骰宝是一种古老的中国骰子游戏，这种游戏使用3颗骰子。或许您会感到十分惊讶，骰宝的赌桌看起来与轮盘桌非常相似，而且它们的游戏规则也很相似。

在今天这篇指南中，我们将向您介绍骰宝游戏的玩法。我们还将带您了解一些不同的投注选项和骰宝的游戏规则，另外我们还会探讨一些提高获胜机会的常用策略。首先我们来了解一下骰宝的历史。

骰宝的发展历史

骰宝是一种令人兴奋的赌场游戏，它起源于古代中国。令人遗憾的是，由于它在历史上经历了多次变化，因此我们无法确切确定这个游戏的起源时间。每当一种游戏出现新的玩法时，它的游戏规则在某些方面都会发生细微变化。然而历史学家知道，骰宝大约与空手道和跆拳道诞生于同一时期。

值得一提的是，根据古代中国的历史书籍显示，骰宝曾是士兵在休闲期间玩的一种游戏，但由于那时候还没有发明骰子，因此士兵们就使用了各种不同的物品来玩这个游戏。

历史学家认为士兵们曾使用小动物的壳、石头和骨头来玩骰宝，他们会在这些物品上刻上标记，当骰宝发明之初，士兵们主要用它来进行休闲放松。据说武术家特别喜欢这个游戏，他们用它来提高自己的心理素质和身体技能。随着时间的推移，骰宝的受欢迎程度不断增加，没过多久它便进入了皇宫，之后成为皇帝和妃子们的娱乐活动。

最终骰宝传播到民间，它的兴起有点类似于德州扑克在美国的兴起。就像您了解的那样，骰宝在历史上有过多个不同的名字，它曾被称为“大骰”和“太骰”。

在该游戏的早期发展阶段，许多历史学家认为人们只使用两个骰子进行游戏。这也许正是它曾被称为“幸运双子”的原因所在。随着中国与西方贸易的不断发展，骰宝很快传播到欧洲大陆，之后在美国的陆地赌场中引入了第3颗骰子。

许多人认为骰宝已经在赌场中存在了几十年，然而实际上它直到2003年才正式引入美国各大赌场。自此之后它便成为了一种十分流行的游戏，您几乎可以在所有在线赌场以及一些大型陆地赌场中看到它的身影。

在线骰宝的玩法

在线骰宝的玩法十分简单，虽然该游戏从使用两个骰子演变为使用3个骰子，但其游戏规则并没有发生太大变化。在游戏开始时，荷官会从一个小箱子里拿出骰子，然后摇动它们并将它们掷在赌桌上。

骰宝的基本目标是对您认为会出现的骰子组合进行投注。您可以对所有的骰子组合进行下注，另外还有一些特殊的投注选项。在这篇指南的后面章节我们将介绍一些玩家在骰宝赌桌上可以投注的不同选项。

骰宝赌注

骰宝有多种不同的赌注，虽然每家游戏开发公司和赌场提供的赌注略有不同，但一些常规赌注都是通用的。

下面我们将为您介绍一些在骰宝赌桌上最常见的赌注。

小注与大注

小注和大注无疑是骰宝赌桌上最受欢迎的赌注。几乎每个骰宝赌桌都会提供这些投注选项，而且它们是等额赔率的投注选项，因此有点像轮盘赌中的红/黑赌注。

小注是指您投注骰子总点数介于4到10之间的情况，大注是指您投注骰子总点数介于11到17之间的情况。这两种赌注的赔率都是1:1，即等额赔率。它们的庄家优势是所有赌注中最小的，这就是为什么许多玩家喜欢该赌注的原因。

细心的玩家可能会发现这样一个问题，投注的总点数中少了3和18，因为当您采用小注或大注下注时，任何“3个骰子点数相同”（即3个骰子显示相同点数）的情况都会自动视为玩家失利。因此押中小注或大注的真实概率并不完全是50-50，您的中奖概率约为48.61%。

和注

和注是指您对3个骰子的点数总和下注。这是一个十分不错的替代选项，如果您不想下注特定的骰子点数或骰子组合，就可以考虑采用该方式下注。例如您可以投注总和为10，如果采用了该方式下注，只有当3个骰子的点数总和正好为10时您才会获胜。

和注的赔率通常相当不错。这是因为准确押中3个骰子的总和是相当困难的。例如您投注总和为4，其平均赔率可以达到60:1，再比如您投注总和为17，其赔率同样为60:1。

投注这两个点数之间的数字当然更容易出现。如果您下注总和为12或13，它们的赔率分别为6:1和8:1。

单骰注

单骰注类似于在轮盘赌桌上下注一个特定数字。如果您进行单骰注，相当于在下注特定的数字会出现在一个、两个或3个骰子上。例如您下注6，如果6点出现在某一个骰子上，您将获得等额赔率的奖金。如果6点出现在两个骰子上，您将获得赔率为2:1的奖金，而如果6点出现在3个骰子上，您将将获得赔率为3:1的奖金。

令人遗憾的是，这些赔率并不是特别有竞争力，尤其当您选定的数字出现在3个骰子上时，其赔率仅为3:1。因此单骰注并不是玩家在骰宝赌桌上最常选择的赌注。

双骰注和三骰注

如果您有强烈的预感两个骰子会同时出现某个数字上，这时就可以选择双骰注。该赌注的赔率是10:1。然而您正确预测该结果的概率只有7.4%。这就是所谓的双骰注。

三骰注，顾名思义它是指您需要预测3个骰子同时出现的某个数字。如果押中您就能按30:1的赔率获得派彩。您也可以选择下注特定的三骰组合，但它将使得赌注变得更为复杂。不过该赌注的赔率相当低，如果您选择该赌注下注，赌场的庄家优势会显著增加。

双骰组合注

如果仔细观察骰宝赌桌的下方，您会发现它有15个像骨牌一样的区域。在该区域您可以下注两个骰子的组合。例如，您可以下注2-3、4-5或3-6。在这里您只是简单地下注您认为会出现的骰子组合。

在一些骰宝赌桌上，您还可以下注被称为“骨牌”的赌注。它实际上也是两个骰子的组合注，它的玩法几乎与上述规则相同，只是两者的名字不同。所有这些赌注的赔率是5:1，从派彩情况来看，这并不是一个十分理想的赔率。

提高中奖机会的3大技巧

虽然骰宝是一种运气游戏，但仍然有一些方法可以提高您的获胜几率。但如果您看到有人推荐某种特定的骰宝策略，这时就应该谨慎对待。因为这些所谓的制胜策略并不存在，值得一提的是，如果有哪种方法能够长期战胜赌场，那么赌场就无法继续提供这些游戏了。

话虽如此，您仍然可以遵循一些策略小贴士来提高您的获胜几率，以下很多玩家广泛采用的3个建议：

对有限区域下注

在您玩骰宝游戏时，切记不要在太多区域下注，这一点非常重要。在线玩骰宝游戏时，您可能会同时在多个区域下注，许多在线赌场允许玩家每轮最多在16个区域下注，然而我们并不建议玩家这样做，因为这会大大增加赌场的庄家优势。

当然覆盖尽可能多的区域貌似很有诱惑力，您可能会认为这样可以提高命中率，但您最好谨慎行事，您应该分析当前可用的所有投注选项并合理取舍。例如分析每个赌注的胜算如何，其赔率是否值得下注等。

一旦更好地理解了不同赌注的赔率和中奖概率，您会发现这样大量下注的方法并不是明智选择。最好的做法是选择几个有限赌注，并一直坚持下去，直到在游戏中好运降临。

优先对“大”或“小”选项下注

正如我们前文提及，大/小赌注在骰宝赌桌上具有最佳赔率。更为重要的是，这些赌注的庄家优势最小。这意味着赌场从这些赌注中赢取的收益比其它赌注要少。换句话说，您在玩这些赌注时，获胜的机会相对较高。

如果到访实体赌场，您会注意到许多玩家只在大/小赌注上下注。尽管有人认为这种做法有些无聊，但如果您想让自己的获胜机会最大化并且不想冒险下注一些较冷门的赌注，那么坚持大/小赌注是一个十分不错的选择。

当然如果您访问的是在线赌场，这种赌注的刺激感会有所降低。作为一项经验之谈，如果您在实体赌场玩骰宝游戏，我们建议您最好选择大/小赌注。这是因为在实体赌场玩这种游戏有一定的社交元素，您不会像在线参与时那样无聊。

不要相信赌徒谬论

赌徒谬论是在几乎所有赌场赌桌游戏中都能见到的现象。这么多年来，它让玩家损失了数十亿美元。尽管玩家坚信某个事件即将发生，但事实并非如此，在您每次玩赌桌游戏时，游戏结果都是独立和随机的。

只是因为骰子在过去几轮中落在特定的数字上，它并不会增加下一轮发生变化的可能性，新一轮骰子的结果不依赖于过去的事件。不管在骰宝赌桌上的人们如何夸大其词，过去没有发生的某个事件在接下来的发生概率并不会增加。

另外还有一点，您应该避免追逐回本。尽管想通过增加赌注来弥补损失的做法可能很诱人，但这样做只会让您承担损失更多的风险。

如果您当下运气不佳，最好的做法是暂时离开赌桌。您可以抽支烟、吃点东西或呼吸一下新鲜空气，您可以做任何能阻止您继续投入更多钱和筹码的事情。当然偶尔追求回本可能会成功，但十有八九它会适得其反，最后您只会损失更多的钱。

在哪里可以玩到在线骰宝

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常见问题：

有什么高效骰宝策略吗？ 尽管您会在网上找到许多所谓的骰宝制胜策略，但它们大多数通常只专注于赌注组合或投注策略。需要再次提醒的是，您无法通过使用某种投注策略在骰宝或任何其它赌场游戏中常胜不败。 虽然您可以做一些事情来减少庄家优势，这一点毫无疑问，但它主要是通过对某些特定的投注选项避而远之实现的，没有任何有效的方法可以让您在游戏中持续获胜。如果这样的策略存在，那赌场早就倒闭了。 作为一个屡试不爽的经验之谈，如果您想最小化庄家优势，最好坚持下注大/小赌注。这些赌注的获胜概率为48.6%，庄家优势最小。当然下注这些赌注并不是世界上最刺激的娱乐活动，这也正是许多玩家忽略这一建议的原因。

这种游戏中的赔率和庄家优势如何？ 具体赌注的赔率因投注类型不同而各有差异。4点和17点投注选项的庄家优势为12.5%，5点和16点投注选项的庄家优势为11.1%，6点和15点投注选项的庄家优势为12%。庄家优势最小的投注选项出现在9点至12点之间，它的庄家优势仅为7.4%。

与其它娱乐场游戏相比，骰宝游戏的表现如何？ 与其它赌场赌桌游戏相比，骰宝的表现相当不错。当您下注大/小赌注时，它的庄家优势仅为2.78%。但如果将其与21点游戏比较，您会发现骰宝的表现仍比较差，后者的庄家优势只有0.29%。 就相似度而言，骰宝大致与轮盘相当，轮盘的庄家优势为单零轮盘的2.7%。百家乐在下注银行选项时的平均庄家优势为1.06%。就像任何赌场赌桌游戏一样，骰宝应该被当作一种娱乐来玩。

可以在线访问骰宝游戏吗？ 是的！如今几乎所有的在线赌场都提供某种形式的骰宝游戏，而且访问这些游戏非常简单。在线赌场的一大优势在于，您可以享受多种版本的骰宝。例如许多提供骰宝的在线赌场还会提供带有附加赌注的游戏版本。 这意味着您可以对多个可选的附加赌注下注，而每个游戏开发公司和赌场都有自己的附加赌注选项，其中最受欢迎的之一是累积奖池赌注。累积奖池的资金会随着玩家投注次数的增加而增加，当某位幸运玩家达到了奖池奖金的中奖条件时，就能赢取所有奖金。

什么是骰宝？ 骰宝是一款令人兴奋的赌场游戏，它起源于古代中国。令人遗憾是，我们无法确切鉴定该游戏的发明时间，因为它随着时间的推移已经发生了很多变化。每当新的元素被加入该游戏时，游戏玩法都会在某些细节方面会发生变化。然而历史学家普遍认同骰宝与空手道和跆拳道大约出现在同一时期。 今天几乎每个在线赌场都提供骰宝游戏，然而因为这种占用的场地空间比较庞大，而且它并不是最受欢迎的游戏，因此它的普及程度与其它赌场游戏相比仍有所不及。如果您访问拉斯维加斯或一些位于大城市中心的实体赌场，找到骰宝赌桌的机会就会大大增加。

我能免费试玩骰宝游戏吗？ 是的！几乎所有在线赌场都允许您免费试玩它们的赌场游戏，这其中就包括骰宝。这是以演示模式熟悉一款游戏的理想方式，它可以让您在不冒任何资金风险的情况下了解游戏。您可以在演示模式下尽情畅玩，直到您完全熟悉该游戏为止。如果您觉得是时候转向实盘游戏，可以随时切换模式。