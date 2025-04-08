自从赌场诞生以来，一直有玩家试图利用赌场的漏洞来获得优势，这样他们就可以在长期游戏中赢取更多收益。从赌场游戏的本质来说，在统计学上玩家输钱比赢钱的机会更高。

当然玩家偶尔赢钱的情况也并不罕见。但从数学计算结果来看，赌场始终占据优势，因此他们会在赌场游戏长期运营中获利。

但这并不代表闲家完全没有战胜庄家的机会，这里的确有一些行之有效的方式，花纹识牌便是其中著名方式之一。

花纹识牌近些年来已然成为各大媒体上的热门词。举例来说，世界上著名职业扑克选手Phil Ivey曾在伦敦的一家赌场赢得了一笔超过800万美元的百家乐奖金，但该赌场却拒绝支付他赢取的彩金，

理由是他利用了花纹识牌来获取不公平的优势，因此双方展开了长达一年的法律诉讼。这一问题颇具争议，目前似乎没有明确的法律禁止玩家使用花纹识牌，但如果赌场发现您使用这种技巧，他们很可能会没收您的奖金并将您驱逐出场。

在今天这篇文章中，我们将向您介绍花纹识牌的更多内容，包括它的工作原理、使用时机以及它是否真的能像一些人所认为的那样能给玩家带来巨大优势。

花纹识牌简介

在深入研究花纹识牌的实际应用之前，了解其概念及运作方式至关重要。一旦掌握了基础知识，您就会明白为什么这种技巧在赌场中属于灰色地带，然後就可以自行判断花纹识牌是否算作弊行为。

从本质上来说，花纹识牌是一种特殊的优势玩法技巧，它主要用于赌场的百家乐游戏。百家乐是赌场中最简单的游戏之一，同时也是高额投注玩家最喜爱的游戏之一。该游戏的赌场优势较低，并且每一局基本上都是50/50的赔率。

花纹识牌的原理是利用每张扑克牌背面存在的不对称细微之处或瑕疵。当玩家学会识别这些微小差异后，他们便能获取通常无法获得的信息。

例如玩家可能会注意到牌靴中某些高牌已经被发出，这可以让他们推测下一局是否应该增加或减少投注金额。

这种做法并不违法。大多数人的观点认为，赌场有责任确保他们使用的扑克牌没有这些瑕疵。但作为私人机构，赌场有权在怀疑玩家使用花纹识牌时无理由将其驱逐。

而且花纹识牌仅适用于实体赌场。您必须在使用实体扑克牌的百家乐桌上进行游戏。在在线百家乐中，由于没有用到物理扑克，花纹识牌也就无从谈起。

百家乐：简介

为了让您更深入了解花纹识牌以及它在百家乐中的应用，首先您需要熟悉这款游戏的规则。百家乐是历史最悠久的赌场桌面游戏之一，而它的游戏目标是押注哪一方手中的牌会赢。玩家可以下注庄家或闲家，而最接近9点的手牌胜出。

手牌的点数计算方式是将两张牌的点数相加然后去掉十位数。举例来说，如果您拿到的两张牌是8和9，那么它们的点数总和是17，去掉十位数后，您的最终手牌点数为7。

在百家乐游戏中，所有数字为2到9的牌均按照其面值计算点数。A计为1点，其它如10、J、Q和K点数均按0计算。例如您的手牌是K和5，那么您的总点数就是5。

根据所选赌场的不同，有些赌场可能会规定您或庄家可以再抽一张牌。不同赌场的游戏规则都不尽相同，因此我们不会在这里详细介绍。

您还需要了解一点，与21点游戏不同，百家乐并不依赖玩家的技巧。当您坐在百家乐桌上时，您必须遵循该桌设定的自动规则。比如在一家赌场玩百家乐时，您可能会根据一套规则抽牌，而在另一家赌场，您可能根据另一套规则进行游戏，庄家同样如此。

百家乐与优势玩法：降低赌场优势的技巧

既然您已经了解了百家乐的基本玩法，是时候看看通过花纹识牌可以获得多大的优势了。我们还要强调一点，花纹识牌与算牌完全无关。算牌是一种用在21点游戏中降低赌场优势的技巧，但在百家乐中很少使用。算牌与花纹识牌没有任何关系，所以请不要混淆这两者。

首先，在玩百家乐时，您会注意到有些牌是“好牌”，而有些牌是“坏牌”。理想情况下，您希望自己所下注的手牌中尽可能多地出现7、8和9点的牌，因为这样的牌您胜出的几率最高。而您要尽量避免出现花牌以及低点数的牌。那么，如何利用花纹识牌来获得优势呢？

这一切都要归功于实体赌场所使用的牌上存在的细微瑕疵。从理论上来说，所有扑克牌的背面应该是完全对称的，但现实情况往往并非如此。许多牌组的边缘存在微小的图案瑕疵，使得左右两侧的花纹略有不同。

这些细微的差别在训练有素的玩家眼里要比您想象的更明显。玩家需要想办法让荷官旋转这些牌，使其在未来的游戏回合中以特定角度摆放，从而让玩家能够准确识别该牌的点数。

在玩百家乐时，您会希望将所有的6、7、8和9点的牌旋转过来。如果您能够知道即将发出其中一张牌，您就能立即获得一个十分明显的先天优势。

需要记住的事项

首选您需要了解的是，花纹识牌只在特定条件下才能奏效，而且它听起来可能比实际操作要简单得多。要让这种技巧发挥作用，需要满足多个条件。首先，荷官必须配合您的要求。这意味着您需要想出一个合理的理由来说服荷官旋转牌。需要提醒的是，大多数荷官都经过良好培训，能够识别玩家是否试图使用这种技巧。

其次，洗牌方式不能改变牌的方向。也就是说，必须使用自动洗牌机。如果由荷官手动洗牌，牌的方向会被打乱，这个技巧就无法生效。

而且玩家需要训练有素的眼力，能够识别牌背上微小的瑕疵。即使您能够辨认这些细微的不同，也需要相当的时间来学会如何在牌桌上实际运用这个技巧。最后，牌组在整个游戏过程中不能被更换。如果荷官或赌场经理更换了使用的牌组，您就必须重新开始整个过程。

但如果满足了上述所有条件，玩家可以对赌场获得相当大的优势。一些数学家通过计算得出，这种优势可能在6%或更高。这听起来可能不多，但在赌场桌面游戏中，6%的优势已经足以带来巨大的影响。

请牢记一点，短期内您仍然可能会输，但如果能够长期成功运用这一技巧，胜率会逐渐倾向于玩家。正是凭借这种方式，一些精明的玩家成功通过花纹识牌技术谋生。

花纹识牌是否算违法或作弊？

花纹识牌并不违法，并没有任何法律禁止玩家使用这一技巧。但赌场不喜欢任何他们认为在作弊的玩家，这也包括那些获得先天优势的玩家。这有点像21点游戏中的算牌技巧，在21点游戏中，算牌并不违法，但赌场可以随时阻止您这样做。

但一些批评者认为，花纹识牌是不道德的。他们认为如果在扑克游戏中使用类似标记牌的方式，那显然会让其他玩家处于明显劣势，这种做法会受到谴责。

尽管如此，花纹识牌一般不会让玩家陷入法律麻烦。但如果赌场察觉到您正在使用这一技巧，他们很可能会更换荷官、换用新的牌组，或者用人工洗牌取代自动洗牌机。如果赌场仍然认为您利用花纹识牌来获取不公平的优势，他们可能会禁止您继续参与游戏。至于他们是否会支付您已经赢得的奖金，这就不得而知了。我们将在下一部分详细探讨这个问题。

扑克高手菲尔·艾维的传奇事迹

扑克玩家菲尔·艾维（Phil Ivey）在2012年成为了新闻焦点。这位扑克界的超级明星在伦敦的Crockfords赌场玩百家乐时赢得了大约1000万美元。当时他是与他的朋友Cheung Yin Sun（张盈迅）一起参与游戏的。最终赌场察觉到了一些异常情况，并在艾维结束游戏后决定进行内部调查。

他们发现了一些异常情况，并拒绝支付他的奖金。案件公开后，艾维承认他使用了花纹识牌技术，但否认这是一种作弊行为。然而这家实体赌场声称艾维以某种方式欺骗了他们，因此他们无需支付奖金。在接下来的几年里，艾维为了从赌场拿回他的奖金与赌场进行长期司法拉锯。

该案件最终被提交到英国最高法院，最高法院裁定艾维无权获得他的奖金。但他还是拿回了在游戏中所用的本金。

这并不是艾维唯一一次在玩牌时使用这种技巧。就在他在Crockfords赌场出事几个月后，大西洋城的Borgata赌场声称艾维使用了相同的花纹识牌技巧来战胜赌场。

Borgata赌场也拒绝支付他的奖金，案件再次被提交到法院。法院的裁决与上一次相同——他们支持这家实体赌场，并裁定艾维无权索取他的奖金。

这意味着法院似乎将花纹识牌视为一种获得对赌场先天优势的不当行为，值得注意的是，虽然它不违法，但如果赌场发现有人使用这种技巧，他们很可能会拒绝支付奖金。

您可以在扑克游戏中使用花纹识牌吗？

每当玩家了解了花纹识牌后，他们经常会问这样的问题，这个技巧是否可以用于扑克游戏。毕竟如果您能够辨认出其他玩家的牌，那将是一个巨大的优势。而且您可能会比玩百家乐游戏赢取更多收益。

更为重要的是，在扑克桌上最多可以有11名玩家，因此您被发现的速度可能不会像在百家乐中那样快。从理论上来说，花纹识牌确实可以用于其它扑克游戏，但实际上这几乎是不可能的，原因有以下几点。

首先，荷官需要配合您的请求旋转特定的牌。然而这些牌在每个游戏回合后都会重新分配位置，因此您只能在当前手牌中使用这一技巧，而无法连续利用它。其次，一旦您识别的牌被发给玩家，他们很可能会旋转、翻动或随手摆弄这些牌。您无法保证这些牌会保持原封不动地留在原来的位置，这样一来，花纹识牌就完全无法发挥作用了。

结束语

如果您完全清楚自己在做什么，并且有足够的耐心，同时愿意承担可能无法领取奖金的风险，那么花纹识牌显然是可行的。在玩百家乐时，花纹识牌可以提高您的胜率并降低赌场的优势。 如果您完全清楚自己在做什么，并且有足够的耐心，同时愿意承担可能无法领取奖金的风险，那么花纹识牌显然是可行的。在玩百家乐时， 然而即使您成功运用了花纹识牌技巧，赌场很可能会很快察觉。如果您不断获胜并且持续要求旋转牌组，实体赌场很快就会意识到发生了什么。 如果您决定尝试这一技巧，请务必提前进行大量练习。了解这些瑕疵是什么样子的，掌握如何识别它们，并练习如何巧妙地说服荷官！