哪些老虎机的赔率最高？（超高RTP老虎机）

如今可供玩家选择的视频老虎机数量比以往任何时候都多。一些博彩公司声称他们提供的视频老虎机已超过了15,000款。在这些令人眼花缭乱的海量游戏中选择一款赔率最佳的老虎机可不是件轻松的事。

有没有一款老虎机既能给您带来丰厚收益,又能为您提供良好的长期游戏体验?如果您正在寻找这样的游戏,那么超过RTP老虎机就是一个理想之选。RTP(玩家回报率)决定了一款老虎机在长期运行周期内向玩家返还的资金比例。

例如一款RTP为95%的视频老虎机预计会将所有投注金额的95%返还给玩家。也就是说玩家每投注100美元,赌场理论上就可以赚取5美元的利润,而剩余的95美元会以奖金形式分配给玩家。

当然RTP是基于数十亿甚至数万亿次旋转计算得出的,因此在短期内不能保证游戏结果一定与之相符。但从长期来看,大多数老虎机的回报率会趋于稳定,而各大在线博彩监管机构的严格立法也确保了这些派彩比例的真实可靠。

在今天这篇文章中,我们将与您一起将探讨哪些老虎机具有最高赔率。我们会分析一些经典老款老虎机,然后再比较一些较为流行更现代的游戏。这其中包括奖金丰厚的累积奖金老虎机、当下运行的热门在线老虎机、已经停止服务的传统老虎机以及一些在线下实体赌场才有的专属老虎机!

Mega Joker——NetEnt ——赔率最高的老虎机

《Mega Joker》是NetEnt在十年前推出的一款经典老虎机,该游戏被认为是有史以来RTP(玩家回报率)最高的老虎机之一。NetEnt是一家总部位于瑞典的游戏开发公司,他们曾打造出多款风靡全球的经典视频老虎机,代表作有《Dead or Alive II》以及《Creature from the Black Lagoon》等。

《Mega Joker》之所以能独领风骚,是因为它的RTP最高可达99%,也就是说这款老虎机的赌场优势极低。但需要注意的是,玩家必须满足特定要求才能享有这一最高RTP,您需要每次都采用赌注上限下注。

值得一提的是,《Mega Joker》只是NetEnt所开发的众多精简型老虎机游戏之一。它采用3×3格局设计,看起来很像街机厅或酒吧中的传统老虎机。

在基础游戏中,玩家只要拼出任何中奖组合即可进入超级计量表环节。该环节才是这款游戏的精华所在,玩家不仅可以将当前奖金兑换为更高赔率的投注机会,还有机会赢取该游戏中的头彩奖金。

Jackpot 6000——来自NetEnt的又一款经典老虎机

在排行榜上位列第二的游戏同样来自NetEnt公司,这款游戏便是《Jackpot 6000》。与《Mega Joker》类似,《Jackpot 6000》也是一款RTP极高的老虎机,它采用复古设计风格,与现代视频老虎机的视觉效果截然不同。

尽管这款游戏年代久远,但您仍然可以在许多在线赌场中找到《Jackpot 6000》。不过它的受欢迎程度已经大不如前,主要原因是该游戏最初是基于Flash技术开发的, NetEnt公司后来开发的游戏都基于HTML5技术,一部分采用这种过时技术的游戏未能顺利得到移植,因此逐渐被玩家冷落。

《Jackpot 6000》采用3×3格局设计,投注上限仅为2美元,尽管如此,该游戏仍然可以带来十分可观的奖金。它的最低RTP为95.10%,但如果采取特定方式,该游戏的RTP可提高至98.90%,也就是说赌场优势仅略高于1%。

但令人遗憾的是,《Jackpot 6000》中并没有提供传统的免费旋转奖励功能。但该游戏仍然包含其它几项额外奖励机制,它们可以帮助玩家获得比较不错的收益。

Ooh Aah Dracula——Barcrest

《Ooh Aah Dracula》是一款由英国软件开发公司Barcrest打造的经典老虎机游戏,如果您曾经到访过一些英国博彩公司的实体店面,那么很可能会看到这款游戏的身影。它曾是英国固定赔率博彩终端上最受欢迎的游戏之一。

这款游戏以德古拉(Dracula)为主题,并结合了万圣节风格的音效和动画,营造出一种诡异的氛围。游戏的普通基础玩法并没有太多特别之处,在基础模式下,RTP(玩家回报率)最低可能只有94%。然而,如果您选择“Big Bet”投注模式,RTP最高可提升至99%,并且获胜潜力大幅增加。

它的基础游戏本身并不算特别吸引人,真正的精彩部分来自主要的免费旋转奖励回合。您需要在屏幕上任意位置转出3个、4个或5个分散符号才能触发免费旋转功能。一旦该功能被触发,您将可以从3种奖励模式中选择一个,每种模式分别提供15次、10次或5次免费旋转。

如果您选择15次免费旋转模式,那么整个回合中会有一个符号变为百搭符号。如果选择10次免费旋转,则会有两个符号变为百搭符号。而如果您选择最具波动性的5次免费旋转模式,那么会有3个符号在整个回合内会变为百搭符号,它能大幅增加您的中奖机会。

如果您选择“Big Bet”投注模式,在免费旋转结束后,您还可以从5座墓碑中任选择一座,每座墓碑提供下注资金10 倍至50倍的额外奖励。

Blood Suckers——NetEnt

《Blood Suckers》是全球最知名的视频老虎机之一。它的受欢迎程度并非源自游戏玩法本身,而是因为它的超高RTP。由于其RTP高达98%,许多赌场甚至禁止玩家使用赌场奖金来玩这款游戏,目的是防止玩家获得过高的回报。

这款游戏由瑞典知名在线博彩公司NetEnt开发,游戏中包含两个不同的奖励回合。首先是免费旋转功能,玩家在屏幕上任意位置转出3个、4个或5个分散符号即可触发该功能。在免费旋转期间,所有中奖彩金都会获得3倍派彩。如果在此期间再次转出分散符号,还可以重新触发免费旋转。

除了免费旋转功能外,《Blood Suckers》还提供了一个“Pick Me Bonus”回合。该特殊功能的触发条件是在前3个转轴上同时出现3个奖励符号。一旦该环节被触发,您将进入一个全新画面,屏幕上会出现多个棺材。您的任务是从棺材中选择一个,每次选择都会产生一个随机现金奖励。

您可以继续选择棺材,直到选中带有骷髅的棺材为止。一旦选中骷髅,奖励回合将结束,您将返回基础游戏界面。由于《Blood Suckers》大受玩家欢迎,NetEnt乘机在2020年又推出了它的升级版《Blood Suckers II》。

1429 Uncharted Seas ——Thunderkick

《1429 Uncharted Seas》是这份榜单上第一款来自Thunderkick公司的视频老虎机。Thunderkick是一家以开发低波动性游戏而闻名的游戏开发商。但该公司开发的游戏往往带有独特的创意,因此深受全球玩家喜爱。Thunderkick的游戏通常都具有较高的RTP,《1429 Uncharted Seas》的RTP就高达98.6%。

与《Blood Suckers》类似,《1429 Uncharted Seas》在许多赌场被禁止使用赌场奖金进行游戏,因为其RTP实在太高了。该游戏的画面设计令人惊艳,整体风格让人感觉仿佛在一张探险家的地图上进行游戏。这种独特的设计理念非常出色,而且其实现过程也十分到位。

和榜单上的许多游戏一样,《1429 Uncharted Seas》的基础游戏其实并没有太多刺激情节,大部分中奖机会都集中在奖励回合中。玩家需要在屏幕上任意位置转出3个、4个或5个分散符号才能触发奖励回合。如果成功转出5个分散符号,将可获得50次免费旋转。

在免费旋转期间,所有百搭符号都会转变为扩展百搭,任何出现在屏幕上的百搭符号都会扩展填满整列转轴。从理论上来说,玩家有机会转出全屏百搭符号,而这时整个游戏界面就会变为百搭转轴,它将带来十分可观的收益回报。

尽管《1429 Uncharted Seas》具有很高的RTP,但它仍然拥有十分不错的中奖潜力,这也是这款游戏备受欢迎的原因之一。

Starmina——NextGen Gaming

《Starmania》是由NextGen Gaming公司开发的一款视频老虎机。虽然NextGen Gaming并不是全球最知名的软件供应商,但它曾推出过几款广受欢迎的游戏,例如被玩家熟知的《300 Shields》。《Starmania》的RTP高达97.87%,它属于回报率极高的游戏之一,非常适合追求稳定回报的玩家。

该游戏采用5轴3行布局,并在每次旋转时提供10条固定赔付线。令人遗憾的是,玩家无法调整赔付线数量,因为它们是固定的。不同的在线赌场可能会设置不同的投注范围,但大多数平台允许玩家以最低$0.10的投注金额开始游戏,每次旋转的投注上限可达$100。

《Starmania》的主题设定在外太空,游戏中的所有符号都设计成不同形态的星星。与我们榜单中的其它游戏一样,它的基础游戏玩法相对普通,但它的免费旋转功能相当值得期待。要触发免费旋转回合,玩家需要在屏幕上任意位置转出3个、4个或5个分散符号,满足该条件后就会进入免费旋转模式。

但该游戏的免费旋转功能并没有太多新颖之处,它们就是单纯的免费游戏。但值得一提的是,玩家可以重新触发免费旋转功能。

在奖励回合结束后,玩家还可以选择将赢得的奖金用于赌博模式,以尝试翻倍收益。

White Rabbit Megaways

Big Time Gaming是一家彻底改变在线赌博行业的游戏开发公司。他们标志性的Megaways机制首次出现在《Dragon Born》中,但真正让它风靡全球的却是《Bonanza Megaways》。自此之后Megaways游戏彻底改变了在线老虎机的玩法,如今已有数百款Megaways游戏可供玩家体验,而高波动性视频老虎机也因Megaways机制的出现变得越受欢迎。

《White Rabbit Megaways》是Big Time Gaming推出的一款经典视频老虎机,其RTP高达97.77%。这不仅是Big Time Gaming迄今为止RTP最高的游戏之一,也是全球最高RTP老虎机之一。如题所示,《White Rabbit Megaways》的灵感来源于电影《爱丽丝梦游仙境》,而且该游戏中包含一个极具创意的“兔子洞”免费旋转功能。

在免费旋转回合中,若任意转轴上出现蛋糕符号,该转轴将会扩展,最高可扩展至12格。如果成功解锁全部6条转轴,玩家将享受高达248,832种中奖方式的极致游戏体验。

另外《White Rabbit Megaways》的基础游戏中还包含一个独一无二的特色功能,即随机乘数百搭符号。在基础游戏的任何时候,转轴上都可能随机出现乘数百搭符号。如果玩家能在合适的位置转出两到三个乘数百搭符号,就有可能赢得数千倍的奖金。

该游戏还提供奖金购买功能,玩家可以直接支付100倍的投注金额来直接进入免费旋转回合。但需要注意的是,由于英国赌博委员会的监管规定,来自英国的玩家将无法使用该功能。

Kings of Chicago——NetEnt

如果您已经阅读了本榜单介绍的多个游戏,您可能会发现这样一个问题,很多超高RTP的游戏都来自NetEnt公司。NetEnt以前一直以高RTP老虎机闻名。随着在线赌博市场竞争的愈发激烈,NetEnt不得不降低部分游戏的RTP,这样他们才能保证在线赌场仍然可以从他们提供的游戏中获利。

《Kings of Chicago》是NetEnt最具代表性的作品之一,其游戏转轴上的符号均以扑克牌呈现。这款游戏的设计初衷是让玩家获得身处扑克赌场的沉浸式体验,这一创新概念在实际游戏过程中表现得相当出色。该游戏的RTP高达97.8%,因此它是所有追求高RTP老虎机玩家的理想之选。

该游戏采用5轴3行布局,并设有5条固定赔付线。主要的奖励功能是免费旋转回合,该环节在游戏中被称为“免费牌局”,在转轴上出现3个或更多分散符号即可触发该环节。根据触发分散符号的数量的不同,玩家可获得10到50次不同次数的免费牌局。

在免费牌局环节,所有彩金都按2倍派彩。尽管该游戏本身已具备极高的RTP,但玩家在奖励回合中有机会赢取更为丰厚的收益。

Retro Reels Extreme Heat——Microgaming

《Retro Reels Extreme Heat》是本榜单中唯一一款来自Microgaming的视频老虎机。这款游戏是Microgaming较早期的作品之一,在该公司与规模较小、专业度较低的游戏工作室合作之前就已发布。如今这些小型工作室制作的游戏几乎不受玩家群体的待见,因此Microgaming的整体影响力也有所下降。

令人遗憾的是,由于该公司的光环不在,《Retro Reels Extreme Heat 》如今在网上也几乎无迹可寻。虽然一些可以下载的Microgaming游戏的赌场仍然提供这款游戏,但基是于HTML5的传统在线赌场似乎都不再提供这款游戏。这不免令人感到惋惜,因为这是一款十分难得的游戏,其RTP高达97.5%。

《Retro Reels Extreme Heat》采用5轴3行布局,并设有30条固定赔付线。这款游戏最大的特色是“重新旋转”功能,玩家可以选择支付额外费用来重新旋转一个或多个转轴,这样就可以大大提高中奖机会。

该游戏的主要奖励功能是免费旋转回合,在转轴上出现3个或更多分散符号即可触发该功能。在免费旋转期间,所有赢取的奖金都将获得2倍派彩。如果在免费旋转回合中再次出现3个或更多分散符号,玩家还能重新触发额外的免费旋转。但除此之外,这款游戏并未提供其它独居创新的玩法。

Jack Hammer 2: Fishy Business

《Jack Hammer 2: Fishy Business》是NetEnt推出的又一款经典视频老虎机。尽管这款游戏已经推出多年,但它依旧是该公司最受欢迎的作品之一。这主要归功于其独特的游戏布局、富有新意的玩法以及十分可观的回报潜力。此外该游戏的RTP高达97.1%,这意味着玩家在该游戏中享有的回报率要高于行业平均水平。再加上免费旋转功能触发的频率较高,因此它受到一大批玩家的追捧。

《Jack Hammer 2: Fishy Business》包含多个奖励功能,其中第一个出现在基础游戏中。每当玩家转出中奖组合时,中奖符号都会被锁定在原位,玩家将获得一次重新旋转机会。如果在重新旋转过程中出现新的中奖符号,这些符号也会被锁定并再次触发新的旋转。这个过程会一直持续,直到屏幕被填满或未再出现新的中奖组合。

在转轴上出现5个或更多分散符号将触发该游戏的免费旋转功能,触发后玩家可获得10到30次免费旋转。在免费旋转回合中,每轮都会有一个百搭符号随机加入转轴,并且在此期间的所有彩金都将获得2倍派彩。如果在免费旋转过程中再次出现5个或更多分散符号,还能重新触发额外的免费旋转。

尽管这款游戏的波动性较低,但它依然有机会带来巨额奖金。如果玩家能锁定“Jack Hammer”符号——身着绿色西装、头戴绅士帽的帮派份子,便有可能赢得数赌注百倍甚至数千倍的丰厚奖金。而且该游戏中的其它高级符号也有不错的支付潜力,尽管在整个屏幕上锁定这些符号的机会相对较少。

Monopoly: The Big Event

《Monopoly: The Big Event》是本榜单中第二款由Barcrest开发的视频老虎机。这款游戏是Barcrest历史上最成功的作品之一,它在全球数千家在线和实体赌场中随处可见,同时玩家也可以在一些固定赔率博彩终端的机器上找到。

与我们之前提到的另一款Barcrest公司开发的游戏类似,《Monopoly: The Big Event》拥有两种不同的RTP设置。在基础游戏中,其RTP最低可达94%。但如果玩家选择“Big Bet”模式——每轮投注30美元,其RTP可提升至99%。

选择“Big Bet”模式后,玩家将获得一次转动幸运轮盘的机会,该轮盘可能直接触发免费旋转奖励,或奖励附带一个逐步递增乘数的5次免费旋转。

可以毫不夸张地说,《Monopoly: The Big Event》的核心玩法都是围绕免费旋转展开的。在免费旋转回合中,玩家可以从3种不同的奖励选项中进行选择。其中最有价值的奖励是“锁定百搭号”功能,在免费旋转期间,每当有百搭符号出现,它会被锁定在原位置保持不变。如果玩家转出了监狱符号,游戏中某些低赔付符号也会被移除,这样能进一步提高中奖机会。如果玩家在进入免费旋转时能转到乘数奖励,那么有可能赢取超高倍数的奖金——网上甚至有玩家赢得过赌注数千倍的奖金。

哪些在线赌场提供超高赔率老虎机?

对于广大老虎机玩家来说,值得庆幸的是,想要找到这些超高RTP的视频老虎机并不困难。如今大多数在线赌场都会提供来自多家游戏软件开发公司的游戏。这与过去仅限于Microgaming或NetEnt等个别游戏公司的现象形成了鲜明对比。

但对于那些刚开始寻找理想赌场的新人玩家来说,如何分辨哪些平台是安全可靠的,哪些平台应该敬而远之,这可能并不是一件容易的事。在Casinos8888评论网站,我们的在线赌博专家团队会全天候对新旧赌场进行审查和分析,以确保为广大玩家筛选能带来最佳游戏体验的可靠平台。

如果您希望在信誉良好的在线赌场中体验这些超高RTP游戏,我们强烈推荐查看我们的推荐赌场列表。这些赌场均经过我们专家团队的严格筛选,它们提供丰富的游戏种类、快速提现服务以及丰富多样的红利促销活动。