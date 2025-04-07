

算牌，您可能在好莱坞电影中看到过这种神乎其神的场景。大家都喜欢听那些专业玩家在实体赌场中赢走数百万美元的故事。但许多人并不知道的是，算牌这种技巧其实是真实存在的。

虽然它并不像许多电影中描绘的那样简单（或实用），但算牌确实是一种真实存在的策略，并且对实体赌场构成了真正的威胁。无论是在大西洋城赌场、拉斯维加斯赌场，还是当地的小型实体赌场，算牌玩家无处不在。

那么算牌违规吗？您会因此惹上麻烦吗？它是如何运作的？在今天这篇文章中我们将深入探讨以上问题以及更多内容。首先，我们来了解一下什么是算牌。

什么是算牌？

算牌，也被称为读牌或计牌，这是一种在21点赌桌上十分常见的策略。它的目的是判断接下来发出的牌是否对玩家有利。通常来说，算牌玩家会借此尝试最大程度地降低实体赌场的庄家优势。

为了实现这一点，他们必须牢记每一张发出的牌，并记录哪些是高价值牌，哪些是低价值牌。我们将在稍后详细介绍算牌玩家使用的技巧。

必须承认的是，对于那些不太了解算牌或其运作方式的21点玩家来说，这种策略似乎非常神秘。许多玩家可能听说过这个词，但觉得它太过复杂而望而却步。然而一旦您掌握了算牌技巧，就会发现它并非如此，只是其中涉及大量数学计算。

值得一提的是，自从实体赌场诞生以来，总有玩家试图击败庄家。算牌被实体赌场视为不道德的行为，但它是否违规？如果您算牌被抓到，会面临法律问题吗？会被逮捕吗？我们稍后会进行详细讨论。首先，我们来回顾一下算牌的历史。

算牌的起源和发展历史

算牌有着悠久而复杂的历史。大多数专家认为它源自美国数学家爱德华·O·索普，他被广泛认为是算牌之父。他在1962年写了一本名为《击败庄家》的书，书中详细介绍了一些投注的最佳方法和策略。尽管他提到的数学策略在技术上是正确的，但其中一些策略已不再适用，因为如今的实体赌场已经采取了特殊措施来防止玩家算牌。

在《击败庄家》这本书出版之前，真正的算牌玩家只存在于大西洋城赌场和拉斯维加斯赌场。其中有一位名叫杰斯·麦克鲁姆的赌徒，他发明了第一套完整的点数计算策略。

但要说世界上最著名的算牌玩家，那可能非阿尔·弗朗切斯科莫属。他教会了一大批21点算牌玩法，其中就包括肯·厄斯顿。

他与厄斯顿、汤米·海兰等人一起组建了一个团队（被称为MIT）。他们是一群职业算牌玩家，从全美各地的实体赌场中赚取了数百万美元。他们在多本书中公开了所有技巧，这也使得实体赌场更容易预防算牌玩家。

MIT 21点团队声名显赫，享誉全球。许多人渴望成为他们那样的人。但无法忽略的一个现实是，这个团队由一批世界上最聪明的数学家组成。如今所有实体赌场都配备了最先进的技术来识别算牌玩家。尽管如此，算牌仍然可以在特定情况下进行！

算牌是否违规？

与普遍认知相反，算牌在美国赌场并不违规。根据联邦、各州和地方法律，只要玩家没有使用外部算牌设备，算牌就是合法的。

然而实体赌场是私人经营的场所，这意味着如果他们抓到算牌玩家，无需提供任何理由就可以光明正大地将玩家驱逐出赌场。您还需要知道的一点是，拉斯维加斯和其它主要城市的所有实体赌场都会“共享”信息。如果您因算牌被一家赌场禁止，您也会自动被附近其它赌场禁止。

在新泽西等州，情况与其它州更不相同。该州最高法院最近裁定，玩家不能因为他们的游戏技巧（包括算牌）而受到歧视。即使赌场识别到算牌玩家，他们也无法直接阻止这类玩家！

在英国或澳门，算牌也不违规。但这些地区的赌场保留有禁止玩家游戏的权利，且无需解释原因。但就算抓到算牌玩家，只要玩家没有使用被禁止的电子设备，赌场都应支付玩家当前的赢利。

算牌的优点与缺点

与生活中的大多数事情一样，算牌既有优点也有缺点。首先，它的最大的优点是您可以显著降低赌场的庄家优势，这意味着您获胜的概率将大大增加。如果您擅长数学并愿意为此投入精力，它还可能带来丰厚的回报。例如，MIT 21点团队就赚取了数百万美元！

然而算牌玩家也面临一定的风险。如果他们在不靠谱的实体赌场算牌，被抓到后可能会面临意想不到的物理伤害。算牌玩家也可能随时被赌场驱逐，即使他们没有使用被禁止的设备。

赌场会自动禁止算牌玩家，且无需任何解释。然而算牌或其它仅依赖技巧的21点玩法算不上违规。它另一个缺点是，短期内无法保证收益。但专业的算牌策略可以显著提高您的胜率，这也是许多实体赌场会竭尽全力鉴别并禁止算牌玩家的原因所在。

如何算牌

算牌从一副新洗的牌发出第一张牌时开始。一张低价值牌会使计数增加1点，而一张高价值牌会使计数减少1点。7、8和9被视为中性牌，不会影响当前计数。

在任何一轮结束后，总计数应始终为1，因为会有更多的低价值牌被发出。这意味着牌盒中会剩下更多的高价值牌。当然，这一信息会频繁变化，甚至几手牌就能显著改变点数结果。

通常来说，计数越高，下一手牌您获胜的机会就越大。也就是说您可以借此在下一手牌中增加投注金额。当然，这种策略并不是100%凑效，因为您也有可能发得更多的低价值牌。但如果是这种情况，您只需继续增加计数，并在接下来的牌局中投注更多资金。

在实体赌场或在线赌场玩21点，适用算牌策略您必须十分谨慎，以免引起发牌员的怀疑。赌场经理也会密切关注潜在的算牌玩家。如果您去大西洋城或拉斯维加斯这样的地方，会有专门的团队全天候工作来监视那些21点游戏中的算牌玩家。需要再次提醒的是，如果赌场怀疑您算牌，您可能会被驱逐出赌场。

算牌技巧

有许多不同的技巧可以用于算牌。下面我们将介绍一些常用的策略。需要提醒的是，我们只会对这些策略进行简要总结，学习每一种策略都需要花费大量时间。如果您想深入学习，我们建议您购买相关书籍或培训指南，针对您感兴趣的技巧进行详细学习。

1.高-低计数法

高-低计数法是回报丰厚又易于学习的21点算牌策略之一。从理论上讲，它非常简单，您只需为每张牌分配一个特定的值。高-低计数法用于区分牌盒中剩余的高价值牌和低价值牌的比例是否“不平衡”。也就是说您可以通过它来预测在下一手牌中获胜的机会。

例如像A和10这样的高价值牌不仅能增加了下一手牌出现21点的概率，还会增加了后续两张牌形成强力手牌（如19或20）的机会。

如果您玩的回合牌盒中大部分是高价值牌，您会希望大幅增加投注金额，因为您的获胜概率显著提高。

反之，如果计数非常低且牌盒中剩余大量低价值牌，那么您就要适当减少投注金额，因为您在下一手牌中获胜的概率大幅降低。

2.真实计数

真实计数是另一种算牌技巧。在用这种技巧算牌时，您还需要考虑牌盒中剩余的牌数。牌盒中剩余的牌越少，您的计数就越准确。

如果您将当前计数除以牌盒中剩余的近似数量，就会得到一个更准确的计数，这就是所谓的“真实计数”。虽然这种技巧实际应有起来比理论上复杂很多，但如果您能成功估算牌盒中剩余的牌数，就可以适度地调整您的真实计数。

3. 旁观算牌 (Wonging)

旁观算牌（也称为Wong式算牌）是最著名的算牌技巧之一。它以斯坦福·王（Stanford Wong）的化名命名，这是约翰·弗格森在撰写他的21点书籍时使用的笔名。这种技巧的核心是先旁观牌局，只在计数对玩家有利时才加入游戏。

这样您就能拥有更高的获胜机会，但使用这种玩法也更容易被赌场发现。如果有人被抓到算牌，其实几乎可以肯定他们使用的就是这种方法。

为了应对这种技巧，一些实体赌场引入了规则，禁止玩家在牌局中途加入21点赌桌。新的玩家必须等待一副全新的牌局开始才能加入，这有效杜绝了玩家使用这种技巧。

赌场如何防止算牌？

正如您了解的那样，赌场花了大量人力物力来防止玩家算牌。尤其是在拉斯维加斯和大西洋城的主要赌场，算牌玩家在高额赌桌能赢走数百万美元。

为了应对玩家算牌，赌场利用多种规则和技巧来防止和鉴别算牌玩家。以下是一些常见的措施。您需要记住的是，赌场有权随时驱逐被发现算牌的玩家（除非在新泽西州，原因我们在前文中已经提到）。

切牌

虽然这不适用于在线赌场，但许多实体赌场会选择切牌。这是最早采取的防止算牌的措施之一。切牌的目的是确保玩家永远拿到一副完整的牌，这使得准确计算实际牌点变得更加困难。

它还降低了算牌玩家成功估算剩余牌点范围的概率。许多赌场允许桌上的玩家切牌，但赌场将决定玩家是否切了足够的牌。如果数量不够，玩家会被要求重新切牌。如果赌场员工认为玩家试图算牌，他们也有权亲自切牌。

使用多副牌

虽然使用单副牌的21点游戏如今确实存在，但非常罕见。通常情况下，大多数实体赌场不提供单副牌的21点游戏。但大多数在线赌场会提供，因为在线算牌是不可能的。

实体赌场不提供单副牌21点游戏，因为玩家在这种游戏中更容易进行连续计数。当使用多副牌时，概率会发生变化。然而只要玩家知道牌盒中有多少副牌，这并不会产生显著影响。例如，如果您使用我们之前提到的高-低计数法策略，牌盒中的牌副数量不会对结果产生任何影响。

赌场内部算牌

实体赌场用来抓捕算牌玩家的一种非常规方法是使用内部算牌机器。赌场利用这些先进的自动化系统来检测玩家是否在进行算牌。举例来说，一些实体赌场会自动扫描21点牌局中的所有牌，然后自己进行算牌。

这样他们就可以判断玩家是否具有显著优势。如果玩家选择在下一手牌中大幅增加投注，赌场就能判断玩家正在算牌。

然而赌场不太可能仅仅因为玩家在一两手牌中增加投注就将其驱逐。如果赌场的软件检测到异常游戏行为，它将开始监控相关玩家。他们会观察玩家在赌场游戏中的最低投注额、是否单独行动以及投注金额的变化。

面部识别技术

实体赌场中最先进的系统之一是面部识别技术。这在拉斯维加斯和大西洋城的许多主要赌场中都有应用。面部识别技术使赌场能够快速识别过去被禁止的作弊者，然后拒绝为其提供服务或直接报警。

大多数主要实体赌场都配备了先进的面部识别技术，该技术会自动扫描所有进入场所的顾客。许多赌场通过这项技术来防止算牌高手进入场所！

虽然算牌并不违规，但您应该意识到一点，如果赌场抓到您算牌，他们可以禁止您进入他们的赌场。如果您未来试图进入他们的场所，他们可以报警指控您非法侵入。这是您需要事先了解的一点。

赌场筹码的微芯片

实体赌场用来检测异常投注的另一种常见方法是在高价值赌场筹码中植入微芯片。这些芯片的主要好处是赌场可以轻松收集各个牌桌上资金流动的信息。

虽然一些玩家可能觉得这有点侵犯隐私，但您应该记住，这些场所涉及数百万美元的交易。这也是私人财产，他们可以按照自己的意愿行事。如果您不同意这些条款和条件，您可以选择离开并在其它地方。

团队算牌

单个玩家通过算牌就能大大增加获胜机会，如果是团队算牌那效果就更加明显了。下面我们来看看团队算牌中常见的角色。

#1外线观察员

外线观察员不一定需要坐在牌桌旁。他们只需从远处观察牌局。他们的主要任务是向“大猩猩”发出信号，告诉其何时移动到牌桌并开始投注。（我们稍后会解释“大猩猩”是谁。）

#2观察员

观察员活跃在21点牌桌旁。他们的主要任务是进行精准算牌。观察员只以最小金额下注以此来减少怀疑。

#3大猩猩

大猩猩不需要擅长数学，也不需要掌握算牌技巧。他们只需在牌桌之间移动，等待外线观察员告诉他们何时加入以及何时加大赌注。大猩猩通常会自己看起来像个有钱的醉汉一样，这样就可以消除散赌场对他们“算牌”行为的注意力。

#4 大玩家

大玩家的角色是保护团队其他成员不被抓到。他们使用多种策略来确保团队其他成员的安全，如大幅调整投注金额等。