扑克游戏中最常见的作弊手段



许多没有扑克经验的人往往认为扑克游戏中充斥着老千或者骗术。实际上扑克通常是一项绅士游戏，虽然这种游戏中有很多作弊机会，但作弊的情况并不常见。

但就像生活中的任何事物一样，扑克桌上确实吸引了一些骗子和不法分子的注意，虽然作弊并不是您每天都会遇到的事情，但了解一些玩家可能作弊的不同方式仍然十分值得。它能让您在保持警惕的同时快速识别桌上的作弊玩家。

扑克游戏中的作弊虽不频繁发生，但这并不意味着您应该忽视它，在今天这篇文章中，我们将展示一些最常见的作弊方式。我们的介绍会包括线上和线下扑克的作弊方式。最后我们将回顾一些扑克历史上最臭名昭著的骗局。

真人扑克游戏中的作弊手段

如果您想玩真人扑克游戏，我们建议只选择正规赌场或官方扑克游戏室。当然您和朋友在私人家庭游戏中玩这种游戏完全没有问题，但您应避免在那些看起来不太靠谱的扑克场所或小型游戏场所参与扑克游戏，因为在这些地方您被骗的几率会成倍增加。

与线上扑克相比，真人扑克中的作弊现象更为常见，因此您必须熟悉一些玩家常用的作弊手段。接下来我们将介绍一些最常见的真人扑克作弊方式。

比赛中相互掩护

比赛中相互掩护、串通作弊是真人扑克游戏中最常见的作弊类型之一。串通指的是两个或更多的玩家联合起来击败桌上的其他玩家。这样的事情在决赛桌上时常发生，因为每当有玩家被淘汰时，其他人就会受益。串通的玩家通常会有一个协议，确保互相“掩护”。

举例来说，一个串通的玩家即使有足够的底牌和牌力，也会故意放弃跟注一个短筹码玩家的全押。他们甚至可能在对方打出小牌时故意选择弃牌，从而将下一个机会让给另一个串通的伙伴。当然这种行为对除了作弊玩家以外的每个人都是不公平的，他们会尽一切可能保护对方。

不仅如此，这种串通行为不仅违反了游戏规则，也违背了扑克精神。扑克不是一项团队运动。尽管有些极端情况下玩家可能会做出一些非常规的弃牌，但反复去帮助某个人使其存活显然是不公平的。

令人遗憾的是，这种作弊方式的最大问题是很难被证明。您总可以争辩某个玩家应该跟注，但扑克中并没有规定一个玩家必须跟注，即使他手里有很强的牌。不过一些扑克室会对那些被发现故意弃掉强牌的玩家进行处罚，因为这通常是串通行为的表现，除非是在泡沫阶段或比赛的最后阶段。

例如您可能会觉得一个玩家弃掉了一对K的行为很疯狂，但该玩家可能会说他不喜欢K，或者这些牌的运气不好。

更为糟糕的是，比赛主持人通常对此不会采取任何行动，除非事态非常严重而且发现了明显的串通行为。这并不是说您不应该抱怨并表达您的担忧，但在我们看来，在这种情况下，您所能做的最理想情况就是尝试破坏串通玩家之间的合作。

例如您可以尽量让他们不要在同一个底池中参与游戏并避免被其中一个玩家压迫。如果某个串通玩家手里有很大的筹码，这就变得更困难了，您最不想做的就是为了打破串通玩家而冒险输掉自己的牌局。

以某些牌作为特殊信号

在一些真人扑克场所，玩家通过展示自己手牌的强度甚至直接告诉搭档自己具体的牌型来进行作弊。当您知道对手手里的牌时，这些信息非常宝贵。

在扑克游戏中，您只应该知道自己手中的两张牌，如果知道其他玩家手里的牌，您就能获得很大的优势。尽管每对作弊的搭档都有自己传递信息的方法，但有几种常见的方式您需要留心。

如果一个玩家手里有一张K，他可能会用一枚红色筹码保护自己的牌，如果他有一对大口袋牌，他可能会在牌上放两枚黑色筹码，诸如此类的信号。其它常见的手法还有筹码放置、卡牌位置和手部姿势。除非您经验十分老道，能够在作弊的初期察觉到，否则几乎不可能发现这种作弊。

因此这种作弊方式通常很难在短时间内发现，如果所有玩家都很有经验并且已经练习了他们的手势，这种行为继续发生的机会就更大。令人遗憾的是，即使您发现了这种行为，玩家也会很快停止，而扑克室或比赛主持人几乎无法采取任何行动。

给牌做标记

给牌做标记可能是最古老的作弊手段之一，但这并不意味着今天就没有玩家使用这种手法。在实体赌场或扑克游戏室玩牌时，由于所用的牌会频繁更换，而且荷官都受到过专业训练，因此他们能察觉到牌上的任何不正常标记。然而如果您在家庭游戏中玩牌，特别是有陌生人参与时，您就需要警惕这种作弊方式。

作弊玩家有多种方式可以给牌做标记，其中最容易实现的方式是使用隐形墨水和特殊眼镜。这意味着桌上的其他玩家根本看不见标记，这种标记只有戴上特定眼镜的人才能看到。

值得庆幸的是，这是最容易解决的作弊方式之一，如果您在玩扑克时怀疑有牌被标记，您可以要求荷官换牌。这个请求通常会得到批准，而且赌场更换牌的成本非常小。

除此之外，如果您对某副牌是否被做标记有所担忧，赌场通常会非常重视这些问题。给牌做标记作弊不仅违背了游戏常规，而且在很多国家这种行为是非法的，作弊者可能会被逮捕并入狱。

在家庭游戏中，情况就更复杂了。您可能会看到一些奇怪的英雄跟注、完全不合乎常理的大诈唬以及其它不符合常规玩家行为的不一致表现。您需要考虑自己的安全，确保您处在一个安全可靠的环境中，在这样的环境中您可以合理表达自己的担忧。

底牌发牌法

底牌发牌是另一种您可能在私人或家庭游戏中遇到的扑克作弊方式，底牌发牌是指荷官将特定的牌发给桌上的特定玩家。这是一种相当严重的作弊行为，荷官必须非常有经验才能有效地执行这种技巧。

在洗牌过程中，为了便于从底部抽取特定的牌，作弊的荷官会将牌堆准备好。如果桌上一位玩家手里持有一个顶三条和一个同花顺，作弊的荷官可能会诱使持有顶三条的玩家往底池投下大量资金。当转牌或河牌到来时，作弊荷官可以为另一位作弊玩家发出同花顺，这样他们就能够堆积筹码来欺骗那个毫不知情的玩家。

除非您是非常资深的扑克玩家，否则几乎不可能注意到底牌发牌作弊方法。如果您是初学者，很难察觉出这种作弊。荷官往往需要经过几个月甚至几年的练习才能熟练掌握这个技巧，没有经过专业训练的新人几乎察觉不到任何差异，因此您最好还是多留意那些不合乎常理的下注模式，而不是底牌发牌方式。

值得庆幸的是，在实体赌场环境中遇到这种作弊的几率非常低，这种现象几乎总是在家庭游戏中发生，因为赌场布满了监控摄像头，且巡场人员会定期巡视整个扑克赌桌留意这种行为。

在线扑克网站及作弊手段

到目前为止，我们讨论的所有扑克作弊手段都是针对实体游戏的。尽管在线上扑克中也可能发生串通作弊，但我们之前讨论的其它作弊手段，包括给牌做标记和底牌发牌，这些在在线赌场和在线扑克室中根本无法使用。其原因显而易见，因为在线扑克室没有使用到实体牌。

但玩家不能亲自给牌做标记或者串通荷官作弊并不意味着在线扑克中就不存在作弊行为。在接下来的介绍中，我们将探讨一些在线扑克室中可能出现的作弊方式。

在线扑克玩家互相串通并共享牌型

当串通的玩家在实体扑克室中参与牌局时，他们必须在开始玩之前达成特定的计划和策略。如果桌上的两个或多个玩家不停离开赌桌进行讨论或同时使用手机，这样的行为就显得十分可疑。

但在在线扑克中，玩家要相互串通就容易多了。没有什么可以阻止朋友们通过WhatsApp或Skype等通讯工具边玩扑克边讨论自己的手牌和共享信息。这是一种非常复杂的扑克作弊行为，几乎所有的在线扑克室都难以有效防范。

很多大型扑克网站已经投入了大量的资金和基础设施来保护玩家的利益，但令人遗憾的是，他们的努力也仅限于此。我们预计许多作弊者和相互串通的玩家成功地躲避了监控并利用串通策略赢走了大笔资金。

在线扑克的另一个缺点在于，发现这种行为可能需要很长时间。您可能以为每次坐在在线扑克桌前的是不同的对手，但或许您会惊讶地发现，人们经常是在固定的玩家之间相互对战，这也是您为什么要留意自己正在和谁对战的原因之一。

如果您注意到在和某些玩家一起玩时他们似乎总是获胜，或者他们总是做出令人难以理解的弃牌或跟注行为，那么您就有必要将这些可疑行为报告给扑克网站。当然，扑克网站通常不会根据单个报告采取行动，但如果接收到多个玩家的报告，他们就会深入地调查此事。

在线赌场和扑克室的另一个好处在于，安全团队可以查看玩家手牌历史和底牌。这意味着一旦初步怀疑有人作弊，平台发现串通作弊行为通常是比较容易的。

使用机器人团伙作案

尽管机器人团伙并不一定会被认为是作弊行为，但大多数人一致认为，与机器人对战违反了游戏精神。如果玩家正在对抗一个强劲对手，他们应该清楚知道自己的对手是人类而非机器人。

如果您没听说过扑克机器人，下面我们来简单介绍一下，它本质上是一种能够玩特定类型扑克的软件。这些机器人会根据预设的参数执行下一步计划，甚至一些更高级的机器人还能使用人工智能来调整算法，这些功能让它变得非常危险，未来可能会出现一些玩家根本无法在长期对战中战胜的机器人。

在Casinos8888网站，我们坚信与机器人对战是不公平的行为，它不仅大大减少了游戏的乐趣，而且给玩家带来了极大的不利，这在某些司法管辖区甚至被认为是非法的。过去曾有一种说法认为，如果您无法打败机器人，那么就不该玩扑克。但如今一些机器人已经如此先进，它们甚至可以每次都击败世界上最顶级的扑克玩家。

值得庆幸的是，扑克网站已经开始加大打击机器人活动的力度，尽管他们并没有透露具体如何发现机器人，但可以放心的是，他们会考虑多个因素来使得机器人可能造成的损害降至最低。

冒名替玩

“冒名替玩”是扑克游戏中的一种十分独特作弊方式，而且这种策略在实体环境中是无法实施的。您可以试想一下，在一场大型在线扑克锦标赛中，数百万美元的奖金唾手可得。

您运气极佳一路晋级到决赛桌，然后突然发现自己正在争夺百万美元奖金池中的一部分。如果您能让Phil Ivey或Daniel Cates这些世界顶级的扑克玩家代替您上场，您岂不是能获得巨大的优势，而且没人会知道是怎么回事。在真人扑克环境中，玩家不能简单地找人替代自己参与游戏，但在在线扑克游戏中，这样做是可以实现的。

当然这也是一种作弊方式，虽然它几乎难以抓到现行。虽然有些玩家认为这不算作弊，但不可否认的是，技巧在扑克中占据了重要位置，如果您能找人替代上场，就能获得明显的优势。

令人遗憾的是，眼下几乎没有有效的办法保护自己免受这种作弊的影响。您有时会注意到某个玩家的玩法风格发生了明显变化。例如他们变得更加激进或被动，但即便您注意到了这种变化，您也无能为力。

扑克游戏作弊的真实案例

许多扑克作弊的例子可能一直未被发现，在大多数情况下，这些作弊手段可能永远无法被揭露。

然而也有几个广为人知并且具有新闻价值的扑克作弊丑闻。这些丑闻有的是由玩家和记者揭发，有的由扑克网站发现了不寻常的情况。令人遗憾的是，某些扑克网站甚至参与其中，这也是为什么您只应该选择那些信誉良好、广受玩家信任的正规网站进行实盘下注的原因之一。

以下是一些著名的扑克作弊案例，它包括在线和线下作弊事件。

Ultimate Bet在线扑克丑闻

Ultimate Bet在线扑克丑闻是历史上最臭名昭著的作弊事件之一，该事件主要涉及两个姐妹扑克网站，即Absolute Poker和Ultimate Bet。事件发生在2000年中期至后期，尽管已经过去很久，但它仍然是我们为何在进行在线扑克时必须保持警惕的重要例证之一。

该丑闻的核心是所谓的“超级用户账户”，这两个扑克网站坚决否认这些账户的存在。该事件始于2007年，当时有Absolute Poker的玩家发现了一些不太寻常的现象，许多人开始在扑克论坛上讨论他们的投诉问题并要求对这些问题进行调查。

其中一名玩家要求Absolute Poker提供他们的锦标赛历史记录，令人遗憾的是，该扑克网站误发送给了他们一份包含所有玩家手牌的文件，而这也成为了社区所需要的关键证据。

经过数百名玩家的审查后，大家发现了异常，有一位名为“Pottripper”的玩家每次都能做出完美决策。当他手牌牌力较弱时，他能够果断弃牌，当他处于有利位置时，他能够准确跟注，甚至在一些没有任何扑克玩家能够重复做到的情境下也能做出正确决策，他最终赢得了锦标赛。

随后的调查确认了这些疑点，根据卡纳瓦克博彩委员披露的调查结果，该超级用户账户的操作者甚至在比赛中使用了一个主账户来查看其他玩家的底牌，这也完美解释了他为何能每次做出正确的决策。

Absolute Poker最终被迫承认了超级用户账户的存在并对自己的错误进行了道歉，并向所有受牵连的玩家进行了退款。然而他们从未为这起内部作案事件承担任何责任，时至今天这仍然是扑克界最大的丑闻之一。

然而这还不是最终的高潮。2008年Ultimate Bet的作弊丑闻爆发，该事件与Absolute Poker的事件非常相似，玩家们开始注意到某些玩家出现了不正常的胜率，这些玩家同样使用超级用户账户查看其他玩家的底牌。

虽然两家扑克网站都声称这些只是孤立事件，但KGC的后续调查发现，这些超级用户账户最早可以追溯到2004年，最终该扑克网站被罚款150万美元，但令人遗憾的是，监管机构未为其采取进一步措施。

直到2013年Russ Hamilton（Ultimate Bet的股东之一）的电话录音泄露，才揭露出他承认多年来一直有组织地作弊，并从中拿走了超过1500万美元的黑钱。他对此毫无悔意，也没有任何责任感，尽管他被抓现行，但后者明确表示自己不打算归还所窃取的资金。

Borgata公开赛（伪造筹码事件）

比赛中最重要的目标就是积累尽可能多的筹码，如果您能给自己的筹码堆添加额外的筹码，那么就能成为场上底气十足的玩家，那不是很棒吗？赢得底池赌注就能实现这一想法……

在2014年Borgata扑克公开赛中， Christian Lasardi决定尝试不同的方式。在只剩下27名选手时，比赛奖池资金达到了37万美元，Lasardi决定通过向自己的筹码堆里添加伪造筹码来获得不公平的优势。

根据相关报道，他从中国订购了这些伪造的筹码，并将它们藏在Borgata的酒店房间里。在比赛过程中，他小心翼翼地将这些假筹码加入到自己的筹码堆中，比赛工作人员很快意识到有问题，他们最终发现约有80万美元的假筹码被加入到了比赛中。

随后警方到场最终找到了Lasardi的犯罪证据，警方在他的酒店房间里发现了约270万美元的伪造筹码。令人讽刺的是，这名欺诈者曾试图通过冲掉筹码来销毁证据，但他最终仍被捕并被判处五年监禁！

然而令人意外的是，仅仅服刑八个月后，他就被释放了。由于他的作弊行为，Borgata取消了这场比赛的成绩并将资金全额退款给所有参与者，这起事件导致了几起针对Borgata的诉讼，但最终法院驳回了所有诉讼并维持了新泽西州博彩监管部门的裁决。

WSOP $10,000美元单挑锦标赛牌面做标记事件

2015年世界扑克大赛（WSOP）上发生了历史上最著名的线下扑克丑闻之一，值得注意的是，这起事件涉及了许多知名扑克玩家。然而这起事件的主角是来自摩尔多瓦的名气相对较小的职业玩家Valeriu Coca，这也是他第一次参加WSOP比赛。

在奖金为$10,000的单人挑锦标赛中，Coca轻松淘汰了一个又一个对手。那些被他淘汰的玩家对此产生了怀疑，他们觉得与Coca对战时似乎发生了一些难以理解的事情。最终WSOP开启了调查，几乎所有被淘汰的玩家都反映出一个相同问题，Coca在牌桌上的行为异常，他频繁地洗牌并东张西望，而他的决策显得毫无规律可言。

虽然WSOP调查后未能找到任何证据，但Coca以往的拙劣历史很快浮出水面，根据相关记录，他由于给牌做标记的作弊行为世界上大多数的实体赌场和扑克室列入了黑名单。与其它使用隐形墨水的手法不同的是，Coca的作弊手法是在牌堆中的所有K和A上做下非常细微、几乎不可见的凹痕。

令人遗憾的是，由于调查机构未能找到他在WSOP赛事中使用这种作弊手段的证据，最终他被判无罪。然而许多玩家都认为他作弊了，至于他是否通过作弊获得了不公平优势，该谜团至今依然没有解开。

Partouche扑克巡回赛串通骗局

正如我们在Casinos8888多次提到的那样，当您在在线扑克网站或官方扑克室玩扑克游戏时，发行有人作弊的机会非常小，在线扑克有各种各样的安全措施来保护您的利益。然而如果您选择的不是在线扑克、在线游戏，而是在线下环境中进行游戏，您成为作弊受害者的风险就会大大增加，它的概率甚至呈指数级增长。

但选择了口碑良好的扑克网站或实体扑克室并不意味着您就能一定免受作弊的危害，2009年的Partouche扑克巡回赛主赛事就是一个典型的例子，它向人们揭示了多名玩家是如何在一场重要赛事中相互串通合伙作弊的，尽管这不是在线锦标赛，而是由职业在线扑克玩家参加的线下比赛。

这起作弊事件涉及两名玩家，即Cedric Rossi 和 Jean-Paul Pasqualini。他们通过手势互相传递自己手中的底牌信息，这一策略对这对搭档非常有效，他们两人都成功地获得了第一名和第二名的好成绩。

值得庆幸的是，比赛中玩家们的每一个动作都被摄像头捕捉到了，随后主办方对他们游戏过程进行了分析，分析结果显示这对搭档在整个赛事中一直通过这些手势交换信息。

举例来说，其中一手牌的行为十分明显，当时Pasqualini的筹码不多，他拿到了A-K，这是一手十分不错的起手牌，通常在比赛中也是一手强牌，但当您在比赛中筹码较少时，这几乎是最强的牌。在他面对Rossi的加注后，Rossi通过把双手放在额头上做出信号，Pasqualini在牌局开始前选择了弃牌，结果Rossi的手牌是火车头。

这个决定在普通扑克游戏中几乎是不可能出现的，后来调查人员和赛事官员确认他们确实在串通作弊。然而在这样一个极具争议的决定中，这两名玩家仍被允许保留他们的奖金。两人都被从全球扑克排名列表中除名，原因是“违背职业道德”，但除此之外监管机构并未采取任何进一步的行动。值得注意的是，两名玩家都否认有任何不当行为。

