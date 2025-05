什么样的赌场游戏中玩家胜算较高？

虽然赌场游戏很大程度上确实依赖运气,但您可能会惊讶地发现,在赌场里其实有一些事情是可以做来提高您赢钱的几率的。在许多玩家看来,因为赌场拥有庄家优势,而且从长远来看您最终会输钱,所以在短期内没有任何办法可以提升您的赢钱机会。

在一些赌场游戏或某些投注方式中玩家确实很难获胜,这是无可争议的事实。但也有一定数量的不同赌场游戏里玩家可以提高短期内赢钱的几率。更为重要的是,在这些赌场游戏中,很多时候可以使用基于数学概率的特定策略来战胜游戏。

在今天这篇文章中,我们将带您将了解一些可以通过策略性玩法在短期内占优的赌场游戏。

需要注意的是,除了扑克这种玩家对玩家的游戏外,没有任何赌场游戏能在长期内被击败。不论您玩的是老虎机还是其它赌场游戏,运气始终扮演着重要角色。另外还值得指出的是,有两种赌场游戏的赢钱几率高于其它游戏,在本文稍后介绍中我们将会一一列出。

您能在赌场游戏中击败庄家吗?

玩家对大多数赌场游戏的胜率持悲观态度,这是合乎常理的,但并非所有游戏都是如此。事实上有些游戏中庄家是可以被击败的,如果您想知道这些游戏有哪些,请继续阅读本篇文章的接下来的内容。首先,我们来看视频扑克,这是赌场中最容易击败的游戏之一。

视频扑克游戏

视频扑克是最容易击败的游戏之一,但值得指出的是,您需要有足够的资金储备来应对您短期内可能遭遇的资金起伏。要成功击败视频扑克,您需要了解全额支付机的赔率表、找到它们的所在位置,并且练习并掌握正确的游戏策略。理想情况下,您还应当充分利用赌场提供的返现或积分奖励促销活动。

视频扑克的一个主要优势在于,在特定情况下,某些机器的庄家优势可以降低至0%。也就是说当您在这些机器上参与游戏时,赌场在统计学上并没有任何优势。当然这并不意味着您会接连拿到皇家同花顺这样的牌,但确实代表赌场的优势被抵消了。

但您需要提前知道一点,这种现象只会出现在极少数特定的机器上。您需要有非常自律的策略,要清楚什么时候该加注或减少投注金额,而且您还要知道该保留哪些牌、该换掉哪些牌。一个行之有效的原则是,视频扑克应该始终以最高投注额进行游戏。这几乎是普遍适用的,如果您不这样做,就无法把握最大收益机会。

21点

在21点游戏中,有两种方法可以击败庄家。第一种是学习众所周知的基本策略。基本策略是一组数学规则,您在游戏中遵循它可以尽可能减少赌场优势。虽然它不可能将21点的赌场优势降低到0%,但您可以将它压低到1%以下,在某些特定的游戏变体中,21点的庄家优势甚至可以低至0.1%。

Of course, this does not mean you will end up walking away a winner, and luck still plays its part. 当然,这并不代表您一定能赢,运气仍然起着关键作用。

还有一种策略您需要了解,那就是“算牌”。这种策略因麻省理工学院的21点团队而广为人知,算牌要求您追踪那些已经发出的牌。通过这种方式您可以大致判断一些高价值牌的出现概率,例如当您知道牌堆中还有大量高价值牌时,您可以增加投注,因为您获胜的机会更高。

然而赌场并非对此一无所知,如今实施算牌策略比以往任何时候都更困难。大多数赌场的员工都训练有素,他们知道如何识别潜在的算牌者,如果发现您在使用该策略,他们可能会将您请离。

算牌并不违法。然而它非常难掌握,可能需要多年的练习,而赌场现在也有很多反制手段来防止这种情况发生。例如频繁洗牌、使用8副牌以及增加发牌员与玩家的互动,这些都使得算牌成功的概率大大降低。

掷骰子

掷骰子是另一种在某些情况下可以带来可观利润的热门赌场游戏。然而与21点游戏一样,掷骰子也需要投入大量时间,同时您也需要有较强的资金实力来应对输赢波动。

通过掷骰子获利的一般理念是,让骰子漂浮触碰后墙并以您希望的方式落地。通常这种方法是为了减少组合结果为7的频率,这通常会让桌上大多数玩家输钱。

另一种一些玩家找到了另一种在掷骰子中获胜的有趣方法,以一种使骰子绕水平轴旋转的独特方式将骰子掷出。若操作正确,掷出的结果可以让一颗骰子的5个数字失效,这样玩家就可以从中获益。

一位名叫Steve Fortes的人在线上发布了多个视频系列展示了这一技巧的操作方法。不过需要注意的是,这种策略非常难以掌握。可能需要数年甚至几十年的练习,而且就像21点游戏一样,赌场对此并非毫不知情。如果他们看到一位玩家在掷骰子游戏中持续赢钱,他们可能会要求其离开赌桌或让荷官或其他玩家接替掷骰任务。

最后,您还可以与伙伴配合行动,例如一个人反通线下注,而您进行通线下注。这两个赌注在平均每36次中有35次会互相抵消,虽然这不会让您赢利,但可以帮助您弥补部分损失,特别是在您能够获得赌场积分的前提下。

牌九扑克

牌九扑克不是赌场里最流行的游戏之一,但近年来它的受欢迎程度不断提升。令人遗憾的是,在实体赌场中找牌九扑克仍然比较困难。由于该游戏占用大量场地,而积极参与的玩家数量又很少,它通常只在大型赌场和线上赌博网站中出现。

虽然无法通过数学方式击败该游戏,但您可以稍微获得对赌场的一些优势,这是今天这篇文章中提到的最容易入手的游戏之一。其目标是在游戏中尽可能扮演庄家角色,这是您获胜的最佳机会。而当您必须作为玩家时,应尽可能少投注。

但在您玩牌九扑克时,您需要有相当可观的资金储备,以应对在您担任庄家时要承担的玩家下注。有一本介绍如何在牌九扑克游戏中常胜不败的不错书籍,其作者是Stanford Wong。这本书非常值得一读,即使您不打算尝试其中的技巧和方法,它依然是一部内容丰富、极具趣味性的读物。

轮盘赌

轮盘赌是最难击败庄家的赌场游戏之一。然而您依然可以尝试几种不同的方法,其中第一个就是像我们刚才在掷骰子部分提到的那样进行对冲投注。当您进行等额投注时,每36次旋转中大约会输掉两次,但这是在两个玩家分别押红与押黑的情况下。不过这依然是一个输多胜少的投注方式,但它可以帮助您在赌场积分上弥补部分损失。

还有一种更技术性的方式来“利用”轮盘赌,不过成功案例极少。有些玩家曾设法制造过一些类似小型摄像机的装置,借助AI技术让摄像机来预测小球将落入的区域。但这种做法存在很多问题。首先,它是非法的。如果被赌场发现使用该装置,您不仅会被赶出赌场,还有可能被逮捕并遭到起诉。

而且许多赌场已经实施了防范此类操作的措施。例如很多赌场不允许在轮盘开始旋转一段时间后还继续下注。这种技术通常只有在小球减速后才会有效,因此荷官通常会在小球开始旋转后说“停止下注”。

扑克

赌场中唯一可以被击败的游戏之一是扑克。需要说明的是,我们说的不是加勒比海梭哈这种玩家与赌场对战的扑克,我们这里说的是德州扑克或奥马哈。这些游戏是玩家对玩家的形式,所以没有赌场优势。赌场通过抽水的方式来盈利。

当您玩这种扑克游戏时,您的对手是其他玩家,游戏目标是通过技巧击败他们,当然运气也起到一定作用。

在赌场里您通常会发现两种主要的扑克游戏模式,即现金局和锦标赛。锦标赛非常适合新手,因为您可以用相对较小的金额参与游戏,但该游戏的奖金资金可能会非常可观,尤其当有足够多的玩家时。

现金局更适合专业扑克玩家。在一些赌场您经常会看到带着数千甚至上万美元入场的玩家。一些全球最大型的扑克局就发生在澳门,据说那里的玩家一次坐上赌桌携带的赌资可能高达一千万美元。

值得庆幸的是,学习扑克并不昂贵。如今有成千上万的网站可以让玩家免费试玩扑克游戏。这是了解游戏运作机制的极好方式,同时也可以在不冒任何资金风险的前提下进行练习。

一旦对扑克玩法熟悉上手,您就可以很轻松地找到在线扑克网站来开始实盘赌局。很多扑克房间只需几美元即可开始游戏,如今线上扑克热潮已经做到了全球各地的玩家都人人都能参与的程度。只需一个稳定的网络连接和一个在线博彩账户,您就可以亲身体验这种游戏。