专业玩家屡试不爽的21点策略

使用基础策略玩21点可以将赌场优势降至不到0.5%，这使得它成为那些想最大化博彩收益玩家的最佳选择之一。借助于广大玩家屡试不爽的21点策略图，玩家就可以准确地根据自己手上的牌和庄家的明牌决定何时要牌、停牌、分牌或双倍下注。

许多玩家犯的一个错误是依赖直觉或模仿其他玩家在赌桌上的做法。这些做法可能会让他们蒙受不明损失。举例来说，玩家常常在面对庄家强牌时选择停牌，但在这种情况下，选择要牌反而能提高获胜的几率。

学习21点基础策略需要花费大量时间练习，但付出的努力在游戏中是值得的。那些熟记不同牌型组合正确玩法的玩家往往将自己置于更有利的位置，从而在长期内可以更频繁地获胜并减少损失。

21点游戏入门须知

21点是一种结合了技巧和运气的游戏，在这种游戏种您将与庄家对战。玩家需要掌握基本规则和牌点计算，以便在赌桌上做出明智的决策。

游戏目标

该游戏的主要目标是让自己手上的牌点不超过21的情况下大于庄家。玩家通过以下方式获胜：一是牌的总点数大于庄家，二是庄家爆牌。

每个玩家只与庄家竞争，而非与赌桌上的其他玩家竞争。黑杰克（一张A加10点牌）在大多数赌桌上的赔率为3:2。

21点游戏的玩法

玩家会收到两张明牌，而庄家得到一张明牌和一张暗牌。看到自己的牌后，玩家必须从以下行动中做出选择：

要牌 ：拿一张新牌

：拿一张新牌 停牌 ：保持当前手牌

：保持当前手牌 双倍下注 ：加倍初始赌注并再拿一张新牌

：加倍初始赌注并再拿一张新牌 分牌：将两张相同的牌分为两手

庄家必须遵循特定规则：通常在16点或以下时要继续拿牌，在17点或以上时要停牌。

21点基础规则

玩家在庄家揭示暗牌之前做出决策。当所有玩家都已停牌或爆牌时，本轮游戏结束。

使用基础策略图表有助于玩家根据自己手上的牌和庄家的明牌做出最佳决策。

当庄家明牌是A时，玩家可选择购买保险。这些边注将在庄家拿到黑杰克时按赔率2:1赔付。

21点游戏中的牌点计算

数字牌（2-10）：按牌面数字计算点数；花牌（J、Q、K）：都按10点计算点数； A：既可以算作1点，也可以算作11点，取最有利的点数。

“软牌”包含一张按11点计点的A，而“硬牌”要么没有A，要么A按1点计点。

当一手牌中有多张A时，为了避免爆牌，只有一张A可以算作11点。

掌握21点基础策略

基础21点策略可以帮助玩家为每种可能的牌型组合做出最佳决策。根据数学概率做出正确的决策，从而给玩家提供最有利的获胜机会。

使用基础策略图表

基础策略图表显示了玩家可能拿到的每种牌型与庄家明牌的组合下，玩家最适宜采取的下一步行动。玩家应将图表放在身边，直到记住所有的决策。

该图表使用简单的颜色编码和符号，它能指示您何时要牌、停牌、双倍下注或分牌。关键决策包括：

硬17点及以上停牌

当庄家明牌为7点或更大时，硬12-16点时要牌

拿到对A和对8始终分牌

拿到对5和对10绝不要分牌

基础策略的重要性

正确使用基础策略时，可以将赌场优势降至不到0.5%。这使得21点成为最有利于玩家的赌场游戏之一。

随机猜测或凭“直觉”采取行动会导致玩家的潜在资金损失。偏离基础策略就会使庄家的赌场优势增加。

学习基础策略需要时间，但通过提高在赌桌上的表现，您最终会获得回报。大多数赌场允许玩家在游戏时使用策略卡。

软牌与硬牌

软牌包含一张算作11点的A，而硬牌则要么没有A，要么将A算作1点。软牌具有更大的灵活性，因为A可以在1和11之间转换。

常见的软牌玩法：

无论庄家明牌如何，在软13-15点时要牌

当庄家明牌为7点或更高时，软16-17点时要牌

庄家牌为3-6点，软18点时双倍下注

硬点需要严格遵循基础策略，因为没有灵活性。硬17点及以上时要停牌，而当庄家明牌点数大时，硬12-16点继续要牌。

21点高级策略

超越基础策略，掌握一些复杂的技术可以为玩家提供更多优势。这些方法需要大量的练习、耐心以及对细节的关注。

算牌技巧

算牌是指跟踪剩余牌盒中大牌和小牌的比例。最有效的计数方法使用简单的 +1/-1 系统来表示不同牌值。

小牌（2-6）= +1；大牌（10-A）= -1；中间牌（7-9）= 0

为避免被发现算牌，玩家在正常游戏过程中需要保持一个连续计数。真实计数是通过将连续计数除以剩余的牌副数来计算的。

当计数为正时，表示剩下的大牌较多，这会提高玩家的获胜几率。在这种时候，玩家可以适时提高赌注。

下注系统及其效率

高级玩家使用进阶下注系统来最大化连胜并最小化损失。马丁格尔系统建议在每次失败后加倍赌注，而帕罗利系统则建议在胜利后增加赌注。

1-3-2-6下注系统遵循以下顺序：

第一次下注：1单位

第二次下注：3单位

第三次下注：2单位

第四次下注：6单位

当剩余大牌很多时，如果庄家为4、5或6点，那么将对10分牌则十分有利。

洗牌追踪

洗牌追踪是通过洗牌过程跟踪牌组。玩家识别出有利的牌组，并预测它们何时出现在游戏中。

该技巧要求以下天赋/后天练习：

极好的记忆力

熟知赌场的洗牌模式

练习跟踪多个牌段

成功率会根据洗牌方法和庄家的习惯而有所不同。手动洗牌比机器洗牌更容易追踪。

庄家暗示与暗牌观察

庄家可能无意中通过细微的肢体语言或暴露的暗牌透露信息。玩家需要注意：

偷看技巧

牌的处理模式

对暗牌的无意识反应

为了充分利用这些优势，在赌桌上的正确位置至关重要。通常第一垒的位置提供了观察庄家暗牌的最佳的角度。

合法暗牌观察只能依赖于庄家正常的动作暴露出来的失误。

玩家决策

在21点中做出明智的决策需要知道每种情况下最正确的行动。玩家必须根据自己手上的牌和庄家的明牌选择是否要牌、停牌、双倍下注、分牌或投降。

何时要牌或停牌

基础21点策略指导玩家何时要牌（Hit）或保留当前的牌（Stand）。

当玩家的牌点数在12至16之间且庄家明牌为7或更高时，应该选择要牌。这有助于减少玩家潜在损失。

当玩家的硬牌总点数为17或更高时，应该停牌。在软牌（含有A的牌）中，当庄家拿到9、10或A时，应该在软18点时选择要牌。

庄家的明牌对这些决策有很大影响。当庄家明牌为6或更低时，玩家应在硬12点及以上时停牌，等待庄家爆牌。

何时双倍下注

双倍下注意味着将初始赌注加倍并仅拿一张新牌。这一招威力巨大，能让强势起手牌获得最大利润。

如果庄家的明牌不是A，玩家应在硬11点时选择双倍下注。面对庄家2至9时，硬10点时也应该选择双倍下注。

对于A-2到A-7这样的软牌，适合在庄家明牌为5-6时双倍下注。额外的赌注可以利用庄家的弱点。

分牌决策

分牌是指将对子分成两手，每手的赌注与原始赌注相同。每手牌都会收到一张新发的牌。

始终将对A和对8分牌。永远不要对5或对10分牌——这两手牌组合起来更强。

按照完美策略，当庄家明牌为2-7时，拿到对2、对3和对7时分牌。当庄家明牌为2-6时，拿到对6时分牌，只有当庄家明牌为5-6时，拿到对4才能分牌。

使用投降选项

投降允许玩家放弃一半的赌注并立即结束这一局。这一选项有助于在玩家拿到非常弱的牌时减少潜在损失。

当面对庄家9、10或A时，玩家应该在拿到16点时选择投降。面对庄家10时，玩家应该拿到15点时选择投降。

并非所有桌子都提供投降选项。但如果有该选项可选，当玩家拿到非常差的起手牌时，它为玩家提供了一个减少潜在损失的有效途径。

21点游戏的变种及其影响

不同的21点的游戏规则可能会使得赌场优势高达2%。每一项规则变动都需要玩家调整他们的下注和游戏策略，这样才能保持最理想的获胜几率。

单副牌与多副牌游戏

单副牌21点为玩家提供更好的赔率，赌场优势低至0.15%。玩家可以更有效地追踪牌，并在决定下一步行动时做出更好的判断。

多副牌游戏使用2-8副牌，它使得赌场优势大大增加，也使得算牌变得更加困难，降低了基础策略调整的效果。

两者最关键的区别体现在双倍下注和分牌决策上。在单副牌游戏中，玩家应该在总点数为9、10和11时更加积极地选择双倍下注。

庄家在软17点停牌及其影响

如果游戏规定庄家必须在软17（A和6）点时要牌，这会使赌场优势增加大约0.2%。如果庄家的明牌为A到6，在庄家拿到12至16点的起手牌时这一规则将大大影响了玩家的决策选择。

如果规定庄家在软17点时可继续要牌，玩家需要更频繁地选择停牌。这样可以防止庄家形成更强的牌。

基础策略的调整包括：

面对庄家4时，选择在12点时停牌。

面对庄家10时，选择在16点时停牌。

在软牌总点数上，减少双倍下注的频率。

边注对策略的影响

保险边注的赔率是2:1，但其赌场优势大约为7%。除非玩家准确地进行算牌，否则应避免购买保险边注。

像“完美对子”或“21+3”这样的边注或许可以增加玩家的兴奋感，但它显著提高了赌场优势。这些边注不会影响主游戏的基础策略决策。

大多数职业玩家通常会完全无视边注。其潜在的回报并不值得去额外风险，尤其是从期望值的角度来看。

21点玩家的资金管理

合理的资金管理可以帮助玩家保持对赌博的控制，并使他们的游戏时间最大化。正确的资金管理和合理下注是每个21点玩家必备的技能。

资金管理策略

建立正确的资金管理策略从将赌博资金与日常开支和储蓄分开开始。一个行之有效的方法是，至少准备50倍于平均赌注的总资金作为博彩预算。

玩家应该将总资金分成多笔小额资金使用，每笔通常为总资金的10%-20%。这样可以防止在一次游戏中损失所有资金。

永远不要通过动用原本用于其它目的的资金来追逐损失。当某笔游戏资金耗尽时，您应该立即停止游戏。

仔细记录每次的赢输结果。这有助于识别游戏模式并保持下注限额的规范性。

了解下注和桌面限额

赌注下限和赌注上限将直接影响博彩预算的要求。选择与自己博彩预算匹配的赌桌。

赌注下限应不超过游戏博彩预算的2%。这样可以有足够的局数来克服短期波动。

常见的赌场下注范围：

下限：$5-$100

中段：$25-$500

上限：最低$100+

保持下注的一致性。基于“感觉”频繁改变下注资金或尝试弥补损失会导致博彩预算损失殆尽。

赌博中的心理因素

当玩家使用真金白银去下注时，管理情绪至关重要。在游戏之前设定清晰的输赢目标。

资金管理不当的警示信号：

下注资金超过原定计划

投入金额“令人生畏”

盲目追求回本

用借来的资金赌博

定期休息以保持清晰的判断力。疲劳往往导致做出糟糕的决策并增加下注。

设定现实的期望。21点是一个赌场优势较小的游戏，耐心和纪律比大输大赢更重要。

探索21点下注策略

21点下注策略旨在帮助玩家管理博彩预算并使潜在的获胜机会最大化。这些方法侧重于根据特定的模式和游戏条件调整下注金额。

递增与递减下注系统

21点下注策略在下注方式上有所不同。递增系统建议在获胜后增加下注，而递减系统则建议在输钱后增加下注。

递增下注法从基础下注开始。玩家在每次获胜后将赌注加倍，输钱后恢复到基础下注。这种方法旨在利用连胜的机会。

递减下注法则相反。玩家在输钱后可增加下注来尝试追回之前的损失。这种方法有更高的风险，它可能会快速耗尽博彩预算。

固定下注法

固定下注指的是在每手牌中下注相同的金额。这是一种十分简单的策略，它有助于保持一致的资金管理。

玩家可以选择以总资金1-5%的金额持续下注。无论输赢，下注金额都保持不变。

这种方法的主要好处是可以更好的控制资金，从而避免了因改变下注大小而作出的情绪化决策。

使用帕罗利系统

帕罗利系统是一种正向递增的下注方法。玩家在每次获胜后加倍下注，最多连续三次获胜。

以10美元为基础下注：

第一次获胜：下注增加至20美元

第二次获胜：下注增加至40美元

第三次获胜：返回基础赌注10美元

该系统为玩家创造了盈利机会，同时限制了风险。它最适合那些偏好保守下注方式的玩家。

最大风险始终是基础下注金额。这有助于在连败时保护博彩预算。

在线21点游戏

在线21点已发展成为一种复杂多变的游戏，它为玩家提供了灵活性、便利性和多样性的游戏选择。许多现代平台提供具有高标准安全性和公平性的游戏体验。

从实体赌场过渡到在线赌场

从实体赌场转向在线21点平台需要调整一些游戏方式。在线平台的数字化界面清晰地显示所有游戏信息，使得追踪下注和牌点计算变得更加容易。

玩家可以在不被其他玩家或庄家催促的情况下做出下一步行动决策。这种放松的节奏有助于新手玩家建立信心。

数字筹码和按钮取代了实体筹码，自动化系统处理所有发牌和支付工作。大多数平台提供追溯下注历史和输赢记录等实用功能。

在线21点的优势

在线21点具有一些独特的优势。玩家可以在任何有互联网连接的地方24/7访问游戏。

许多在线赌场提供免费的试玩模式，玩家可以在不冒风险的情况下测试策略。这一功能非常适合学习基础策略。

在线游戏的赌注下限通常低于实体赌场。玩家可以找到投注下限低至1美元的赌桌。

在线平台提供的红利奖金和忠诚奖励为在线游戏增添了额外的价值。这些奖励通常包括存款匹配和现金返还优惠等。

了解真人荷官在线21点

真人荷官游戏结合了在线游戏的便利性与真实赌场的氛围感。真人荷官通过高清视频流操作真实扑克牌。

玩家可以通过聊天功能与荷官以及有时的其他玩家互动。这种体验与实体赌场游戏相似，同时保留了数字化的便利性。

游戏规则与传统赌场的21点相同，最优策略保持不变。游戏界面显示了投注下限、游戏历史和统计信息等。

大多数真人荷官平台提供多个摄像头角度和清晰的音频。这种游戏为玩家带来了身临其境的体验，因此许多玩家更喜欢这种体验而非计算机生成的游戏。

21点保险和边注

21点保险是一种特别的下注选项，当庄家的明牌为A时，为了避免庄家拿到黑杰克而遭受更多损失，玩家可以购买保险来较少潜在损失。

保险下注的机制

保险下注的费用是原始赌注的一半，如果庄家拿到黑杰克，玩家将获得2:1的赔付。即如果玩家下注10美元购买保险，庄家最后拿到了黑杰克，那么玩家将赢得20美元。

庄家必须在继续游戏之前检查是否有黑杰克。如果庄家拿到黑杰克，购买保险的玩家将获得赔付，同时将损失主赌注。

如果荷官没有拿到黑杰克，玩家将失去保险赌注，游戏将继续进行。

边注的利与弊

保险的主要优势是保护玩家免受庄家拿到黑杰克的时承受更多损失。算牌玩家可以通过跟踪剩余的10点牌数来从保险赌注中获利。

对于普通玩家来说，保险有大约7%的高庄家优势，这使得它成为一个成本较高的长期策略。

主要缺点：

每次对符合要求的牌型下注都需要额外的费用

只有庄家有特定的牌型组合时才能获得赔付

消耗博彩预算的速度比标准玩法更快

大多数专家建议避免进行保险下注，而是专注于基础策略。从数学概率上来说，忽略这个边注更为有利。

提升游戏技巧的实用建议

明智的决策和规范健康的游戏习惯是在21点游戏中成功的基础。这些经过验证的技巧可以帮助玩家在赌桌上获得优势。

避免常见陷阱

基础策略要求玩家在面对荷官的2-6时，在拿到硬12-16点时选择停牌。许多玩家由于害怕而选择继续要牌，这会增加他们的损失。

永远不要选择保险下注——它给庄家带来了很大的优势。当庄家明牌为A时，购买保险虽然看起来很诱人，但从概率的角度来看，这样做是不合理的。

在规则不利的桌子上玩浪费金钱。玩家应尽量选择赔率为3:2而非6:5的游戏。检查使用的牌副数量——使用牌副越少越好。

采用既定预算理性下注

合理的赌注大小有助于在连败时减少潜在损失。每次下注不要超过您总资金的5%。

通过观察已发出的牌数来估计剩余牌数。当计数为正且牌盒中有更多10点和A时，增加赌注。

在做每个决策时要慎重考虑。匆忙做决定容易出错。仔细观察荷官的明牌后再做选择。

应对连胜和连败

在开始游戏之前设定明确的赢/输限制。达到任何一个限制时就停止游戏——这样可以避免做出情绪化的决策。

连胜并不代表未来一定会成功。继续做出最优决策，而不是显著增加下注。

在连续输掉几手后休息一下。清晰的头脑比沮丧的情绪能做出更明智的选择。

资金管理要则：

永远不要追逐损失

在好运期间预留一些利润

保持一个单独的博彩预算

追踪结果以发现游戏中的弱点

常见问题

如何通过学习特定的动作和策略提高21点游戏的胜率？ 通过了解每一手牌的最佳策略，玩家可以更频繁地获胜。在赌桌上做出正确的选择，归根结底是要了解经过无数次验证数学概率。

针对初学者的基本21点策略是什么？ 基本策略能指导玩家在面对庄家的明牌时应该采取的最佳策略。当庄家明牌为7或更高时，玩家起手牌为硬12-16点应选择要牌。 当玩家起手牌为11点时加倍下注，除非庄家明牌为A。在拿到对8和对A时始终选择分牌。

如何使用21点策略卡？ 策略卡显示了对每种牌型应采取的正确决策。玩家在左列找到自己手上的牌总点数，在顶部找到庄家的明牌。 两线的交汇处显示是玩家应该要牌、停牌、加倍下注还是分牌。在大多数赌场，玩家可以将策略卡放在桌子上随时查看。

有什么进阶策略可以提高21点的胜率？ 算牌方法可通过跟踪牌盒中大牌和小牌的比例帮助预测何时玩家的胜算更大。 团队合作允许多个算牌玩家共享信息，这样也更难被赌场发现。这些方法需要大量的练习才能数量掌握。

21点游戏中的16点时的“要牌”或“停牌”指什么？ 当玩家起手牌为硬16时，玩家必须决定是继续要牌来提高总点数还是停牌以防止爆牌。如果庄家的明牌是7或更高，继续要牌在概率上来说更为有利。 如果是软16（A-5）点，玩家始终应该选择要牌，无论如何多那一张牌都不可能爆牌。

有什么技巧可以提高21点的获胜几率吗？ 选择规则更为有利的赌桌下注，比如赔率为3:2的21点游戏，这样可以提高博彩收益。使用单副牌和双副牌的游戏通常比使用6-8副牌的游戏更有利于玩家。 制定严格的下注限制并妥善管理资金，这样可以帮助玩家延长游戏时间。

“777”规则如何影响21点游戏？ “777”奖励规定在玩家拿到3张同花的7时将获得额外奖励。 这个边注进一步增加了庄家的优势，聪明的玩家应尽量避免此类边注。 无论游戏中是否提供“777”奖励，您应该始终坚持采用常规策略不变。