RTP与老虎机保姆级指南

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RTP与老虎机保姆级指南

RTP（玩家回报率）是许多在线博彩游戏中十分常见的一个百分数，它表示机器在长期运行中会向玩家返还的资金比例。如果您经常访问我们的网站，很可能您已经对RTP及其含义非常熟悉。它已经在多篇文章中出现过，值得庆幸的是，如今许多玩家对这一术语已经有所了解。在今天这篇文章中，我们将深入探讨到底RTP是什么，以及它如何影响您的游戏选择。

什么是RTP？

假设您正在玩一款RTP为96%的在线视频老虎机。那么从根本上来说，如果您在这款老虎机上每次下注1英镑并连续旋转100次，机器预计会向玩家返还96英镑。剩下的4英镑，即4%就是赌场或在线博彩运营商可从这款老虎机中获得的利润。在这个例子中，4%就是庄家优势，换句话说，这是赌场从玩家每次投注中获得的利润。

虽然RTP从字面意思来看十分简单，但值得指出的是，实际上它并不那么容易理解。举例来说，游戏开发公司在测试他们的游戏时，会进行数百万甚至数十亿次的旋转模拟。这让他们对长期内的RTP有了一个概念。但在短期内RTP可能会存在很大波动。也许您会在某款老虎机中一开始就中得一次大奖，但也可能经历长时间的非赢利期，以至于玩家的赌资会慢慢耗尽。
正因为如此，RTP有时也被称为“理论玩家回报率”。当然，当您决定是否要在一款老虎机上下注时，RTP是一个应该考虑的因素。但它并不表示您在特定游戏会话中是否会中奖。即使您在老虎机上进行了数万次旋转，玩家的实际运行RTP也可能与机器的理论RTP有显著差异。

为什么RTP十分重要？

到目前为止，我们知道RTP代表赌场可以从老虎机中获得的利润以及玩家的潜在损失，但我们在上一部分的结尾提到，短期内RTP并不是特别重要。那么RTP的意义到底是什么呢？
RTP还可以表示老虎机的派彩表现。RTP较高的视频老虎机意味着该机器有更多的“可用资金”可以支付给玩家，这意味着您可能会看到更多的免费旋转奖励和其它奖励回合。另外值得一提的是，通常来说，一款老虎机的RTP越高，机器的波动性就越低。反之，RTP越低，机器的波动性就会越高。
那么在线玩老虎机时，您应该寻找什么样RTP水平的机器呢？由于运营成本较低，大多数在线赌场提供的老虎机RTP约为96%。基于经验来说，高于这个数值的机器对玩家更为有利，低于94%的RTP通常被认为不利于玩家。但该数值对在线玩家来说已经十分幸运了，如果您去陆上实体赌场，RTP低至85%的情况并不少见，这会对您的游戏体验产生显著影响。

还有其它影响RTP的因素吗？

现在我们已经了解了RTP是什么以及它的重要性，接下来我们来看看是否还有其它因素会影响它。庄家优势是最重要的因素之一，正如前往提及，它表示提供该游戏的博彩运营商/赌场的潜在利润。这就是您永远不会找到RTP为100%的真钱老虎机的原因。赌场必须以某种方式赚钱，虽然有少数机器的RTP超过98%，但大多数都在我们提到的96%左右。毕竟赌场需要盈利！
另一个与RTP相关的因素是中奖频率。十分遗憾的是，与公示RTP的行为有所不同，游戏开发公司没有法律义务告诉您他们游戏的中奖频率。老虎机的中奖频率可以让您大致了解需要经过多少次旋转才能中奖。例如中奖率为1/5的老虎机平均每5次旋转就会有一次中奖。中奖率较高的老虎机通常波动性较低，这意味着您会看到更多中奖机会，但中得大奖机会较少。另一方面，中奖率较低的老虎机通常波动性更高，这意味着中奖机会十分罕见，但中奖金额则更丰厚。

RTP最高的10款老虎机

在本节中，我们将全面了解RTP最高的十款老虎机。需要提醒的是，RTP较高的老虎机并不意味着您更有可能在该机器上中奖。它代表从长远来看，您预计会损失更少的钱。让我们来看看RTP最高的十大游戏。

Mega Joker：《Mega Joker》是 NetEnt 公司开发的一款 3 行 3 轴的视频老虎机，仅有 5 条赔付线。它在在线赌博界被视为传奇，因为该游戏的 RTP 高达 99%，也就是说这款游戏的庄家优势极低。该游戏的投注范围在 1英镑 至 5 英镑之间，投注下限可能稍高，但即使启动资金较少，玩家也常常可以在该机器上玩很长时间。

Jackpot 6000：《Jackpot 6000》是 NetEnt 公司的另一款热门老虎机，它以复古的单臂强盗为主题。游戏采用 3 行 3 轴设计，同样只有 5 条赔付线。最高投注仅为 2英镑，但可能带来丰厚的奖金。该游戏的RTP 在 95.10% 至 98.90% 之间，为玩家提供了极佳的游戏体验。

1429 Uncharted Seas：《1429 Uncharted Seas》是 Thunderkick 公司开发的一款视频老虎机，RTP 高达 98.6%，它是目前视频老虎机中 RTP 最高的之一。该游戏设计独特，它的卷轴设计成地图样式。而且该游戏中还包含免费旋转奖励，玩家最多可赢得 50 次旋转！该游戏波动性极低，非常适合追求轻松休闲体验的玩家。

Blood Suckers《Blood Suckers》多年来一直经久不衰，主要有两个原因。首先，它的 RTP 高达 98%，是全球 RTP 最高的老虎机之一。其次，它被大多数赌场的奖金促销排除在外。由于该游戏的RTP 过高，赌场担心太多玩家通过玩这款游戏轻松完成投注流水要求。该游戏同样由NetEnt公司开发，该公司也是全球领先的软件提供商之一。该游戏内包含丰富的玩法，如免费旋转、分散符号、百搭符号，以及独特的吸血鬼猎杀游戏！

Starmania《Starmania》是 NextGen Gaming 开发的一款视频老虎机，该游戏的RTP 为 97.87%，它非常适合追求高 RTP 老虎机的玩家。游戏采用了 5 轴 3 行设计，每回旋转有 10 条赔付线。游戏符号设计成星星样式，尽管 NextGen Gaming 对星星的定义较为宽泛。获得三个分散符号将触发主要奖励回合，游戏还包含一个博彩功能，玩家可通过该功能将奖金翻倍或增至四倍。

Kings of Chicago《Kings of Chicago》是 NetEnt 开发的一款独特视频老虎机，设计成类似扑克游戏的样式。该游戏RTP 为 97.8%，提供了极高的玩家回报率。游戏采用 5 轴 3 行设计，仅有 5 条赔付线。部分符号上还附有分散符号，获得三个或更多分散符号将激活免费旋转奖励。在此奖励期间，所有奖金均享受 2 倍乘数，而且玩家还可能赢得更多旋转机会。

Devils Delight尽管这是一款在在线赌场中较难找到（至少在信誉良好的赌场中）的游戏，但凭借高达97.6%的 RTP，《Devil’s Delight》还是获得了很多彩民的热爱。该游戏由 NetEnt 开发，游戏中包含几个十分不错的功能。首先，它包含一个免费旋转回合，在此奖励期间奖金最高可享受 5 倍乘数。屏幕底部还有一个“灵魂计数器”。收集 15 个灵魂后，计数器将填满，并触发“罪恶旋转”功能，该功能将大大增加玩家赢得大奖的机会。

Retro Reels Extreme Heat《Retro Reels Extreme Heat》是 Microgaming 开发的一款复古风格游戏，采用 5 轴 3 行设计，共有 30 条固定赔付线。游戏还包含一个独特的“重复旋转”功能，允许玩家重新旋转一个或多个卷轴。而且该游戏还提供免费旋转奖励，最多可赢得 20 次免费旋转机会，在此期间所有奖金均享受 2 倍乘数。该游戏的RTP 为 97.5%，是一款值得尝试的游戏——如果您还能找到它的话！

Simbalism《Simbalism》似乎已被 NetEnt 淘汰——它是否会以 HTML5 重新发布尚不确定，但可能性不大，这一点有些遗憾。尽管如此，该游戏凭借 97.5% 的 RTP为玩家提供了十分刺激的游戏体验，获得三个兔子符号将触发一个有趣的奖励游戏。游戏还包含一个免费旋转功能，在此期间所有奖金均享受 3 倍乘数。

Jack Hammer 2: Fishy Business：《Jack Hammer 2: Fishy Business》是 NetEnt 最受欢迎的“复古”老虎机之一，其原因显而易见。该游戏提供的视觉体验无与伦比，所有中奖旋转都伴随着动感的音效。游戏还包含一个设计精巧的“锁定符号”功能。在基础游戏期间，每次旋转出现中奖组合时，这些符号将被锁定，随后卷轴将重新旋转。额外出现的任何中奖符号也会被锁定，这一过程将持续到不再出现新的中奖组合为止。此外，该游戏还包含免费旋转功能，在某次旋转中获得5个或更多分散符号即可激活该功能。加上 其97.1% 的 RTP，它成为享誉博彩领域的 RTP 最高游戏之一。

结束语


如您所见，虽然有一些已退出市场，但目前仍有许多视频老虎机提供了超高的 RTP。但值得注意的是，尽管一款游戏的 RTP 很高，但这并不意味着您一定会在该游戏上中奖——它只是代表从长远来看，您的损失可能会更小。

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