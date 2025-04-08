我应该在老虎机上以最大赌注下注吗？

如果您玩过在线视频老虎机，尤其是最近几年，您一定对那个令人生畏的“最大赌注”按钮印象深刻。它曾经让无数玩家感到懊悔，大多数人都会尽一切可能避免误按这个按钮。

更为糟糕的是，如果您不幸按下这个按钮，您完全不知道自己会花费多少钱。还有一些玩家所担心的是，按下它可能会触发自动游戏，这时系统将以最大赌注进行连续投注。总的来说，“最大赌注”按钮在在线博彩行业中通常不太受玩家待见。

大多数在线玩家都是休闲玩家，他们并不打算以“最大赌注”的赌注进行游戏。如果您的资金充裕，按下最大赌注按钮可能不会对您的资金造成太大影响。然而，对于预算有限的玩家来说，按下这个按钮可能会在一次旋转中耗尽您的全部余额。

在本页中，我们将更深入地探讨“最大赌注”按钮的作用，以及为什么您需要特别注意它，尤其是当您使用赌场奖金进行游戏时。

最大赌注老虎机的好处

一些玩家常常会这样问，“我在老虎机上按下最大赌注按钮会有什么好处？”非常遗憾的是，在绝大多数情况下，以最大赌注下注并不会带来额外的优势。在大多数老虎机中，中奖的支付百分比和赔率会随着您投注金额的增加而同比例增长。举例来说，如果您投注2美元并赢得4美元，那么在相同情况下，投注20美元将赢得40美元。

但凡事都有例外。一些老虎机会通过提高特定老虎机的RTP来激励玩家进行更高额的投注。如果是这种情况，那么从数学角度来看，下注金额越大潜在的收益回报就更可观。但由于相关赌博法规的要求，如果存在这样的机制，博彩公司在老虎机的赔付表中必须明确告知玩家。所以您会在大多数老虎机的介绍信息中看到这样的宣传，毕竟博彩公司更希望您以更高赌注去下注。

由Microgaming公司开发的《Mega Moolah》就是一个典型的例子，这款老虎机在玩家进行高额投注时会提高RTP。《Mega Moolah》是全球炙手可热的累积奖金老虎机，甚至还保持着吉尼斯世界纪录，它是历史上开出最高奖金的老虎机。但需要提醒的是，如果您阅读《Mega Moolah》游戏中的相关条款和条件，您就会发现这样一点，Microgaming公司明确表示，您的投注金额越高，赢得累积大奖的几率就越大。

一位名为John Hayward的英国士兵2015年在《Mega Moolah》游戏中赢得了1320万英镑奖金，但他当时以投注下限25便士下注。需要提醒的是，这类老虎机非常罕见，在99.9%的情况下，您的投注金额并不会影响中奖的概率。

我按下最大赌注按钮下注会发生什么？

围绕“最大赌注”按钮的主要争议在于按下它后会发生什么。在某些游戏设定中，在您按下该按钮时，系统自动以赌注上限下注并旋转转轴，而某些老虎机的最大赌注高达400美元，为什么这个按钮对玩家来说不太受欢迎，其中的原因显而易见——它可能会让您赌注在一次旋转中被分文不剩。

由Microgaming公司开发的《Mega Moolah》虽然也是一款支持最大赌注投注的游戏，但相对来说它不太可能对您的资金造成不可挽回的损失。如果您按下“最大赌注”按钮，您将损失6.25美元。虽然这算是一个比较高的单次赌注，但不至于导致您的赌资彻底耗尽。

一些游戏开发公司在最大赌注按钮的设计上采取了稍微不同的方式。如果您偶尔按下“最大赌注”按钮，系统会选择以投注上限下注并激活所有赔付线，但它不会自动旋转转轴。它只是将以投注上限去选择赌注。如果您想继续游戏，您仍然需要手动按下旋转按钮。这种设计仍然具有一定的误导性，过去也有很多玩家因此而蒙受损失，但相比于那些直接导致玩家因误点击而损失数百美元的“最大赌注”按钮，这种方式相对合理很多。

最大赌注按钮是否值得使用？

在某些情况下，“最大赌注”按钮可能会有所帮助。特别对于IGT这类公司开发的游戏而言，该公司其可变RTP老虎机而闻名。这意味着他们的游戏在玩家小额投注时提供较低的RTP，而在玩家进行大额投注时又提供较高的RTP。

《MightyBlackKnight》便是这类老虎机的代表作之一。这是一款由英国游戏开发公司Barcrest推出的热门视频老虎机。如果您选择以每次旋转0.10美元的最低投注进行游戏，您能享用的RTP只有94%。但如果您选择启用该游戏中的“BigBet”功能，不仅赔付线数量会从50条增加到100条，RTP也会提高到98%，该设定的潜在收益要可观得多。

如果您熟悉在线视频老虎机及其支付比例，您就会知道98%的RTP是一个非常高的数值。我们看到Barcrest在其许多在线和线下老虎机中都采用了这种设计。通常来说，如果您选择购买奖励功能并启用“BigBet”模式，您能享受到更高投注级别中彩出现超高RTP。但这样的做法是否公平是另一个值得探讨的话题。

无论是在实体赌场还是在线赌场，在您开始在一款视频老虎机中下注之前，我们强烈建议您阅读其赔付表。在赔付表中您可以看到一款游戏的RTP详细信息，它会明确显示游戏的支付比例，以及要享受超高RTP您需要达到的投注金额。

借助平台红利优惠：您需要了解的事项

如果您正在使用老虎机奖金、存款奖金或其它在线赌场促销优惠进行游戏，那么您需要仔细阅读这些红利优惠的使用规则。在这些红利优惠的使用条款和条件中，您总能看到这样一项规定，您可以采用最大赌注下注。

通常情况下，您需要保持每次投注在5美元或以下。如果您的下注金额超过这一限额，那么本次投注将不计入投注流水要求——而且许多赌场会直接取消由此所得的奖金收益。这样的规定使得玩家在使用奖金红利时都对“最大赌注”按钮胆战心惊。在相关博彩论坛中，有数百个帖子是讲述玩家因为误按“最大赌注”按钮而失去整笔红利促销的故事，甚至包括由此所得的奖金收益。

值得庆幸的是，一些赌场已经开发了相应软件来自动拦截超过最高投注限额的投注。这是一项大受欢迎的改进，但目前为止已经使用这种软件的赌场仍为数不多。

如果您在使用红利优惠下注时不小心按下了“最大赌注”按钮，应该立即联系赌场的客服团队，然后及时向他们解释发生了什么情况，说明这并非故意的，然后看他们能否酌情处理。

为什么游戏开发公司要设置“最大赌注”按钮？

虽然在早期基于Flash的老虎机游戏中这个按钮很常见，但如今“最大赌注”按钮正在逐渐被淘汰。在HTML5游戏中，它的出现频率已经大幅减少。NetEnt、Microgaming等主流游戏开发公司已经在其新款游戏中取消了这个按钮，尽管在某些旧版本游戏中仍然能找到它的踪迹。

至于游戏公司为什么要设置“最大赌注”按钮，这一点应该很明显。开发公司和赌场都希望玩家以最大赌注去下注，因为这样能为赌场创造更多收益。而且由于每次玩家按下老虎机按钮时游戏开发公司都会获得小部分佣金，玩家的下注金额越高，游戏开发公司获得的收益也就越多。

在我们看来，设置“最大赌注”按钮是非常不道德的。虽然说游戏开发公司可以把这个按钮设计得离“旋转”按钮更远一些，但许多游戏开发公司过去却喜欢将它紧挨着“旋转”按钮布局，特别是NetEnt公司，这样的设计完全没有必要，甚至连那些平时出手阔绰的豪赌客通常也需要手动调整投注金额，而不是直接使用“最大赌注”按钮下注。

另一个需要注意的问题是，游戏开发公司不会告诉您按下“最大赌注”按钮后会花费多少金额。如果不小心按了这个按钮，您可能会花掉10美元，也可能是200美元。为什么这个功能会让人觉得讨厌且完全没有必要，相信再无需过多解释了吧。

实体赌场会有类似情况吗？

“最大赌注”按钮在实体赌场仍然存在，几乎所有的视频老虎机都内置了这个功能。虽然我们依然不喜欢在实体赌场的老虎机上看到“最大赌注”按钮，但至少在这种情况下，它的存在似乎显得稍微合理一些。

当您在实体赌场在老虎机中下注时，如果使用最大赌注下注，游戏的RTP会有所提升。这一点在其它固定赔率投注终端上也适用。由于实体赌场的老虎机有众多投注选项，“最大赌注”按钮有时可以帮助玩家一步到位调到最高投注，而不需要手动逐步增加筹码。

我们只认可那些不会在按下按钮后自动旋转的“最大赌注”功能，因为玩家在这种情况下很容易在不知情的情况下花费远超自己预期的赌注。我们更欣赏那些在该按钮上清晰标注玩家潜在损失的游戏开发公司，这样就可以让玩家避免造成不必要的经济损失。

结束语

无论您选择便士老虎机、在线老虎机、累积奖池老虎机还是其它老虎机游戏，选择以最大赌注下注或点击“最大赌注”按钮可能会带来一些优势，但这种情况极为罕见。在玩老虎机时，我们最不希望发生的事情之一就是不小心按下“最大赌注”按钮。虽然某些老虎机游戏正在逐步淘汰这一按钮，但它仍然存在于许多游戏中，而且“最大赌注”功能还会给部分玩家带来困扰，尤其是在使用红利奖金进行下注时。 无论您选择便士老虎机、在线老虎机、累积奖池老虎机还是其它老虎机游戏，选择以最大赌注下注或点击“最大赌注”按钮可能会带来一些优势，但这种情况极为罕见。在玩老虎机时，我们最不希望发生的事情之一就是不小心按下“最大赌注”按钮。虽然某些老虎机游戏正在逐步淘汰这一按钮，但它仍然存在于许多游戏中，而且“最大赌注”功能还会给部分玩家带来困扰，尤其是在使用红利奖金进行下注时。 在老虎机游戏中，我们认为“最小赌注”选项比“最大赌注”选项更为合理。无论是在线老虎机还是实体赌场的老虎机，要彻底移除令人头疼的“最大赌注”按钮，游戏开发公司还有很多工作要做！