21点 vs. 扑克：哪种的赔率更具优势？



无论您是经验丰富的资深玩家，还是刚刚接触线上博彩的新手，您可能都问过自己这样一个问题：玩哪种游戏更值得选择？是21点还是扑克？

虽然扑克游戏主要是玩家之间的对战，而21点则是玩家直接对战庄家，但这两种游戏都允许玩家运用技巧来提高获胜的几率，可以它们通常会吸引同一类玩家。尽管玩这两种游戏所需的技能在某些方面可能相似，但它们之间确实存在一些显著的区别，说到哪种游戏能带来更可观的收益，扑克游戏往往更胜一筹，这种游戏一次又一次地被证明具有更高收益潜力。

这篇文章我们将与您一起探讨21点与扑克之间的一些主要区别。我们还将分析为何您应该考虑选择扑克而不是21点——但在深入展开讨论之前，我们先来看一下每种游戏的基本玩法、它们的运行方式以及如何上手。

21点游戏的玩法: 入门基础

“黑杰克”也被称为21点，它是全球最受欢迎的赌场游戏之一。这是一种赌场出资的纸牌游戏，游戏目标是让玩家手中的牌尽可能接近21点且不超过21点，击败庄家手中的牌点即可获胜。几十年来21点一直是赌场中最受欢迎的纸牌游戏之一，几乎在每一家实体赌场和线上赌场都能见到它的身影。

21点游戏的一个关键优势是：如果正确运用策略，这种游戏的赌场优势可以降低到1%以下。虽然从长期来看您还是会亏损，但也表示您不太可能遇到长时间连败的情况，而这正是每个玩家都想避免的。而且21点游戏的节奏非常快，它的游戏体验也因此变得刺激有趣。

21点的玩法非常简单：首先您需要下注，之后您会收到两张牌。庄家也会收到两张牌，但其中一张是暗牌。在您收到两张牌之后，您可以选择“停牌”，即不再拿牌；也可以选择“要牌”，即再要一张牌。您可以多次要牌，但如果手中牌的总点数超过21点，您本轮就会“爆牌”，庄家将自动获胜。

在您做完所有决定之后，将开牌比拼牌点大小，如果您手中的牌点比庄家大，您将获得相应的赔付。

以上只是对21点游戏非常简要的介绍。如果您想深入了解这种游戏，可以查看我们的21点游戏攻略详解。

扑克玩家之所以会对21点感兴趣，其主要原因之一在于，21点中可以运用多种策略和技巧来降低赌场优势。根据赌场对游戏规则的具体设定，有时甚至可以让您获得一定的优势，尽管这听起来比较容易，但实际操作上需要数年练习才能真正掌握。我们稍后会对此做进一步探讨。

什么是扑克以及不同扑克游戏

扑克是一种相对宽泛的术语，它涵盖了许多不同类型的赌场游戏。有些扑克游戏是您与庄家对战，而另一些游戏种是您直接与其他玩家对战。本篇文章将重点于玩家之间的对战型扑克游戏。

如今扑克游戏已经衍生出多种不同的玩法，其中最受欢迎的无疑是德州扑克。无限注德州扑克是您在拉斯维加斯世界扑克大赛上常看到的比赛项目，如果您曾经和朋友在家中玩过扑克游戏，那么很大可能您们玩的就是这种游戏。其它的扑克玩法还包括奥马哈和七张牌梭哈等。

德州扑克是一种七张牌的游戏，游戏中使用一副52张的完整扑克牌。每位玩家会先获得两张底牌，接着进入一个简短的下注环节。在翻牌环节桌面上会发出3张公共牌，新一轮投注开始，所有玩家都可以用这些牌组合自己手中的牌。

最后发出第5张公共牌，即“河牌”，之后将进行最后一轮投注。一旦所有投注结束，使用自己手中的两张底牌与5张公共牌组合成最强五张扑克牌型的玩家将赢得底池中的所有筹码。

当然这只是一个非常简要的扑克玩法概述。尽管这个游戏听起来比较简单，但想要真正掌握它，您可能需要多年甚至数十年时间的练习。接下来我们来快速了解目前实体赌场和在线赌场中最常见的两种扑克游戏类型。

扑克赌桌上的现金游戏

经验较为丰富的扑克玩家通常更喜欢现金游戏。您直接带着真金白银坐上扑克桌参与游戏。值得庆幸的是，这些现金游戏的注码分很多等级，如果您去的是本地的实体赌场，往往可以找到最低$50就能参与的牌局。如果您前往拉斯维加斯或澳门的大型娱乐场，经常会看到玩家带着数千甚至上万美元下注的情形。

现金游戏的节奏较为轻松随意。您不必参与每一轮游戏。而且不像锦标赛那样它有时间限制，而且当您有意离开可以随时离开牌桌。您可以在任何时候追加筹码，如果足够幸运，在某一轮表现出色的游戏后，您可能赢得一笔相当可观的收益。

扑克锦标赛

扑克锦标赛的规则在大多数方面与现金扑克游戏相同，但两者之间仍然存在显著区别。在扑克锦标赛中，您无需直接带着现金入场，而是以报名费的形式支付费用，之后您会获得一定数量的筹码，这种游戏的本质就是“最后一人存活”制。

锦标赛是初学者参与扑克游戏的绝佳方式，因为您常常能看到很多报名费只需$10或$20的比赛。如果参赛人数足够多，奖池金额可以达到几百甚至几千美元，相比于现金游戏，您无需在锦标赛中投入太多资金就能享受到扑克游戏的魅力。

21点和扑克游戏之间的相似之处

关于21点与扑克游戏之间的相似点，两者最大的共同点在于，这两种游戏在某些情况下都能带来盈利。在任何赌场游戏中，玩家不可能长期保持盈利，如轮盘赌、百家乐这类游戏永远是对赌场有利的。

虽然21点是一种庄家具有天然优势的游戏，正如我们之前所提到的，在某些情况下您可以降低赌场优势，甚至有可能将局势扭转为对您有利。

从玩家的角度来说， 21点游戏和其它扑克游戏十分相似，主要原因之一在于这两种游戏都吸引那些试图寻找优势并加以利用从而赢利的玩家。当然扑克与21点在策略层面截然不同，但两者之间确实也存在一些通用技巧。

举例来说，那些经常在扑克游戏和21点游戏中盈利的玩家都能够快速在脑中计算出潜在胜率与赔率，然后能根据这些信息做出理性决策。当然21点中的决策通常要简单得多，您也无需像在扑克中那样猜测对手的底牌，您只需要根据庄家的明牌作判断即可。

如果您擅长数学计算，并且可以在现场迅速进行概率计算，那您完全有可能从扑克中获得盈利，在特定情况下，您也能在21点中取得类似效果。今天的内容我们不会深入讨论如何在这两种游戏中实现盈利，我们今天重点进行两者相似性的简要讨论。

21点和扑克游戏之间的不同之处

尽管我们刚刚一直在讨论21点和扑克的相似性，但除此之外，这两种游戏之间也有着巨大的差异，这是无可争辩的事实。两者最大的不同之处在于，扑克游戏是与其他玩家对战，而21点游戏中则是直接与赌场对战。

扑克游戏是玩家之间对战的游戏，赌场并不在意谁输谁赢。赌场从底池中抽取一小部分作为“佣金”，除此之外，游戏的胜负与赌场没有直接关系。

而在21点游戏中，您是直接与赌场对战。如果您在游戏中获胜，赌场必须用自己的资金支付您的奖金，赌场只能在您输钱时获利。

我们可以尝试从另一个角度来看待这个问题：如果您连续一个月每天晚上都去赌场玩扑克游戏，并且每天都赢很多钱，赌场当然不会有任何异议。但如果您每天晚上去赌场玩21点游戏而且每天都赢，赌场就会觉得哪里不对劲。毕竟从长期来看，“赌场总是赢家”这是不容争议的事实。他们可能会怀疑您在作弊或者您在进行“算牌”——我们稍后会谈到这个问题。

另外扑克还是一种需要您“读懂对手”并“判断他们手中可能持有什么牌”的游戏。这是扑克游戏中极为关键的一环，而在21点游戏中，您永远不需要去考虑其他玩家的底牌。

扑克游戏中常胜不败的技巧和策略

要成为一名优秀的扑克玩家往往需要多年练习。虽然看起来扑克更像是一款靠运气的游戏，但技术在其中扮演着极其重要的角色。每位玩家通常都会发展出自己的打法风格，但如果您想最大程度提高自己的胜率并成为成功玩家，有几个基本原则是所有人都应遵循的。

了解您的起手牌

在坐上扑克桌之前，您首先要做的一件事就是理解起手牌的价值。起手牌指的是下注开始前您获得的两张底牌。通常一些不太专业的玩家会对所有的起手牌全盘接受，虽然在朋友之间娱乐或小额赌注的游戏中这么做没问题，但如果您想成为一位有盈利能力的扑克玩家，那就必须对起手牌的价值做出明智判断。

大多数职业玩家在选择起手牌时非常挑剔。您一旦学会了再拿到差牌时及时放弃，那您离成为盈利玩家就更近了一步。

知道何时加注，何时弃牌

在决定是否要加注或弃牌时，您必须要准确判断您当前的牌是否值得为潜在的奖金冒险。这是一种数学策略，它被称为底池赔率，此时您需要能够在现场迅速做出概率判断。如果您正考虑加注，但底池中的资金并不多，那您面临的风险太大而回报却十分有限。

反之亦然，如果底池中已经有很多筹码，您可能会更倾向于冒险加注并期望对手弃牌。当然如果您手中本来就是强牌，那您就应当尽可能地多加注，这样就有机会从对手那里榨出更多筹码。

不要因为害怕而弃牌

新手扑克玩家最常遇到的问题之一，就是对手中的牌产生过于强烈的依恋。一般来说，您绝不应该因为害怕而弃牌。当然这里也需要一些判断力，但需要记住的是，您弃牌的次数应该远多于跟注或加注。毕竟您不是来扑克桌上娱乐的（除非是和朋友们在家里休闲消遣），您是来赢钱的。

警惕对手虚张声势

虚张声势在扑克桌上当然是有用的。若想成为一位成功的扑克玩家，在某些情况下您必须虚张声势。但请不要把虚张声势当成轻松赢钱的捷径，特别是在对阵经验不足的玩家时。经验不足的对手通常更难被虚张声势吓倒，因为他们对游戏规则了解有限，不懂得什么时候应该弃牌。

这并不是说您永远不能虚张声势，而是要选择合适的时机。对一位酒后神志不清或毫无经验的玩家虚张声势，往往会招致惨败。他们最常见的共性就是无论当前的牌多差都会选择跟注。那么最终结果就是您的虚张声势毫无作用，最终这将导致您赔钱。

斗志十足

虽然像Barry Greenstein等少数扑克玩家采取较为被动的策略并且也取得了成功，但大多数真正靠扑克赚钱的职业玩家都是激进型玩家。持续不断地仅仅“跟注”是一种非常软弱的打法。您应该积极加注，进行十分果断且有策略的进攻性操作。

21点游戏中常胜不败的技巧和策略

与扑克相比，21点是一款更为轻松的游戏，在21点游戏中您需要做出的决策更少。尽管我们在这篇文章中不会展开讨论21点的决胜秘诀，但您必须学会使用一种叫做算牌的策略。

算牌的核心在于：记录已经发出的牌，从而更好地预测即将出现的牌型。掌握这些信息后，当您知道高价值的牌即将出现时，就可以增加下注金额。但需要注意的是，这一过程非常复杂，绝不能将它视为一种轻松简单赚钱的方法。即便如此，您仍然可以借助一些技巧成为一名盈利的21点玩家，下面我们将逐一介绍：

选择可以取胜的游戏

在您坐上21点赌桌之前，首先要做的事情就是选择一种可以从中获胜的游戏。例如在线上21点中您几乎无法进行算牌，因为每局结束后系统会自动重新洗牌。在理想情况下，您应寻找使用单副牌的21点游戏——但这种游戏非常少见，就算有少数赌场提供这种游戏，赌场也会特别警惕算牌玩家。

如果您发现某一场游戏可能适合进行算牌，请务必认真查看游戏规则，确保该游戏结构与您的算牌策略兼容。

掌握基础策略

运用基础策略可降低21点游戏中的赌场优势。所谓基础策略，简单来说就是由数学家制定的一套数学规则，目的是将赌场的优势降到最低。

如果您在Google上快速搜索一下“基础策略表”，您会发现能找到很多这样的图表，它们会告诉您基于自己手中的牌以及庄家的明牌在不同情况下是应该要牌、停牌、加倍下注、分牌还是投降。虽然有些赌场不鼓励玩家在21点赌桌上使用手机，但也有很多赌场是允许这样做的，因此您不需要死记硬背这张基础策略表。

合理管理预算

如果您打算采用算牌策略，那资金管理至关重要，当然这在扑克游戏中同样适用。在进行算牌的过程中，您需要根据已出牌的情况调整下注大小。这意味着您必须在桌上保有足够多的资金，这样才能在关键时刻大额下注，从而取得最大化的收益。

保持专注

在实体赌场中，环境经常十分吵闹混乱，甚至可能有些无礼之人会干扰您。若想有效进行算牌，您必须排除干扰、保持专注。您需要在脑中持续记录已出牌情况，如果您无法专注于眼前的局面，那么您根本无法顺利完成算牌过程。

您应该选择21点游戏还是扑克游戏?

无论是21点还是其它扑克游戏，两者都是令人愉快的娱乐游戏。如果您只是想放松一下，不想面对面与其他玩家直接对战的情况，那么21点游戏是不失为理想之选。

但如果您想玩一款没有赌场优势而且长期来看可以持续获胜的游戏，那就非扑克莫属，没有任何游戏可以与之相提并论。数以百万计的人都想学习算牌技巧，但它并不像听起来那样容易。更为重要的是，赌场不欢迎算牌玩家，尽管在大多数地区算牌并不违法，但一旦算牌行为被赌场发现，赌场很可能会请您离场，甚至禁止您再次进入。

而扑克则是一款高度依赖技巧的游戏。当然它也有一定的运气成分，但正因为如此才会有职业扑克玩家以此谋生，他们擅长于此并且能持续击败其他玩家。

无论您是否喜欢21点、其它赌场游戏还是在线娱乐场游戏，请务必牢记一点，最重要的是享受游戏过程。参与其它赌场游戏十分容易，但要成为一名真正的职业扑克玩家，您需要付出极大的努力。但如果您愿意为此付出时间和练习，您也有机会在这款经典纸牌游戏中赢得属于您的胜利！