在山顶洞人基诺游戏中，您会注意到一个叫做“彩蛋奖励”的环节。在开始游戏之前，您需要随机选择3个数字。 如果这3个数字中至少有两个在游戏回合中被抽中，您将赢得一个特殊奖励，该奖励的金额通常非常丰厚。需要提醒的是，山顶洞人基诺游戏的中奖几率可能更高。有相关研究表明，与传统的基诺变种相比，山顶洞人基诺的庄家优势要更低一些。

基诺游戏值得一试吗？ 如同生活中的所有事情一样，是否尝试基诺游戏完全取决于您自己。如果您在寻找一款不需要任何技巧元素、完全依赖运气的赌场游戏，基诺不失为一个理想选择；它能带来十分可观的回报。然而如我们在本文中所提到的那样，这款游戏的庄家优势非常高，这对于许多玩家来说或许是一个自然劝退因素。 总而言之，如果您只是想偶尔尝试，基诺游戏绝对是一个理想之选。我们更建议您把它看作是一种休闲娱乐方式，就如同买彩票一样，虽然中得大奖的几率较低，但一旦中奖，您将获得一笔十分丰厚的奖金。

应该事先了解基诺游戏的赔率吗？ 虽然我们也建议在参与任何赌场游戏之前先事先了解它的赔率和奖金，这样做百利而无一害，但对于基诺游戏来说，您其实并不需要掌握任何东西；正如前文提及，这款游戏完全依赖运气，除了选择您认为（最有可能）中奖的数字之外，您无需做任何事。

什么是基诺游戏中的庄家优势？ 在庄家优势方面，基诺几乎是所有赌场游戏中表现最差的，您很少会在赌场中找到其它具有如此高庄家优势的游戏。根据您下注选项的不同，基诺的庄家优势会在25%到29%之间波动，这是一个相当惊人的区间，而且这是一种中奖机会非常小机会游戏。 如果您能够幸运中奖，那么将获得一笔足以改变人生的丰厚奖金。但我们还是理智一点；对我们大多数人来说，这种情况一辈子都不太可能发生。基诺更应该被视为一种新奇游戏和娱乐项目，而不应把它当作正式博彩活动。