在线21点游戏会被操控吗？



在线21点是世界上最常见、最受欢迎的赌场游戏之一。它将纸牌游戏的刺激性与简单性结合在一起，使其在各年龄层和不同水平的玩家中都极具人气。

但在您玩在线21点游戏时，您会发现它与实体赌场的玩法还是有很大不同的。在线上博彩网站，您只能相信该网站所说的游戏是公平的，因为游戏过程中不会有真实的纸牌被发出（除非您选择的是真人荷官21点），这也引发了人们对于在线21点游戏是否真正公平的质疑。

甚至有一些在线赌场被发现提供的是被操控的21点游戏。不过值得庆幸的是，只要您选择的是口碑良好的合规博彩网站，那么您几乎不可能遇到被操控的游戏。在今天这篇文章中，我们将带您了解在线21点是否真的存在人为操控的所有事实。

为什么会有如此多的玩家认为在线21点游戏是被人为操控的?

之所以有很多玩家认为在线21点会被操控，可以说最大原因是他们看不到游戏背后发生的事情。正如我们上午提到的，在实体赌场中玩21点游戏的过程中，您可以看到整个游戏过程。您能看到发到您面前的牌、能看到荷官洗牌和发牌，因此您确信这当中没有什么猫腻。

然而在线上游戏中，您看不到发给自己的牌。如果您不幸陷入连败状态，就会很容易觉得这个游戏被故意动过手脚，您会认为它是赌场故意设计用来骗取您钱的。

在线21点是所有赌场桌面游戏中波动性最大的游戏之一。尽管它的庄家优势较低，但大多数玩家在玩的时候并不会按照我们建议的方式采用自己资金的5%的去下注，在您经历长时间的游戏后，输钱的情况是完全正常的，而且这种输钱情况会比赢钱更频繁地出现。

这其中还有一个原因，有些喜欢玩在线21点的玩家坚信游戏是被赌场操控的，这种想法源于一种误解：他们认为赌场为了赚钱必须操控游戏。但这种想法其实是错误的，我们后面会进一步澄清这一点。

还有人认为在线21点之所以会被操控，其因为是赌场想阻止玩家“算牌”的行为。虽然算牌确实在过去几十年中给实体赌场带来了不少损失，但大多数在线赌场和实体赌场的21点游戏都是用多副牌进行的，在这种游戏中进行算牌的难度不言而喻。而且在线21点游戏在每一轮结束之后都会重新洗牌，所以根本没有机会进行算牌。

以上事实可以彻底杜绝算牌玩家利用赌场漏洞的可能性。这种游戏中没有任何可利用的信息能帮助玩家改变游戏胜率。简单来说，在线赌场始终占据优势。

玩家须知：21点游戏并非在线赌场自己开发

这里有一个显而易见的误区：为了让玩家输更多的钱，在线赌场会自己操控21点游戏的代码。如果您认为某家在线赌场可以随意修改游戏代码以增加玩家输钱的概率，在了解真实情况之后，您可能会大吃一惊，因为他们根本做不到这一点。为什么？因为在线赌场使用的这些游戏并非他们自己开发，也无法接触到游戏的源代码。

当在线赌场想要提供一款21点游戏时，他们只是向NetEnt这类游戏软件开发公司购买游戏的授权。这些游戏是由开发公司设计并编写所有代码的，也就是说在线赌场对这些游戏没有控制权！

当然，接下来玩家可能会提出这样一个疑问：您怎么知道那些游戏开发公司和游戏服务商提供的游戏是否公平？这个问题是值得关注的，但实际上仔细观察之后您会发现，这其中很多机制可以防止不公平现象的发生。

首先，在线博彩是一个竞争十分激烈的行业。如果某个游戏开发商被发现提供了不公平的21点游戏，他们的声誉将会一落千丈。在线赌场将不再使用他们的产品，他们很可能会会因此破产。

更为重要的是，所有在线赌场游戏都必须通过严格审查和监管规定。任何向公众开放并允许真金白银下注的21点游戏都必须通过独立机构的测试。这些测试机构会检查游戏的源代码，并确保开发商使用了真正的随机数生成器（RNG）来生成游戏结果。

只要您在一家正规持牌的在线赌场注册账户并选择业内主流游戏开发公司的产品，您所玩的21点游戏就几乎不可能被操控。

在线赌场没必要在21点游戏中做手脚

需要提醒的是，赌场根本没有必要去操控游戏。为什么？因为所有的赌场游戏在设计时本身就保证了赌场的长期利润，无论是在线21点、掷骰子、轮盘还是三张扑克牌，每个游戏都是如此。这归功于一个叫做“庄家优势”的概念。

庄家优势是赌场可以从一款游戏中平均获利的数学百分比。举例来说，如果某个游戏的庄家优势是1%，那么玩家每下注100美元，赌场就会平均赚取1美元的收益。虽然这个数字会因在线赌场的不同存在差异，但大多数赌场游戏的庄家优势通常在2%到10%之间。

值得庆幸的是，在21点游戏中，如果您能遵循“基本策略”，就有可能将庄家优势降低到1%以下。

如何判断您所玩的21点游戏是否被操控

如果您仍然在担心在线21点是否存在人为操控的问题，其实您可以通过一些方法来识别那些“坏人”和“好人”。下面我们将介绍一些鉴别提供人为操控游戏可疑在线赌场的常用方式。但需要强度的是，没有一家持有合法牌照的正规在线赌场会提供被操控的赌场游戏。

无运营许可的游戏

要判断一个网站是否提供了被操控的在线21点游戏，最常用的方法就是查看它是否持有有效的在线博彩执照。如今，由于严格的规则和法规，所有在线赌场都必须持有有效的博彩运营牌照。虽然在线博彩监管机构之间的口碑上也各有差异，但只要一家赌场持有的不是哥斯达黎加或俄罗斯所颁发的在线博彩执照，您通常就不必太担心它是否在提供被操控的21点游戏。

如果可能的话，尽量选择那些由业内权威机构颁发牌照的在线赌场。这些机构包括英国博彩委员会（UK Gambling Commission）、马耳他博彩管理局（Malta Gaming Authority）以及卡纳瓦克博彩委员会（Kahnawake Gaming Commission）。这些监管机构都非常值得信赖，并且在运营商违反其执照条款时会迅速采取行动。

玩家评价不好

虽然您不应该完全依赖其他玩家的评价来判断一个赌场是否在提供被操控的游戏（甚至您所选的是否是一个非正规赌场），但对于那些想要初步了解某家在线赌场如何对待玩家的人来说，真实的玩家评论仍然非常有用。

当然大多数玩家只有在遭遇负面体验后才会留下评论，您需要充分意识到这一点。也就是说正面的评价通常会少得多。但如果您看到大量负面评论都在说某网站的游戏不公平，那就很可能意味着您应该另寻他处了。

如今要查找其他玩家的评论十分容易，论坛就是一个很好的起点，您只需要使用搜索功能就可以看到很多玩家的真实评价。您也可以在Google上搜索您想玩的在线赌场的名称，从搜索结果中获取更多其他玩家的真实反馈。

爆出过派彩纠纷问题

如果某家在线赌场在支付玩家奖金方面存在问题，那它肯定不会给您带来良好的游戏体验。如果一家网站存在这些问题，说明该网站很有可能在从事非法或欺诈行为。

欺诈性在线赌场经常会使用这种手段：他们接受投注，允许玩家以任意金额充值，然后在提现时他们却对玩家不予理会。有时他们还会编造各种借口来拖延甚至拒绝付款，但您需要记住的是，只要看到某个在线赌场爆出过这种问题，就应该对其敬而远之。谁知道他们提供的21点游戏究竟有多多少猫腻？

无客户支持

如今几乎所有的在线赌场都提供24/7全天候的客户支持服务。这意味着您可以在几秒钟内轻松联系到客服代表，通常在线实时聊天是最方便快捷的方式。如果一个赌场只提供电子邮件支持，那您就得格外谨慎了。虽然有些赌场确实只提供邮箱支持，但这种情况很少见，而且一般只出现在一些意图不良的平台上。在您加入一家在线赌场并充值之前，务必先确认它是否提供全天候的客户服务以及是否有在线聊天支持功能。

使您的21点博彩收益最大化的技巧

既然您已经了解了为什么遇到人为操控21点游戏的几率很低，我们接下来将带您探讨在游戏中实现最大化盈利的方法了。21点之所以深受玩家欢迎，其中一个原因就是如果游戏过程中方法策略使用得当，可以大幅降低赌场优势。下面我们将分享3条在21点游戏中必须牢记的重要技巧。

学习21点基础策略

在玩21点游戏之前，首先要做的就是学习游戏策略。虽然这些策略并不能让您打败赌场，但它们可以帮助您大幅降低庄家优势。21点基础策略是为了让您在任何情况下都做出最优决策，从而获得最大的成功率。

在开始游戏之前（无论是线上还是线下），您应该下载一张21点策略表。这张表会准确告诉您在什么情况下您应该要牌、停牌、加倍下注或投降，它涵盖了所有可能的牌型组合情况。

合理管理预算

如果您想提高自己在21点中获胜的机会，合理管理资金同样至关重要。通常来说，您每次下注金额不应超过总预算的5%。当您运气绝佳的时候，可以适当增加下注额度，但这也是双向的，在您开始输钱时，也应该考虑减少下注金额。

充分利用平台提供的红利优惠

虽然许多赌场红利不允许将奖金用于桌面游戏，但也并非所有赌场都是如此。如果您找到的平台提供的红利优惠适用于21点等桌面游戏，那么这将是一个增加您赌本的难得机会，您可以在不冒用自己本金风险的情况下完成红利优惠的投注流水要求并享受游戏过程。

