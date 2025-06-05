减少扑克游戏中影响因素的技巧

扑克波动有时被称为“下行期”，它本质上可以总结为一段不太走运的时期。例如您生活过得很稳定，突然有几个月您似乎做什么都不对劲，总是处于挫折状态，这就叫做波动。

即使是世界上最顶尖的扑克玩家，也无法避免波动。假设您不够谨慎或没有合理管理资金，那么这些下行期可能会严重影响您的盈亏，这也是为什么玩家需要事先准备好应对波动的原因，只有充分理解它，才能尽力减少它带来的影响。

还有一种截然相反的看法，这种看法认为波动是可以减少的，减少后反而它能增加您在赌桌上的优势，进而给您带来比以前更好的处境。大多数人都意识到学习、练习和提升是将您的游戏水平提升到下一个层次的最佳方式，但今天我们讨论的并不是这些。

我们将探讨一些功能强大但常常被低估的策略，它们能大大提升您在桌上增加优势。这些策略能够显著减少波动并帮助您成为一名更成功的扑克玩家。下面我们就正是开始今天的讨论。

1.扑克游戏前期准备：选择自己中意的游戏和扑克玩家

您可以试想这样一个场景，假设您正在和其他八个玩家一起玩现金游戏，而这八个玩家都是经验十分丰富的职业玩家。在这种情况下，您赢得游戏的可能性是很小的。但如果您将这八个优秀的玩家替换成八个一般水平的玩家，例如一些处于娱乐性目的、被动形的对手，他们参加游戏只是纯粹为了娱乐，那么您赢得这一局的几率就会大大增加。

这时您会惊讶地发现，与新手玩家坐在同一张赌桌上相比与优秀玩家坐在同一张赌桌的差异有多大。如果您真心想赚取更多收益并减少波动，您就得找到那些水平比您差的玩家。如果您一直与比您更优秀或同样水平的对手对局，您将很难盈利。您偶尔的胜利往往也只是依靠运气，而长期来看，这并不是一个好兆头。

这也正是扑克玩家坐上赌桌之前要放下自己的自尊心的原因。因为您不必是一个非常出色的扑克玩家就能赚到大笔钱，如果您能找到理想的赌桌，或者找到有很多娱乐型、缺乏经验的对手，无论您的技巧如何，您都能够持续盈利。

为什么您认为那么多富有的商人会去和专业扑克玩家对抗呢？那些职业玩家十分清楚这一点，这是一种轻松赚钱的机会。而商人们往往难以放下自尊心，结果更多时候是花了不少冤枉钱钱。

那么如何找到适合的游戏和赌桌呢？首先，最好的工具就是您的观察能力。要熟练运用这一技能，您在赌桌旁观察30分钟就能分辨出谁是优秀的玩家，谁是水平比较差劲的玩家。如果您在参与的是在线扑克，有些特别的软件可以追踪玩家，它们能给您提供一个很好的参考指标。

许多扑克网站还允许您为特定玩家留下个性化的笔记。如果您经常玩扑克，我强烈建议您这样做，因为您会惊讶地发现，您经常会遇到曾经对战的对手，而如果您有关于他们游戏风格和特点的笔记，那可能会是非常宝贵的财富。

2.旁观扑克游戏战局

如果您在观察一张赌桌后发现同桌的玩家比您更强、更有经验，那么不要羞于选择离开。毕竟这一切都是为了让自己尽可能赚到更多的钱，那您为什么要介意承认他们比您强呢？在这种情况下，坐下来继续玩对您来说并没有好处。

一旦加入游戏，您应该密切关注有多少玩家能够看到翻牌。如果您总是看到有玩家仅仅是跟注或者简单地加注以看获得翻牌机会，那么他们的起手牌通常都很弱。这正是您希望在桌上遇到的对手。他们会很乐意将钱投入底池以获得翻牌机会，当您识别到这一点时，您就可以充分利用这一点。

另外这里我们要简单提及一下扑克锦标赛，在锦标赛中，扑克波动较难控制，这与锦标赛的结构有关。不过有一件事您切勿错失尝试机会，那就是记住您完全可以控制自己参加哪些锦标赛以及在哪里参加。

例如参加下个月一项25万美元保底奖金的赛事听起来可能十分诱人，但您大可不必如此执着，因为这类比赛中的对手能力都十分强悍。

与之相反的是，您可以寻找一个奖金较小且竞争对手较弱的比赛。这是许多扑克玩家甚至没考虑到的赛事，而当您将其融入到您的扑克游戏日程中时，它可以帮助您赚到更多的钱。

3.在参与扑克游戏之前做好充足准备

在玩扑克游戏并尝试减少波动时，您力所能及所能尝试的事情之一，就是确保自己在生理和心理上都做好双重准备。虽然这听起来有点老生常谈，以下内容可能看起来都是一些基本常识，但您会惊讶地发现这些因素对您在扑克桌上的表现带来的巨大影响。

积极健康的生活方式

值得特别提醒的是，很多职业扑克玩家的身体状况都不太好。如果您经常在实体扑克场所玩扑克，您需要长时间坐着，而赌场里的扑克游戏通常伴随着不健康的饮食，为什么那么多扑克玩家的身体状况不佳，这些都是影响因素。

然而您会惊讶于健康的生活方式对扑克生涯的重要性。定期锻炼、健康饮食并保持乐观积极的生活方式对您发挥最佳状态至关重要。

当然健康的生活方式还会对您生活的各个方面产生积极影响，因此您也会在扑克桌外看到许多改进。值得庆幸的是，将自己调整为更健康的生活方式并不需要剧烈的改变。您可以从一些简单的方式开始。例如每周尝试进行三次30分钟的散步，减少外卖次数并确保经常出去探索大自然和户外世界。

尽管您可能会被诱惑坐在电脑前玩扑克，但最为重要的现实在于，您的健康和心理健康才是生活中最重要的事情。在玩扑克和保持健康生活方式之间找到平衡是至关重要的，这样您才能显著提升在扑克桌上的表现。

充足的睡眠

大多数人都明白缺乏睡眠的副作用。在扑克世界中，您会惊讶地发现充足的优质睡眠对您的游戏有多大影响。当然我们也理解要真正做到这一点可能十分困难，尤其是因为大多数扑克游戏通常在晚上进行，玩家熬夜到凌晨玩扑克游戏的现象是十分常见的。

然而如果没有获得足够的睡眠，您的身体会感到疲劳，进而导致您专注力下降，同时情绪调节也会变得更困难。

通常来说，一个高质量、充实的睡眠应该包括至少5个90分钟的睡眠周期。这将使您的身体进入快速眼动睡眠（REM睡眠），在该周期您的身体得到恢复和休息。

如果您想改善睡眠质量，一个十分不错的建议是尽量让房间保持黑暗和凉爽。当然没有人希望醒来时觉得冷，但您要确保自己在睡觉时不会出汗。这是提高睡眠质量的一个好方法。更为重要的是，您应该尽力建立一个规律的睡眠时间表。

这意味着您需要每天在相同的时间上床和起床，这样不仅会提高您在扑克桌上的专注力，还会对您的心情、心态和生活产生积极影响。

如果某天您感到疲惫，拒绝一局扑克游戏没什么大不了的。当感到疲倦时您更容易做出非理性、情绪化的决策。这些决策最终可能会让您失去很多钱。在您坐上扑克桌时要确保自己精力充沛，这才是确保成功的关键。

剔除无益的干扰因素

如果想要发挥出最佳水平，您的游戏环境必须远离任何干扰。在开始新的在线扑克游戏前，我们强烈建议您关闭电视、将手机调成静音、关闭所有非扑克相关的浏览器窗口，这样能更好专注于游戏。

值得庆幸的是，在线扑克在减少干扰方面更加容易。但如果您在真实环境中玩扑克，许多干扰因素会超出您的控制。如果环境允许的话，佩戴耳机听音乐是一个减少周围干扰的好方法。但需要注意的是，其他玩家和荷官有时需要和您交流，所以不要完全进入自己的世界。

一旦您清除了扑克游戏中的干扰因素，您将能够在自己的舒适区内以更高的水平来参与扑克。

正式开始前多加练习

扑克玩家最常犯的错误之一在于，直接进入游戏而不做热身准备。有相关研究表明，相较于在清醒并恢复精力后再入局的游戏玩家来说，那些刚一醒来就进入在线扑克游戏的玩家输掉的钱明显更多。

作为一项经验之谈，最好的做法是为自己制定一个行动规范并坚持下去。您可以在开始真正的游戏前做一些热身活动，比如花15分钟阅读扑克策略文章、回顾上一次的游戏，或者分析几个不同的牌局。

一旦心态变得平稳，您将能够更自信地进入桌面，这样才能获得更加理想的收益。

扑克变种：懂得见好就收

作为扑克玩家，您应该明白这样一个事实，有些日子您根本做到事事顺利。如果您发现自己无法集中注意力或做出非理性决策的一天，那么继续玩下去可能会让您失去更多钱。

学会何时退出是扑克游戏中非常重要的一部分，也是减少波动的关键。如果您正在玩现金游戏，那么这时还有一个额外好处，那就是您可以随时站起身离开。而学会在合适的时机做出这一决定对提升您的游戏水平至关重要。

通常来说，当您试图依靠扑克游戏赚钱时，您当然希望尽可能多地待在扑克桌上，但如果您没有处于稳定的心理状态，继续参与的效果可能适得其反。您应该在无法集中注意力或者情绪管理困难时尽早离开游戏。

例如您连续输掉了几手大牌，或者在游戏中多次被逆转（并感到沮丧），这时您最好考虑离开赌桌休息15分钟，或走出室外透透气。

再比如您开始感到疲倦或无法集中注意力，这时最好就站起来休息一下，等到感觉更加警觉、能够全力以赴时再回到游戏中。

还有一种您可以采用的策略，同时它也是许多职业玩家常用的，那就是设定一个止损限额。通常来说这并不是一项值得推荐的策略，因为您应该始终保持自己能够击败旁边其他玩家的心态。然而如果您的资金状况出现困难，这是一个不错的选择，它可以让您控制在单次游戏中可能会损失的金额。

您还应该注意到这样一个事实，扑克游戏是一项高度情绪化的游戏。当您坐在扑克桌上时，体验各种情绪是很正常的。您可能会感到喜悦、沮丧、愤怒、甚至可能感到悲伤。但作为一个优秀的扑克玩家，能够有效管理这些情绪是必备技能之一，您需要在情绪出现波动时懂得如何妥善处理。

这也正是我们建议只使用总预算大约5%的资金参与扑克游戏的重要原因。如果您使用超过这一比例的资金参与游戏，那么您将无法保持清晰的思维，因为您会时刻担心输掉那些钱。

结束语

虽然完全减少扑克中的波动是不可能的，但我们刚刚讨论的一些建议是非常好的起点。它们可以帮助您把游戏的局势推向有利于自己的一方。请始终牢记一点，扑克是一个讲求长期利益的游戏。当然每个人都希望有一次大获全胜的局面，但真正的现实是，如果想通过扑克游戏谋生，您需要从长远的角度来看待问题。您会惊讶地发现这些简单调整玩法和生活方式的策略能对您的最终盈亏产生多大影响，遵循我们在本文中讨论的这些建议将是一个很好的起点。 虽然完全减少扑克中的波动是不可能的，但我们刚刚讨论的一些建议是非常好的起点。它们可以帮助您把游戏的局势推向有利于自己的一方。请始终牢记一点，当然每个人都希望有一次大获全胜的局面，但真正的现实是，如果想通过扑克游戏谋生，您需要从长远的角度来看待问题。您会惊讶地发现这些简单调整玩法和生活方式的策略能对您的最终盈亏产生多大影响，遵循我们在本文中讨论的这些建议将是一个很好的起点。 无论您是玩的是在线扑克、锦标赛扑克还是现金游戏，绝大多数玩家起初的表现都是不太理想的。您可以充分利用这一点，尤其是在玩现金游戏时。虽然减少扑克波动并非总是百分之百凑效，但由于很多玩家的水平较差，您不需要成为职业扑克玩家就能成为某个扑克局中的胜者。