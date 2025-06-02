

花旗骰是世界上最具特色的赌场桌面游戏之一，如果您曾经在一些香港电影中看到过实体赌场的场景，那么您很可能看过真实的花旗骰赌桌！

在今天这篇文章中，我们将重点向您介绍花旗骰游戏的玩法，虽然它不是世界上最容易掌握的游戏，但一旦理解了其基本规则，这种游戏其实并不难，我们首先来看看它的基本规则，然后我们再来了解在赌赌桌进行的各种投注需要了解的专业术语。

尽管刚接触这种游戏的人常常对它的玩法感到一头雾水，花旗骰是一个简单的骰子游戏。我们建议您先在“免费游戏”模式下试玩。这样您可以在不冒任何自有资金风险的情况下充分感受这种游戏的规则和玩法。

所有的花旗骰游戏都使用两颗六面体骰子。花旗骰的独特之处在于，您可以亲自投掷骰子。在21点等其它游戏中，整个游戏过程始终是由荷官进行操作，但在花旗骰中情况并非如此！

它的游戏规则其实非常简单，您拥有多种不同的投注选项。在选择了目标投注选项完成下注后，您只需要等待骰子掷出的结果。第一次掷骰被称为“开局骰”，它标志着一轮新游戏的开始，投掷骰子的人被称为“投掷人”。

一旦骰子被投掷并且停止转动后，可能出现3种结果。第1种结果，投掷结果为7或11点，这种叫做自然点，它意味着您本轮押注获胜，而且将获得再次投掷骰子的机会。

如果投掷结果是2、3或12点，您将输掉本轮赌注，该结果叫做“花旗骰”。不过您还是可以继续投掷骰子。

如果投掷结果是4、5、6、8、9或10点，这个结果被称为“点数”。如果您是在实体赌场参与游戏，荷官会在您面前的大桌子上记下这个数字。也就是说您接下来的目标是继续投掷骰子，直到再次掷出这个点数。如果您掷出了某个点数，您将有无限次的投掷机会，直到掷出7为止，掷出7点意味着本轮结束。所以一旦您掷出了某个点数，就相当于有了多个机会来尝试赢下本轮赌注！

花旗骰赌注的类型

在玩花旗骰游戏时，您会发现它的下注选项非常多样，下面我们将介绍一些在花旗骰赌赌桌您可以选择的不同下注方案。

过线注

过线注可以说是花旗骰赌桌最受欢迎的投注类型之一。过线注的赌场优势仅为1.41%，对于那些希望降低赌场获胜几率的玩家来说，这是最佳选择之一。

在对过线注下注时，您是在押注投掷人在开局骰中掷出7或11点，投掷结果不能出现2、3或12点。举例来说，如果您下注了过线注，而骰子掷出了2、3或12点，那么您就会输掉赌注，但如果掷出的是其它点数，本轮赌注依然有效，直到投掷人再次掷出这个点数或者掷出7为止。

过线注的赔率为1:1，它是一个多轮投注方案。如前文所述，过线注的赌场优势非常低，这意味着玩家获胜的几率较高，单由于它是等额赔付，对于那些希望赢得高额奖金的玩家来说，它的吸引力可能并不大。

不过线注

不过线注本质上是一个“反向”的投注类型，在花旗骰游戏的大多数阶段都可以对它下注。不过线注完全与过线注相反，玩家是在押注投掷人掷出的是2或3点，如果掷出的是7或11点，就会输掉赌注；如果是12点，本轮视为平局。

若想在不过线注中获胜，必须在再次掷出其它相同点数之前先掷出7点。不过线注的赌场优势比过线注还要低，数值仅为1.36%。不过在实体赌场中它并不受欢迎，因为这种下注方式意味着您需要与其他玩家对赌。不过线注的赔率也是1:1。

来注

来注只能在过线注已经确立点数之后才能下注，它的规则与过线注完全相同。一旦来注点数确定，下注来注就表示您在押注投掷人在掷出来注点数之前将掷出7或11点。

来注的赔率为1:1，它的赌场优势同样非常低，在大多数花旗骰赌桌它的数值仅为1.41%。

不来注

如上文所述，不过线注、不来注也是来注的“反向操作”。一旦来点确定之后，您可以下注投掷人是否在掷出7或11之前先掷出2或3点。值得一提的是，如果掷出的点数总和为12，那么结果就是平局。另外需要注意的是，若想赢得不来注，在掷出7点之前就不能再出现其它点数。

不来注的赔率同样是1:1，其赌场优势为1.36%，从概率角度来说，它比来注更为有利。但与不过线注一样，在实体赌场中这项赌注也不受欢迎，因为您相当于是在押注其他玩家失败。

现场注

在花旗骰游戏中有时您可能想要对一次骰子掷出结果下注。在这种情况下，您可以选择“现场注”。采用该方式下注时，如果掷出了3、4、9、10或11点，您就能获得赔付，这些点数的赔率为1:1。

如果掷出的是2或12点，您也会获得赔付，但这时的赔率是2:1。如果骰子点数为5、6、7或8，您就会输掉本轮赌注。现场注的赌场优势较高，其数值为5.5%，而且它只适用于一次掷骰。

自由赔率/赔率投注

这可能是新人玩家最难理解的投注之一，许多想学花旗骰的人都很难搞清楚“赔率投注”究竟是什么意思。只有在已经下注了过线注或来注之后，玩家才能进行赔率投注。而当您采用该方式下注时，相当于在押注投掷人在再次掷出点数之前能不能掷出7点。

该赌注的独特之处在于它在统计学上是绝对公平的。也就是说它没有赌场优势，其赌场优势的理论数值为0%，因此它可能是赌场中最理想的下注选择之一，因此也是在花旗骰赌桌最受欢迎的投注目标之一。

在赔率方面，该赌注有几种不同的结构。如果掷出4或10点，赔率为1:2；如果掷出5或9点，赔率为2:3；如果掷出6或8点，赔率为5:6。

点数投注

点数投注是花旗骰赌桌一种十分独特的下注方式，而且玩家可以在任何时间采用该选项下注，您无需等到点数被设定后才下注。尽管如此，这种投注通常是在点数被设定后才进行的。

这种投注的目标是玩家押注某个特定数字会提早出现，如果该数字在掷出7之前出现，本次下注您就能获胜。与之前提到的许多投注一样，根据您下注的数字不同，其具体赔率也有所不同。

掷出4或10点的赔率为9:1，掷出5或9点的赔率为7:5，掷出6或8点的赔率为7:6。其赌场优势也因下注的数字而异，下注6或8点的赌场优势为1.52%，下注5或9点时为4%，下注4或10点时为6.67%。

买注

买注与点数投注有些相似，这种下注方式是押注投掷人在掷出7之前掷出一个特定的点数。与过线注或特殊注不同，如果采用买注下注获胜，赌场会按真实赔率赔付，不过赌场会从玩家盈利中抽取5%的佣金。

每家在线赌场和实体赌场在收取这项佣金时的处理方式略有不同。有些平台会在掷骰前收取佣金，而有些只在玩家赌注获胜时才抽取。因此买注的赌场优势会根据赌场规则的不同各不相同。

在赔率方面，掷出4或10点时的赔率为2:1，6或8点时的赔率为6:5，5或9点时的赔率为3:2。买注的赌场优势为4.76%，如果赌场只对赢注收取佣金，实际数值会更低。

大6注，大8注

大6注和大8注是另一种可以随时下注的花旗骰投注类型，与其它许多投注选项不同的是，这种投注方式的赌场优势非常高，其数值高达9%。它的投注方式也相对简单，只要在掷出7之前掷出6或8点，下注的玩家就能获胜。玩家不一定要首先完成过线注下注，点数是否已设定好也没有影响。

硬点注

这个术语实际上是俚语，它指的是以“极高难度”掷出的某个点数，即两个骰子掷出的点数相同。例如您下注硬8，这时两个骰子都必须掷出4点。而且只有在掷出这个数字之前没有掷出7的情况下押中硬点才能赢得奖金。

下注6或8点的赔率为9:1，下注4或10点的赔率为7:1。硬点注下注6或8点时的赌场优势为9.09%，下注4和10点时的赌场优势为11.11%。这绝对不是花旗骰赌桌最划算的下注选择。

2或12注

在花旗骰游戏中，2和12是很少出现的两个数字，因为每个数字只有一个骰子组合能掷出，即双1和双6。因此这种赌注的赔率也极有吸引力，这两个点数的赔率都是30:1。

但其高赔率的背后也有原因，如果您下注2或12点，那么2或12必须在下一次掷骰中出现，不同于其它类型的赌注，它不会在多轮中保持有效，因此该赌注成功的几率很低。

3或11注

这种赌注与上面提到的2或12注类似，玩家下注投掷人将掷出3或11点。但与前一种赌注不同的是，该赌注中这些点数不一定要在下一次投掷中出现，只要在掷出7之前出现即可。

该赌注的赌场优势为11.11%，赔率为15:1。尽管它的赌场优势较高，但对那些寻求高回报的玩家来说，它仍不失为一个相对理想的选择。

任意7注

顾名思义，任意7注就是围绕数字7进行投注。由于7是两个骰子组合最多的结果之一，很多人会倾向于押注它的出现，毕竟从统计学角度来看，它的出现频率确实较高。

然而这种赌注的赌场优势非常高，其数值可达16.67%，而它的赔率却只有4:1。而且在实体赌场中下注7常被视为不礼貌行为，因为一旦掷出7点，其他玩家的多数投注都会失利。因此它不像过线注、现场注或特殊注那样受欢迎。

特殊注

特殊注在花旗骰中同样广受欢迎，前面提到的“任意7”就是这类下注的典型例子。还有许多其它类型的特殊注，这种投注也被称为“一次注”，因为它们只在下一次掷骰结果中有效。

举例来说，对任意11下注，在下一次投掷中掷出11点押注的玩家才能获胜，而对任意3下注即押注下一次掷出的点数为3，其赔率为15:1。也就是说您相当于在押注下一个数字是什么，因此它的游戏节奏更快，而且赔率也更高，但这种赌注的波动性较大。

11注

任意11注的另一种叫法是“Yo注”，因为有些在线赌场使用的名称各不相同，因此单独列出。当投掷人在下一次投掷中掷出11点时，下注的玩家即可获胜，其赔率为15:1，赌场优势为11.11%。

正如您猜想的那样，这类赌注也只在下一次投掷中有效，如果下一次掷出不是11点，下注的玩家就会输掉赌注，它不会像来注或过线注那样持续有效。

火车头注

火车头注是我们已经介绍过的另一种赌注，也就是对投掷出12点的机会下注。和11注类似，这种赌注也只在下一次投掷中有效。

令人遗憾的是，该赌注的赌场优势较高，其数值为13.89%，但其赔率也相对不错，可达到30:1。如果您心情不错想要碰碰运气，不妨尝试一把。

角注

角注是一种相当独特的投注方式，当您采用该方式下注时，实际是押注以下点数：2、3、11和12。如果在下一投掷中出现任意一个以上数字，您就能获得赔付。

不过该赌注只有在这些数字确切地出现在下一次投掷中时才算有效，否则下注玩家就会输掉赌注。角注的赌场优势为12.5%，掷出2或12点时的赔率为27:4，掷出3或11点时的赔率为3:1。这在花旗骰赌桌是一种很受欢迎的下注方式，因为它有着相对不错的赔率和收益，但不同于过线注或开局掷，它只在一次掷骰结果中有效。

易点注

顾名思义，易点注是一种相对简单、普遍的下注方式，但它有一个独特的附加条件，即投掷人在掷出7之前掷出4、6、8或10点时下注玩家才能获胜。

但有个前提条件，即掷出的骰子不能是对子。举例来说，如果您用两个2掷出4点，就会输掉赌注，您需要掷出1和3点时才能赢。因此这项赌注比较特殊。

硬点注

硬点注并不是花旗骰赌桌最常见的下注选择，但在在线赌场中却较为常见。如果投掷人在掷出7之前掷出4、6、8或10点任一数字的对子，玩家本轮下注就能获胜。换句话说，您需要两个骰子掷出的点数相同，而且其总和为上述点数之一。

其中掷出4或10的赔率为7:1，掷出6或8的赔率为9:1。令人遗憾的是，并非所有花旗骰桌都提供这种下注方式，这确实十分可惜，因为这项赌注实际上相当有趣，而且其赔率也相当不错。

跳注

跳注在实体赌场中较为少见，但如今在在线赌场中则越来越普遍。这种独特的下注方式允许您尝试猜测下一次投掷将会掷出哪两个点数。虽然每家线上赌场在这项赌注的赔付结构上略有不同，但一般来说，跳注的赔率为15:1。

然而该赌注的赌场优势相当高，其数值为11.11%。而且跳注还有一个独特的特点，如果掷出的是对子，您所猜中的结果将获得更高的赔付，也就是说，您的赔率可从15:1提升至30:1。

世界注（也称为旋转注）

这是一种非常少见的下注选择，目前只有极少数在线赌场提供。不过它玩起来很有趣，主要基于以下原因，这种赌注结合了角注和任意7注的混合元素。如果掷出2或12点，这时赔率为26:5，掷出3或11的赔率为11:5。如果掷出7点，则本轮为和局，您的本金将被退还。

世界注的赌场优势为13.33%，因此它并不是花旗骰赌桌最理想的下注选项，但仍不失为一种有趣的尝试选择。

硬点与角注

硬点与角注是将角注与所有硬点注结合而成的一种下注方式。这种下注在目前的在线赌场中并不常见，它也不太受玩家欢迎。但偶尔还是能见到这种投注选择，不过您几乎在实体赌场中看不到它的存在。

反向投注

反向投注要求玩家选择一个特定的数字，如果在掷出7之前该数字没有被掷出，玩家会输掉本轮赌注。赌场会按实际赔率对该赌注进行赔付，但通常会收取5%的佣金，这一点需要特别注意，因为这会影响您的最终收益。

花旗骰策略

尽管在线赌场的出现让您几乎无需自己动手操作就能参与在线花旗骰游戏，但如果您打算去实体赌场玩这种游戏，那么了解以下内容绝对带能带诸多便利。虽然这些内容不会直接影响您的游戏玩法，但它们可以提升您的游戏体验并让您在游戏中获得更多乐趣。

理解专用术语

需要再次强调的是，如果您访问的是在线赌场，那么这一部分可能不那么重要。但如果您去的是实体赌场，那么掌握花旗骰赌桌的术语非常有帮助。诸如赔率注、开局掷、过线注、来注等术语，您在真正下注前就应该完全掌握其含义。

另外需要提醒的是，有些赌注在不同的国家甚至在不同州有不同的叫法。某些投注选项可能有两个甚至三个名字。

因此我们建议您在开始游戏之前务必认真了解一下花旗骰中常见的术语。当然您不懂也没关系，荷官和其他玩家通常都会十分友好，他们很乐意帮助您理解这些复杂的术语。

不要过于迷信

在线博彩世界中各种迷信说法和赌徒神话非常普遍。虽然对某些人来说这些只不过是图个乐子，但还是有人会对这些迷信说法信以为真并最终遭受失利。

有些玩家相信在掷骰前往桌子下丢一枚硬币可以提升胜率，还一些人则认为在掷骰时大喊“7”会降低掷出7的几率。

当然，我们每个人都有自己的小迷信，但您要确保自己不会因此做出不理智的下注决策，否则可能会导致您做出一些平时无法想象的选择。

了解花旗骰赌桌

初次见到花旗骰桌时，您很可能会被它的外观吓到。对于没有接触过这种游戏的人来说，花旗骰桌看起来确实很复杂，这就是我们建议您在下注前先仔细观察赌桌了解下注选项的原因所在，您最好提前观看几轮游戏。

另一个了解花旗骰桌的理想方法是试玩免费花旗骰游戏。现在有很多免费的在线花旗骰游戏，您可以在不冒资金风险的前提下尽情练习。

最好花一些时间熟悉花旗骰桌的布局，这样会让您在真正下注时更有信心、更加严肃地对待这种游戏。

避免过于依赖某系统

只要在网上进行简单搜索，您就会发现大量介绍如何通过策略或系统在花旗骰游戏中无往不胜的方法。然而所有这些所谓的“系统”都只是理论。理论上来说它们似乎是可行的，但实际上毫无作用，反而它们几乎总会让您亏钱。

比如在某些实体赌场您可能会遇到很多信誓旦旦地为某种系统背书的玩家，您不应该让他们的言论影响到自己，这些策略不仅无效还可能让您陷入追求回本的恶性循环，从而导致更大亏损。

懂得区分好优势注和非优势注

在赌场游戏中，花旗骰提供了一些十分具有优势的投注选项，但很多玩家不知道的是，花旗骰赌桌同样也存在一些十分糟糕的投注选项。您要学会识别哪些选择值得下注，而哪些赌注您应该敬而远之。

这对您长期的盈利能力有很大影响。许多赌注在赔率和赌场优势方面差异巨大。例如开局掷提供了不错的赔率，但过线注和来注的赔率可能差别很大，因此您必须了解其中的差异。

所谓的优势注包括过线注、不过线注。而非优势赌注则包括大6注、大8注、硬4注、硬10注以及所有依赖投掷人在下一次投掷中掷出2或10点的特殊注类型。

真人荷官花旗骰

虽然真人荷官游戏长期以来一直受到玩家欢迎，但直到最近我们才开始看到它们真正兴起，由于这种“滞后”，直到最近真人荷官花旗骰才通过互联网平台开始向玩家提供，毕竟花旗骰是一款相当独特的游戏，与21点或轮盘赌不同，它远没有其它赌场桌面游戏那么受欢迎。

早在2020年，全球领先的真人荷官游戏开发商之一便发布了他们正在开发真人荷官花旗骰游戏的信息，同时他们也指出，在开发真人荷官花旗骰游戏时存在一些独特的挑战，以下是这家软件开发商首席产品官Todd Haushalter的发言：

“花旗骰游戏的革新组合涵盖了您可以在实体赌场找到的所有游戏，开发这款游戏并仅仅是为了让玩家从在线环境中捕捉花旗骰桌的独特兴奋感，它是一个十分复杂的综合项目。我们的团队做得非常出色，我们现在拥有一款出色的成品，我知道它将让美国、欧洲及其它地区的花旗骰爱好者感到兴奋并吸引大量新粉丝。”

“我们理解并非每个人都知道如何玩这种游戏。这就是我们在游戏设置“简单模式”并且增加了一个简单的在线互动教程的原因，它可以清晰地向用户展示如何参与和享受游戏。多年以来，花旗骰一直是玩家和博彩公司最希望推出的新款游戏，现在它终于来了。我认为玩家们会喜欢它。”

虽然这已经是一年多前的事了，但这家游戏开发公司确实花了相当长的时间才开发出他们满意的游戏版本，而且它的表现远超许多人预期。在游戏发布后不久，他们宣布他们甚至在开发一种基于RNG版本的游戏，这使玩家可以在同一设备参与真人荷官游戏和虚拟赌场游戏，而且该游戏还设置了一个“访问真人荷官游戏”的快捷按钮，玩家可以在两种版本之间轻松切换。

控制骰子，这种提高胜算的方式合法吗？

在高手辈出的博彩世界，一些著名的顶级玩家曾经表示，玩家确实可以以特定的方式投掷骰子，从而在一定程度上控制骰子的落点。例如著名作家Stanford Wong始终坚信玩家可以操控骰子投掷方式的说法。

当然有些人对此持怀疑态度，这是博彩领域内一个颇具争议的话题。支持该观点的人认为，如果在掷骰前将骰子以特定姿势握在手中并使用适当的力量，玩家可以在一定程度上影响骰子的落点。

尽管许多人根本不相信这种方法有效，但也有一些坚定的信徒。有人表示他们通过使用这种系统在花旗骰赌桌连续赢了40局。当然这需要极高的技巧，如果该做法被赌场发现，玩家可能会被请出赌场。

另外需要提醒的是，在线上博彩平台，玩家根本无法做到这一点。在线游戏中玩家既不需要实际投掷骰子也不在游戏中互动，玩家只是坐在电脑前，完全不接触任何骰子。

虽然花旗骰游戏如今已经有了在线版本，但很多人认为它是一款更适合真人环境的博彩游戏。玩家在实体赌场不仅有机会亲自投掷骰子，还可以与其他玩家一起互动，许多人会对同一结果下注，因此它迅速成为一款具有社交性质的游戏，每次掷骰时玩家都能赢得很多支持。

花旗骰赌桌的历史

与今天许多赌场桌面游戏一样，追溯它们的确切起源可能是一个困难的任务。一些游戏可以追溯到数百年甚至数千年前，事实与真相往往混淆……这就是许多历史学家难以确定花旗骰首次出现的确切时间和形式的原因所在。

然而绝大多数赌博历史学家普遍认同花旗骰是从一款名为“Hazard”的古老游戏慢慢演变而来的说法。根据历史文献，“Hazard”是由一位名叫Bernard de Mandeville的人发明的，尽管他的名字听起来像法国人（百家乐等许多热门赌场桌面游戏都是起源于法国），但实际上他是美国人。

人们普遍认为这位来自新奥尔良的美国人在1813年首次提出了“Hazard”的构想。具有讽刺意味的是，许多玩家实际上觉得“Hazard”的玩法太过复杂。因此该游戏的原发明者决定做出一些调整，作为对玩家抱怨的回应，他又制作了一个更简单的版本并将其命名为“Craps”。令人讽刺的是，如今花旗骰依然被认为是最复杂的赌场游戏之一，许多人在学习如何玩花旗骰时感到困难，坦白来说，这款游戏在刚开始确实很难掌握。

随着花旗骰的受欢迎程度不断提升，它逐渐传至美国其它各州，它几乎在所有实体赌场都有提供，为了让上班族在早晨通勤时能快速体验一把掷骰子的乐趣，甚至有街头小贩在街上设立花旗骰赌桌。令人遗憾的是，花旗骰的火热并未持续太久，很快花旗骰游戏就被人们逐渐淡忘，许多玩家转头选择了轮盘赌和21点等其它赌桌游戏。

直到1990年代初，花旗骰才再次迎来了大爆发，拉斯维加斯的赌场开始向玩家提供更简化版本的游戏，然而该版本同样未能获得很大人气，而且对赌场而言，从经济的角度来说这种做法也不可行。因此他们决定回归到经典的花旗骰游戏，从此之后，这款游戏一直保持着一定的受欢迎程度，尽管对许多玩家来说它的玩法太过复杂，甚至难以真正参与其中。

3条实用的花旗骰技巧

如果您是花旗骰新手并希望最大程度地提升自己的获胜机会，那么您需要认真看看以下3个建议。这些技巧都将帮助您以最佳方式参与游戏。

起初先试玩免费游戏

大多数在线博彩监管机构要求游戏开发商提供试玩模式，用户可以使用虚拟资金在该模式下参与游戏。值得庆幸的是，如今几乎所有在线花旗骰游戏都提供了所谓的“试玩模式”，它可以让您可以在不冒任何资金风险的情况下体验游戏。

试玩模式的另一个主要优势在于，您可以在不投入实有资金的情况下了解所有投注选择。这让您有机会尝试一些平时可能没有机会选择的赌注，也能尝试一些不太熟悉的玩法。

选择顶级在线赌场

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量力而行

当您充好资金准备大干一场时，却接连遭遇失利，最终您不断充值甚至动用的资金超过了您的承受能力，还有什么比这更糟心的事情呢。在开始游戏之前，我们强烈建议您提前设定好预算，无论发生什么，都不要突破既定上限。

一旦您开始追求回本，情况可能变得非常危险，您很容易产生“再多充一次也没关系”的错误想法。这种思维非常糟糕，如果您运气不好，很可能会白白浪费掉更多资金。所以一定要设定好投注上限并尽一切努力严格遵守。

常见问题：

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花旗骰游戏有多种衍生玩法吗？ 与21点等拥有大量变种的游戏不同，花旗骰并没有经历同样程度的创新。但如果前往不同国家，您可能会发现该游戏的不同版本之间存在细微差异。例如在澳大利亚的实体赌场中“硬点注”的赔率要略高于美国或英国的实体赌场，这反过来使赌场优势降至更低，因此对资深玩家更具吸引力。 另一种有趣的所谓变体是基于扑克牌的花旗骰。在某些国家和博彩司法辖区，基于骰子的游戏是非法的，但基于纸牌的游戏则不在此列。所以游戏中不再使用骰子，而是通过抽牌来决定每一轮游戏的结果，甚至有些实体赌场允许玩家自己选择要抽的牌。 但如果您看到了使用扑克牌进行的花旗骰桌游戏，一定要向荷官询问游戏规则，以确保您提前了解您尚不熟悉的特殊游戏规则。 目前您能看到的另一种主要的花旗骰变体是自动花旗骰桌。这些本质上是电子游戏终端，玩家可以坐上赌桌直接下注，游戏在一个玻璃柜中放置了两颗大型骰子，一旦下注并开启游戏，您会看到这两颗骰子被掷出。这种玩法实质上与传统花旗骰相同，但这种方式能帮助实体赌场节省空间并降低运营成本。

不过线注不值得下注吗？ 这个问题其实并没有标准答案，但我们需要分享一则经验之谈，真正选择这种下注选项的玩家非常少，许多玩家认为这是一种“与他人对赌”的下注方式，如果您在赌桌下注并连续赢了几轮，其他玩家可能会对您投来不友善的目光。 但如果您是在线上赌场参与花旗骰游戏，这种情况就完全不存在了，因此选择这些赌注未必是坏事，但需要提醒的是，如果在实体赌场选择该赌注，您很可能没法成为赌桌最受欢迎的玩家！