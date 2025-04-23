21点游戏规则 | 如何玩二十一点

击败庄家——长期以来一些人对21点游戏的目标一直有所误解，简单来说，您要做的就是击败庄家。

如何击败庄家？

拿到比庄家点数更高的牌型。 让庄家爆牌。 在起手牌中拿到黑杰克，而庄家没有。

何时会输给庄家？

您手上的牌爆牌。 庄家的牌在一轮结束时比您的点数更高。

还需要注意的是，桌上其他玩家的牌力如何与您赢得21点游戏无关，所以这种游戏不像其它扑克牌游戏那样将球团队合作的概念。实际上这只是您和庄家之间的对决。没有经验的玩家可能会告诉您“这是一个团队运动”，但不要上当。

如何计算一手牌的总点数？

21点使用一副52张的标准扑克牌，花色无关紧要。

2到10的牌按牌面数值计算点数，如2算作2点，9算作9点。 花牌（J、Q、K）算作10点。 A可以算作1点也可以算作11点，视具体情况而定。

21点游戏赌桌布局

21点通常在一个半圆形赌桌上进行，该赌桌可以容纳不同数量的玩家。最常见的赌桌可以容纳7名玩家（或留有7个“位置”），但也有仅允许5名玩家的赌桌，还有一些赌桌设置了12个位置！庄家站在赌桌和筹码架后面，玩家则坐在对面。

21点游戏玩法

21点游戏有许多规则变化和不同的牌副数量。最常见的21点游戏使用6副牌或8副牌的“牌盒”（一种塑料卡片分发装置）进行发牌。使用单副牌和双副牌的游戏仍然存在，但并非所有赌场都会提供使用单副牌和双副牌的21点游戏，因此使用“牌盒”发牌的情况更为常见。我们的示例将以最常见的6副牌21点游戏为例。以下是21点一轮游戏的基本流程：

1.玩家购买筹码

在您坐上赌桌下注之前，您需要先购买筹码。大多数赌场现在不允许使用现金下注，所以您需要让庄家将您的现金换成赌场筹码。您可以直接走到桌前，把钱放在桌布上，而不是递给庄家（庄家不会接收现金）。出于安全原因，庄家不能从玩家手中拿任何东西，反之亦然。一旦您把钱放到赌桌上，庄家会把钱摊开，让摄像头清楚地看到金额，然后巡场经理会过来核实金额。庄家会根据您出具的金额提供相应数量的筹码并把筹码推到您面前。之后您就可以自由处理筹码并进行下注。庄家会将您购买筹码的资金放在赌桌上，以便摄像头清楚地拍摄。以下是购买1000美元筹码的示例。

2.玩家下注

在每轮开始时，首先要做的就是将赌注放在赌注区（一个方形区域或带有赌场标志的区域）。赌桌的一侧通常会有一个小标牌，该标牌会告诉您相应的下注限额。大多数美国的赌桌要求每手至少下注5美元，但您能看到的赌注下限和赌注上限会根据赌场的不同以及赌场所在地监管环境的不同而异。

3.庄家向玩家发牌

在您下注之后，庄家会按顺时针顺序向每位玩家发一张明牌，然后为自己发一张暗牌。然后她会再给每位玩家发一张明牌，并再为自己发一张明牌。每位玩家面前都有2张明牌，而庄家有一张明牌和一张暗牌。现在游戏开始！

4.玩家采取行动

庄家会从他们左边的玩家开始（也叫“一垒”），并等待该玩家进行采取行动。您面前有两张明牌，要决定下一步行动，首先您需要把这两张牌的点数加起来得到一个总点数，点数区间从4到21。如果您第一次拿到的是一张10点的牌和一张A牌，那么您拿到的就是“黑杰克”！恭喜！这种组合会立即支付3倍赔率（或者1.5倍的赌注），如果庄家没有拿到黑杰克，那么这一轮 即告结束。如果庄家也拿到黑杰克，那么您不会赢得任何筹码，但也不会失去您的原始赌注。这种情况叫做“平局”。如果您没有拿到黑杰克而且庄家也没有拿到，庄家会依次询问每个玩家需要采取的行动。当轮到您时，您需要通过适当的手势来做出决定。庄家不会响应您的口头指示，因为摄像头也需要看到您的决定。有5种方式可供您选择：

停牌——如果您的前两张牌可以接受，您可以选择停牌，庄家会继续发牌给下一个玩家。[手势：您可以挥动手或者在赌桌上摊开手掌。]

要牌——如果您想要更多的牌来提高点数，庄家会继续发牌给您，每次发一张牌，直到“爆牌”（超过21点）或者您选择停牌。您可以继续要牌，要牌数量没有限制（除非超过21点）。[手势：用手指轻轻点一下桌布]。

双倍下注——如果您的手牌点数对您有利，但您需要再拿一张牌，您可以进行双倍下注，庄家只会给您发一张额外的牌。[手势：把与您初始赌注相等的筹码放在原始赌注的左侧，庄家会给您一张额外的牌，这张牌会侧着发给您，表示您不能再要更多的牌。]注意：大多数赌场也允许您进行“部分加倍”，意思是您不必投入与原始赌注相等的金额。但从数学角度来看，任何时候进行全额加倍都比部分加倍更合适，因此即使赌场允许您这样做，您仍应避免进行“部分加倍”。

分牌——如果您拿到对子（两张点数相同的牌），您可以选择再下一个相等的赌注，庄家会将这两张牌分开，每张牌会成为新的一手牌的第一张牌。这也适用于花牌。如果您拿到的是一张K和一张J（它们都有相同的点数），您也可以分牌，尽管它们真正意义上来说并不是对子。[手势：放下一个与第一个赌注相等的筹码，然后比出“和平手势”表示您想分牌而不是加倍。庄家会将您的手牌分开，并给您的每手牌发一张新牌。]

投降——如果您对初始的两张牌不满意，可以选择放弃来拿回您原始赌注的一半。[手势：在桌布上划一条线，像用想象中的刀在桌布上切开一样。庄家有时会误以为这个手势是“要牌”手势。为了安全起见，最好口头说出“投降”并同时在桌布上做出手势，让摄像头也能看到。]

5.庄家行动

我知道您会这样想：“天啊，这么多选择，我怎么知道哪个是最好的选择？”好吧，这取决于庄家的“明牌”（庄家的明牌是指展示给玩家看的那张牌）。

基础策略

庄家展示的牌和您手中的牌，您需要做出符合基本策略的选择。基本策略是根据数学计算出的最佳玩法，适用于每种玩家牌型和庄家明牌的组合。它是通过一台计算机模拟数百万局21点游戏得出的常用最佳选择。按照基本策略，您就不需要再烦恼该采取什么行动了！很不错吧！

玩家行动决策

在您遵循基本策略采用上述5种选项之一来操作您的手牌时，结果可能会出现3种情况：

选择停牌——您拿到的牌符合基本策略要求，表示您不需要再要牌。 处理当前牌型——您选择了要牌、加倍下注或分牌，最终拿到了21点或没有爆牌的牌。 您当前的牌无效——您多次拿牌导致爆牌，或者您选择投降。若您的牌爆牌，您会立即失去赌注。这也是赌场在这款游戏中占有优势的原因。玩家必须先行动，所以即使庄家最后也爆牌，您仍然会因为自己先爆牌而失去赌注。

如果您的牌没有爆牌，也没有选择投降，那么就该轮到庄家采取行动。庄家会先翻开他们的“底牌”（面朝下的牌），并将两张牌的点数加起来。如果庄家的牌点为17点或更高，他们会自动停牌。如果庄家的牌点为16点或更低，他们要继续要牌。加倍下注、分牌和投降对庄家来说是不适用的，庄家也没有选择权，必须按照固定的规则来操作自己的牌。庄家每次都必须以相同的方式操作，唯一的例外是当庄家的手牌为“软17点”时（即一张A和一张6）。软17点也可以算作7点，因为A既可以计为1点也可以计为11点，这样庄家有更多机会通过再拿一张牌来得到比17点更好的牌型。这样做会让赌场优势比庄家在所有17点时停牌的优势更大。关于庄家在拿到软17点时是否可以继续要牌，通常会在赌桌上以文字显示，玩家可以根据这些信息预判庄家的操作方式。再强调一次，庄家不能偏离赌场既定的游戏规则。

6.赔率

如果您已经完成了牌型处理，庄家也按照上述规则完成了行动。接下来可能会发生以下两种情况之一：

庄家爆牌，此时庄家会向每个仍在游戏中的玩家按其下注金额进行赔付。 庄家未爆牌（17到21点），如果您的牌仍然有效，那么就进入点数高低对决环节。如果庄家的点数较高，他们会收走您的赌注。如果您的点数较高，庄家会支付您1倍的赌注。如果您和庄家的点数相同，则称为“平局”，您将保留赌注但不会获得任何赔付。

这样一轮游戏到此结束！就这么简单。所有的牌将被收回，您可以开始新一轮的游戏。

特殊情况

有一些特殊情况会导致21点游戏与上述规则有所不同。

保险/平局赔率：当庄家的明牌是A时，会向玩家提供购买保险的边注选择。在玩家采取行动之前，庄家会提供保险（或者当您拿到黑杰克时提供平局赔率）。您可以采用原始赌注一半或更少的金额下注，如果庄家拿到10点的底牌，会按2:1的赔率赔付。简单来说，您需要押注庄家是否会拿到“黑杰克”。如果押中，赔付赔率为2:1。如果严格遵循基本策略，玩家应该始终拒绝保险和平局赔率。这类边注只适合那些熟练的算牌玩家。一旦所有愿意购买保险的玩家下注后，庄家会检查他们的底牌（通过桌面上的特别观察窗）。如果底牌是10点，那么庄家拿到“黑杰克”，然后他们会收走所有玩家的原始赌注。购买了保险的玩家将按2:1的赔率获得保险投注的赔付。如果庄家的底牌不是10点，庄家会收走所有的保险投注，游戏将继续进行。如果庄家展示的是A，而您手里有“黑杰克”，这时他们会向您提供“平局赔率”。千万不要上当！这实际上与保险是相同的赌注。如果您选择平局赔率，无论庄家最后是否拿到“黑杰克”，您的“黑杰克”将不会按3:2的赔率赔付，而是以1倍原始赌注的方式赔付。如果您不选择平局赔率且庄家拿到“黑杰克”，那么这种情况就是平局，您的“黑杰克”将不会获得赔付。如果您不选择平局赔率且庄家没有拿到“黑杰克”，您将像平常一样获得3:2的赔率赔付。需要再次强调的是，除非您是专业的算牌玩家，否则不应该选择平局赔率。为了更好地理解保险和平局赔率之间的区别（实际上两者没有区别），请观看我们的高级视频课程：《保险的真相》。

庄家拿到“黑杰克”时不提供保险：有些情况下庄家拿到“黑杰克”时赌场可能不提供保险或平局赔率选项。如果庄家明牌是10点，他们会在所有玩家开始操作之前自动检查自己的底牌。如果底牌是A，庄家拿到“黑杰克”然后收走桌上的所有赌注，除了玩家自己手里也有“黑杰克”，这种情况即平局。保险只有在庄家展示A时才会提供。

死局：如果所有玩家在庄家操作之前已经爆牌，这局会被视为“死局”。庄家会翻开自己的底牌（让摄像头看到），然后收走所有牌并将它们放入丢弃区。因为庄家已经赢得所有玩家，为避免浪费时间，庄家没有必要再采取下一步行动。

边注：在过去的20年里，21点的边注变得越来越流行。保险是唯一一种所有21点赌桌都会提供的边注选择，它是算牌玩家用来提高胜率的重要工具。如今这种游戏的边注选择达数百种之多。大多数边注要求玩家在下主赌注的同时下注。这些边注的可能选择包括：下注您第一次拿到的牌是对子，下注庄家的牌是否与您相同，下注您的牌是否会和庄家的明牌组成“黑杰克”，下注庄家是否会爆牌等等。这些边注遍布桌上，并且它们的操作流程和赔率各不相，因此在这里我们不再一一详述。您需要了解的是，它们并不是21点游戏的一部分，但可能会影响游戏的正常操作程序。我们从不推荐参与这些边注。赌场提供这些边注只是因为它们在这些边注上有巨大的优势。与其给庄家白白送钱，不如学习一下如何算牌吧。

常见问题：21点游戏规则

21点游戏的目标是什么？ 21点的目标是让自己手上牌的点数尽可能接近21点，但不超过21点，如果点数比庄家就能获胜。如果您手上牌的总点数超过21点，您会爆牌并输掉这一局。

21点游戏中的牌如何计点？ 数字牌（2-10）按牌面数字计点。

花牌（J、Q、K）按10点计。

A可以按1点或11点计算，具体视哪种情况更有利于玩家。

可供玩家选择的基础行动有哪些？ 要牌： 再拿一张牌。

再拿一张牌。 停牌： 保持当前牌型，不采取进一步行动。

保持当前牌型，不采取进一步行动。 双倍下注： 将初始赌注加倍，并且再拿一张牌。

将初始赌注加倍，并且再拿一张牌。 分牌： 如果您有两张相同的牌，可以将它们分开，形成两手独立的牌。

如果您有两张相同的牌，可以将它们分开，形成两手独立的牌。 投降：在某些游戏中，您可以放弃一半的赌注，提前结束这一局。

21点游戏中的庄家规则是什么？ 庄家必须遵循严格的规则： 如果庄家手上的牌总点数为 16 点或更低 ，必须 要牌 。

，必须 。 如果庄家手上的牌总点数为17点或更高，必须停牌（有些赌场要求庄家在软17时仍需要牌）。

平局会发生什么？ 平局（也叫和局）发生在玩家和庄家的牌点数相同的情况下。在这种情况下，玩家的赌注会被退回，既没有人赢，也没有人输。

什么是黑杰克？ 黑杰克是指玩家在发到的前两张牌中，一张是A，另一张是10点牌（包括10、J、Q、K）。这种情况下通常会按3:2的赔率赔付，除非赌场提供较低的赔率。

什么是21点游戏中的保险？ 如果庄家的明牌是A，玩家可以选择购买保险，这是一种边注，如果庄家有黑杰克，玩家将获得2:1赔率的赔付。但从统计学角度来看，保险对于玩家来说并不是一个好的投注。

结束语：掌握21点规则，制定获胜策略

了解21点的规则是成为成功玩家的基础。无论您是初学者还是经验丰富的老手，了解如何做出最佳选择、管理您的赌注以及抓住决胜机会，都能显著提高您的获胜机会。 了解21点的规则是成为成功玩家的基础。无论您是初学者还是经验丰富的老手，了解如何做出最佳选择、管理您的赌注以及抓住决胜机会，都能显著提高您的获胜机会。 遵循基础策略，了解每张牌的点数，并根据庄家的明牌做出明智决策，您可以减少赌场的优势并最大化您的成功概率。此外您需要避免常见的陷阱——例如购买保险或参与不利的边注，这样就可以帮助您更高效地参与游戏并延长您的游戏注时间。 需要提醒的是，尽管21点是一个技巧和策略的游戏，但它终究还是一个概率游戏。长期成功的关键在于理解规则、做出基于计算依据的决策并合理地管理您的资金。有了这些准备之后，下次当您坐在21点桌旁时，您就可以信心百倍地尽情享受这种游戏带来的乐趣！ 祝您好运，愿幸运之神常伴您左右！