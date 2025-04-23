21点游戏中如何作弊



无论是21点还是轮盘赌，一些玩家总是试图想以一些不道德的方式获得对赌场的优势，而21点是赌场所提供游戏中最容易受到攻击的一种。这种游戏不仅容易被骗子滥用，而且该游戏的赌场优势也非常低。与轮盘赌游戏不同，赌场通常无法从21点游戏中赚取太多收益，如果作弊者成功利用了这种游戏的漏洞，赌场可能会损失大量资金。

在实体赌场玩21点时，游戏中的荷官都经过了良好培训，他们能够识别潜在的作弊行为。如今高级技术和闭路电视系统能阻止绝大多数作弊行为。

但还是有几种作弊方式在21点游戏中屡见不鲜。在在线赌场中，因为游戏结果通过随机数生成器（RNG）产生，所有游戏软件确保了游戏结果的公平性，可以最大限度地减少作弊的可能性，使玩家更难操纵游戏。

在今天这篇文章中，我们将带您了解常见的一些作弊方式，同时我们也会解答“算牌是否算作弊”这个问题。首先我们来看看21点游戏中玩家最常用的几种作弊方式。

在赌桌上撒谎——最常见的21点作弊方式

在21点赌桌上最常见的作弊方式是撒谎。虽然这听起来有些奇怪，您可能会想，玩家怎么能靠撒谎成功作弊呢，其实玩家只需要声称自己在被询问时并没有要求再要一张牌。举例来说，一个玩家手中牌点总数为16点，然后拿到了一张花牌后出现爆牌，这时他可能会转身告诉荷官自己并没有要求再要一张牌。

由于每家赌场都使用闭路电视系统，赌场很容易证明玩家是否要求补牌，因此骗子会使用一些非常微妙的动作向荷官传达他们的意图。例如他们可能会轻轻点头，或用眼神示意要一张牌。这也是为什么在许多实体赌场中要求玩家必须明确表示是否要补牌的原因。如果玩家没有明确表示，荷官将要求他们清楚地说明自己的意图。

与之类似的情况有，某玩家明确表示自己不想补牌，然后下一位玩家抽到了一张本该对前一位玩家有利的牌，该玩家可能会假装无辜并声称早知如此就会要求继续补牌。这种行为会令荷官和桌上其他玩家极其不满，这也是赌场要求玩家必须清晰表述动作意图的原因之一。

还有一些玩家会就是否加倍下注撒谎。例如一些作弊者会在原本没有加倍下注的情况下声称自己原本是想要加倍下注的。通常他们会通过偷偷地再推一下与原下注相等的筹码来进行这种作弊。

好在如今的荷官都训练有素，能够识别出多种常见作弊行为。正如我们之前提到的，如果玩家没有明确表态自己的动作意图，荷官会要求其确认。如果仍不确认，荷官会继续等待，而屡次犯规的玩家可能会被赌场的巡场人员请出赌桌。

在21点赌桌上偷换赌注

几乎所有实体赌场中的游戏都容易被另一种常见的作弊方式所利用，那就是玩家通过改变下注金额进行作弊。例如某玩家下注10美元，结果拿到一手好牌——比如两张花牌或者直接拿到黑杰克，这时他们可能会使用一些手法技巧悄悄向下注堆中加入更多筹码。这种做法将使他们获得更高的回报，对作弊者来说，他们没有任何额外风险，除非被现场抓到。

与之类似的还有以下情况，如果某玩家下了大注，却拿到了一手很差的牌——比如一张花牌加一张6点，而荷官亮出的是一张A，他们也可能会尝试通过惯用手法技巧偷偷减少赌桌上的筹码。这样可以减少因为这手烂牌而产生的损失，并把资金保留到更有利的下一局。

大多数时候要通过手法技巧在赌桌上进行作弊是非常困难的。不仅荷官受过专业训练，其他玩家如果注意到也会大声指出这种行为。

即使荷官没有注意到这种行为，赌场的安保人员也会通过闭路电视全程监控游戏。他们知道要注意哪些行为，一旦发现有玩家作弊，赌场通常会立即联系当地执法机关。作弊者不仅会被驱逐出场，还很可能被逮捕。

给牌做标记

在21点游戏中，给牌做标记是另一种普遍存在的作弊方式。作弊者可以通过某种物理方式给牌做特定标记——例如弯折某个牌角，或使用特殊的荧光染料来标记。但在今天的博彩环境中，赌场采用了多种高科技手段来防止玩家给牌做标记。但这些手段并非万无一失，仍有一些玩家可以成功给牌做标记并借此获取优势。

比如一些玩家会用别针、耳钉等物品在牌面上划痕或刺点——而作弊者只需标记少数几张牌，就可以在游戏中对赌场获得显著优势。

更高级的做法是使用只能通过特制隐形眼镜看到的特殊染料。不过赌场并不是傻子，他们知道这类手段的存在，很多大型赌场现在配备了能够检测特殊染料的专业闭路摄像头。

通过给牌做标记，玩家往往可以提前知道荷官手中的底牌，这样就可以更好调整自己的行动策略。如果玩家能知道荷官手中是哪张牌，他们就能更准确判断是否补牌或停牌，这也是赌场为何如此频繁更换游戏牌的原因之一。

串通荷官作弊

赌场面临的最大财务风险之一就是其荷官被利用。如果玩家贿赂了荷官，可能会给赌场带来巨大的经济损失。例如如果荷官对自己的工作条件或薪资不满意，这些贿赂在他们眼中可能十分有诱惑力。

利用荷官的方式通常有两种。第一种方式是作弊的荷官以错误的筹码赔付玩家。例如如果玩家下注了4枚10美元的筹码，而在该玩家赢得牌局后，荷官可能会用4枚25美元的筹码进行赔付。采用这种方式的好处在于，即使荷官赔付了错误筹码，也很难证明他们是故意这样做的。如果他们被发现，只需要声称是自己疏忽就好。即便他们因此丢了工作，赌场也几乎无法用刑事手段追责，这也意味着警方很难起诉作案者。

第二种方式是玩家设法让荷官泄露其底牌。他们可能通过信号传递或者给牌做标记来实现这一点。如果玩家能知道荷官手中的底牌，那他们就可以采取恰到好处的行动。尽管这种方式并不完美，因为运气依然是决定因素之一，但它可以大幅提升玩家对赌场的胜率，长期来看能赢得大量金钱。

算牌：这种方法合规吗？

算牌是否属于违法行为，关于这一问题一直存在广泛争议——有些人坚称它是非法的，而另一些人则认为这只是玩家利用大脑获得对赌场的优势。在全球大多数司法辖区，算牌行为实际上并不违法，尽管赌场发现您在算牌时有权利将您请出赌场。只要您在赌桌上没有违反任何其它规则，赌场不能没收您的任何既得赢利。

那么什么是算牌？算牌就是记录在21点赌桌上发出的所有牌。经验丰富的玩家可以通过估算牌堆中是否还有更多高点数或低点数的牌来获得对赌场的显著优势。如果剩余高点数牌较多，算牌者就会加大投注。

算牌需要数月甚至数年的长期练习，而赌场也采取了多种措施来阻止玩家算牌。例如荷官会频繁洗牌，这样会使一些玩家的算牌行为失效。赌场通常还会使用6副或8副牌来进行游戏。这将使算牌的难度大大提高，因此如今的算牌行为常见于使用单副牌的21点赌桌。

荷官也会经过专业训练，他们能轻松识别常用算牌行为。如果怀疑某玩家在算牌，荷官会故意与之交谈或加以干扰，这样会打乱算牌者的计算节奏，最终其方法会失效。如果赌场怀疑某玩家在算牌，他们会开始密切监控。如果该玩家持续赢钱，最终他可能会被要求离开赌桌并被请出赌场。

使用基础策略是否算对赌场作弊？

21点策略通常被称为基础策略，它实际上是一套数学规则，该策略旨在帮助玩家最大化战胜赌场的机会。这一公式最早由数学家在上世纪60年代和70年代发明，它会指导您如何根据自己手中的牌以及荷官明牌做出最符合数学概率的决策。

许多玩家错误地认为遵循基础策略的做法是违规甚至违法的。但实际上使用并遵循基础策略是完全合法的。一些赌场甚至会鼓励玩家这样做。然而在赌桌上拿出基础策略表格现场查看的行为通常被认为是非常不礼貌的。虽然有些赌场允许这么做，但为了避免拖慢游戏进程，大多数赌场都不希望您这样做。

正如您料想的那样，赌场其实没有切实有效的办法阻止玩家遵循基础策略表决定下一步行动，尤其是在在线21点游戏中，赌场根本无法知道屏幕后的您在做什么，因此也无从判断您是否正在查看策略表。

有些人称这种策略为“21点小抄”，尽管如此它并不被认为是一种作弊方式。和算牌行为一样，使用21点策略图是合法的，但不同于算牌，赌场一般不会因为您使用基础策略而将您赶出赌场。

但您必须选择与您所玩游戏规则兼容的策略。和算牌行为类似，您所使用的策略会根据游戏规则不同而有所变化。荷官底牌是什么、荷官如何发牌以及桌上有多少位其他玩家等等，这些因素都会影响到您的下一步决策。

需要重申的是，如果您使用基础策略或采用算牌方式，这并不属于作弊行为。然而赌场对算牌行为普遍反感，他们经常会要求算牌玩家离开赌桌；而使用策略表的玩家则通常不会被驱逐。