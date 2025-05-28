在线宾果的玩法

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在线宾果的玩法

许多人都认为宾果是一种新兴的游戏，虽然“在线宾果”的确是近年才出现的新玩法，但实际上宾果游戏已经有几百年的历史了！宾果游戏的起源可以追溯到16世纪，当时人们所玩的是一种叫做“Beano”的游戏。在“Beano”游戏中，游戏参与者的目标是将抽出的数字从的卡片上划掉，这些数字是从一个布袋中抽出来的，而这也被认为是现代宾果的起源！

得益于目前科技的迅猛发展，如今您再也不需要自己动手在脏兮兮的卡片上划数字了！取而代之的是，您可以选择在线宾果游戏，这正是今天这篇文章要为您介绍的内容。

在线宾果的玩法: 游戏简介

在线宾果的玩法与实体宾果厅中的玩法非常相似，和传统游戏一样，在游戏过程中是当某数字被抽出时，在您的宾果卡上将这些数字划掉。然而在线版本中与实体玩法之间还是有一小许不同。

例如大多数在线宾果平台会提供“自动标记”功能，也就是说您不需要亲自寻找并划掉号码，系统会自动为您完成这些操作。

在开始在线宾果游戏之前，您需要先选择一种宾果游戏的变体。在线上版本中您将面对非常多的选择，例如75球宾果、80球宾果、90球宾果等等！

一旦选定了您心仪的宾果游戏，您就可以购买宾果卡了！您可以只买一张，也可以像大多数玩家一样购买多张。购票卡片之后，您只需等待下一局游戏开始，在此期间您还可以先试玩其它迷你游戏！

在游戏开始后，您需要注意屏幕上抽号的情况！任何中奖奖金将自动转入您的线上赌场账户，整个过程就是这么简单！

在线宾果的游戏规则

值得庆幸的是，宾果游戏的规则非常容易理解，无论在实体宾果俱乐部还是在线宾果网站参与这种游戏，您都可以轻松上手。一旦购买了宾果卡，您就可以加入游戏。第一组号码一公布，游戏即告正式开始。如果这个数字出现在您的卡片上，就把它划掉，当然您也可以选择启用“自动标记”功能，这样您就可以解放双手不必亲自操作。

主持人会继续报出其它数字，直到有玩家凑齐中奖图案为止。宾果中通常有3种奖项。首先是一条线，如果游戏继续，还可以通过凑出两条线获得第二个奖项，最后是“全满”，也就是某位玩家卡片上的所有号码都配对成功，这时就能赢得全满大奖。

当玩在线宾果时，有三种主要工具您需要事先了解。下面我们将一一给出说明：

自动模式：几乎所有的宾果网站都提供自动开始功能。这个功能会在号码被报出后自动标记在您的卡片上。使用自动开始的最大好处是您不必手动标记号码，也不需要自己去找寻号码，软件会自动帮您完成一切！

最佳卡片排序：“最佳卡片排序”是在线宾果独有的一项功能。这个功能会将您的卡片按照中奖概率自动排序，中奖概率高的卡片会显示在屏幕最显眼的位置。这样您就能更容易地看到那些最可能中奖的卡片。

最佳卡片标记：“最佳卡片标记”功能在大多数在线赌场和宾果网站上都能使用。在启用该功能后，当某张卡片最有可能中奖时，系统会自动提醒您。不同的游戏平台提示方式不同，但大多数会用高亮边框的方式让您注意到这张卡片。您也能清楚地看到还差哪个号码这张卡片就能中奖。

不同的宾果类型

如今宾果游戏的玩法比以往任何时候都要丰富，虽然大多数宾果游戏有一些共同特点，但根据您选择游戏类型的不同，各类玩法之间会有些许差异。下面我们将介绍几种最常见的宾果游戏变体，并会带您了解它们各自的独特之处！

90球宾果

90球宾果是全球最受欢迎的宾果游戏，您在几乎所有的实体宾果大厅和在线宾果网站上都能找到它。每张90球宾果卡上有15个数字，这些数字被井然有序地排列在一个9列3行的网格中。第一列是数字1到9，第二列是10到19，依此类推。在90球宾果中，共有3种中奖方式：一条线匹配、两条线匹配和全满。

75球宾果

虽然没有90球宾果那么流行，但75球宾果仍然是非常受欢迎的变体之一。在宾果游戏在线平台上，您最常看见的变体就是90球宾果或75球宾果。

75球宾果与90球宾果的玩法类似，您的任务是在主持人报出号码时将其从您购买的卡片上划掉。每张75球宾果卡有5行5列，每一列上方都有“BINGO”字样中的一个字母。

在“B”字母下列有1到15的数字，“I”字母下列的数字是16到30，以此类推，总共是75个数字。需要注意的是，中间那格是空白的，它不包含数字，被视为已经标记完成。

75球宾果的一大特色是“图案宾果”。某些宾果网站会在每局游戏开始前随机设定一个图案，玩家需要通过划掉相应数字来拼出这个图案。如果拼出了目标图案，玩家就可以获得额外大奖。这种机制为游戏增添了许多乐趣！

80球宾果

80球宾果是在线宾果世界中的一种较新玩法，它在实体宾果厅中较少见。80球宾果使用一张包含16个数字的卡片进行游戏，这些数字排列在一个4行4列的网格中。每列都有自己的颜色标识，该游戏中有两种中奖方式。

首先是连线中奖：您可以通过横向、纵向或对角线的数字配对来赢得奖金。其次是图案中奖，它与75球宾果中提到的图案宾果玩法类似。

斯林戈

斯林戈是一种非常独特的宾果游戏类型，它有付费版也有免费版。在线上宾果平台上您经常能看到斯林戈的选项，但在线下宾果厅您几乎看不到它的身影。

斯林戈是由一家名为“Slingo”的游戏开发室推出的，他们将宾果与老虎机元素结合在一起构成了这种新颖玩法。斯林戈以5行5列的网格为基础，在屏幕底部您会看到一个迷你老虎机。老虎机转动后会触发各种特殊奖励，它的游戏规则听起来或许有些复杂，但其实很容易上手。

为什么在线宾果如此大受欢迎？

如果您正考虑玩宾果游戏，可能会好奇为什么它在网上如此大受欢迎，它的主要优势在于，您无需亲自出门去购买卡片，也不需要手动一个个划掉数字，您足不出户穿着睡衣舒舒服服待在家里就能实现这一目标！

而且由于在线赌场和宾果网站的运营成本较低，在线宾果卡提供的奖金通常要比实体宾果厅高得多，因此它设定的奖池资金和游戏奖项更为丰厚！

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