老虎机游戏中的作弊方法



如果您正打算玩老虎机，那么您可能听说过有人能够在这些机器上“作弊”，这种现象无论在在线赌场还是实体赌场的老虎机上都存在。

如果要想在老虎机上作弊，那么您需要制作一个非法的软件，然后祈祷自己在使用它时不会被抓住。而如果您正在寻找在线老虎机的作弊方法，那么应该清除，这种尝试这几乎是徒劳的。

以前在老虎机上成功作弊的仅有案例发生在陆上赌场的非电子老虎机上。这些老式的投币老虎机有时可能被操控，但这种情况也非常罕见。在今天这篇文章中，我们将向您介绍一些玩家成功在老虎机上作弊的奇闻轶事，同时我们想告诉您的是，您听说过的所谓“投注系统”其实根本不起作用。

玩家如何在老虎机游戏中作弊

除非您能使用最先进的技术，或者您是世界顶级黑客之一，可以成功入侵赌场游戏的服务器，否则在老虎机上作弊几乎是不可能的。但在广泛使用机械老虎机的年代，作弊要容易得多，一些人曾利用多种巧妙的方法骗取赌场数百万美元。

纵观近代博彩历史，一些人曾通过在老虎机游戏中作弊卷走大量现金，虽然我们不以支持任何形式的作弊，但这里十分有必要让大家了解一下这些作弊手法以及玩家如何通过它们获得巨额资金。

下面我们将介绍职业老千是如何从赌场骗取钱财的。需要提醒的是，千万不要轻易尝试这些方法；如果您这样做并被抓住，您很可能会被逮捕并面临刑事指控。

拉绳硬币

“拉绳硬币”是一种最简单、最原始的老虎机作弊手法，但这一漏洞后来很快被老虎机游戏开发公司察觉，随后他们设计出相应的防作弊机制来阻止这种行为。

在机械老虎机盛行的年代，一些骗子利用这种简单的拉绳硬币技巧骗取了赌场和游戏厅大量资金。这个方法其实操作十分简单，骗子只需用一根绳子绑住一枚硬币，将其投入老虎机以触发转动，然后再将硬币拉回，这样他们就能无限次使用同一枚硬币。

这种方式让骗子可以免费无限次玩老虎机，任何时候他们赢了都能正常领取奖金，而当他们输了时，由于没有支付任何赌注，因此完全不会有任何损失，相当于白赚。但执法机构和游戏开发商很快识破了这个骗局，然后游戏公司开始在机器中加入防作弊机制，硬币掉入机器后就无法再被拉回。这个改进迅速终结了这种作弊方式，如今几乎已经没有玩家能再利用此方法得逞了。

猴爪作弊法

“猴爪作弊”是一种十分令人惊叹的技术，它由一位名叫汤米·格伦·卡迈克尔（Tommy Glenn Carmichael）的人发明。他将一根吉他琴弦连接到一个金属棒上，然后将其插入老虎机的插口。这样一来，他就能触发机器内部的转动开关操控游戏直接发放奖金。

卡迈克尔利用这个技巧成功骗取了数万美元，尽管最终他还是被抓住了，但那已经是 40 年后的事情了。如今这种老虎机作弊手法已经无用武之地，因为现代老虎机使用电子软件来生成游戏结果，而不再依赖物理开关。

磁场作弊法

在 1950 年代和 60 年代，老虎机对磁铁几乎没有任何防护措施。这使得某些技术高超的骗子能够利用磁场操纵老虎机。一种常见的方法就是利用磁铁让机械转轴自由旋转，这样就不用再去按下旋转按钮。

这样一来，骗子可以通过这种方式精准控制转轴停止的位置，相当于开启了所谓的“上帝模式”，他们可以随心所欲地决定中奖结果。当然如今的老虎机已经不再依赖机械转轴，它们都采用 RNG（随机数生成器）来确保游戏的公平性，因此利用磁场作弊的方式已经无迹可寻。

以前一些行之有效的作弊手法

尽管确实有人曾经成功欺骗过实体赌场，但如今大部分老虎机游戏都在线上进行，因此要想作弊就更加困难。最近一次关于老虎机诈骗的新闻报道可以追溯到1995年，以下是当时美联社发布的新闻内容：

“全国各地以及巴哈马的赌场因一场老虎机诈骗案损失了数百万美元，涉案人员共有12名。

博彩委员会官员上周在墨西哥湾沿岸的三家赌场及一家酒店逮捕了9名嫌疑人。调查人员缴获了作弊设备、非法筹码、毒品以及3,000美元现金。

另外 3名涉案人员早在 2月份就已被捕。执法部门在周一表示，该团伙至少已经活动了5年。

密西西比州博彩委员会的执法主管杰伊·莱德贝特（Jay Ledbetter）表示，这些老千团伙分工明确，他们专门选择1美元、5美元和25美元的老虎机作案。一名成员会将自制的作弊设备插入老虎机，使其自动吐出奖金，同时另一名成员负责挡住赌场监控摄像头的视线，第三名成员则负责望风，警惕安保人员的接近。

被捕人员每人可能面临最高 2年监禁，并因作弊或共谋作弊罪而被处以10,000美元的罚款。执法部门是根据线报才成功抓获这些嫌疑人的。”

投注策略：为什么它们在老虎机上不起作用

投注策略几乎与赌场游戏同时诞生。只要赌场一直存在，投注系统就不会消失。

在前文中我们已经介绍了玩家如何通过某些方式在老虎机游戏中“作弊”老虎机，接下来我们将讨论另一种形式的“作弊”行为——尽管严格来说，这并不算作弊，因为这些方法根本不起作用。

如果您认为自己可以在老虎机上使用这些所谓的作弊方法，无论是在实体赌场还是在线赌场，那您就大错特错了。如今老虎机的中奖组合完全由电子程序生成，您已经不可能像过去那样破解老虎机。您在网上看到的所有“电子老虎机作弊手法”实际上都是骗局，它们只是想骗您花钱去“购买”这些所谓的作弊方法，实际上您只是在购买一个毫无价值的系统。

什么是投注系统？

投注系统是一种赌徒用来试图“击败赌场”的方法。一些系统号称能够“降低赌场优势”，而另一些则宣称可以利用“鲜为人知的漏洞”。尽管这些系统的出售者总是想出各种花招来宣传它们，但所有的投注系统本质上都有一个共同点：它们承诺只要玩家按照他们的投注系统操作，就一定能够实现盈利。

当然不同的投注系统之间存在很大差异，其中包含的投注策略也各不相同。但大多数投注系统都有一个共同特点，那就是它们通常依赖于赔率接近50:50的投注。在接下来的内容中，我们会更详细地探讨不同的投注系统。

虽然投注系统表面看起来似乎很有效，但您不想牢记一点，赌场始终是盈利机构。赌场提供的游戏已经在数千亿次的旋转/发牌中被验证，而赌场之所以持续提供这些游戏，正是因为它们都能确保赌场拥有优势。

值得一提的是，尽管有大量证据表明投注系统不起作用（甚至许多赌徒亲身经历过失败），但仍然有很多人相信自己终有一天能凭借投注系统战胜赌场。而造成这一现象的主要原因之一，就是著名的赌徒侥幸偏差。

赌徒侥幸偏差

赌徒侥幸偏差的概念非常简单，它的核心思想是：如果某个事件在一段时间内没有发生，那么它在未来发生的可能性就会增加。

一个经典的例子就是抛硬币。假设您选择了“反面”，然后抛出的结果是“正面”。没关系，再抛一次。但如果连续十次都是“正面”，您可能会十分惊讶，甚至会忍不住说：“这次肯定是‘反面’了！”。

您的大脑潜意识中已经开始认为“反面”出现的几率更高，尽管硬币两面的概率始终是50/50。换句话说……

硬币没有记忆。每次抛掷时，结果都是独立的，无论之前出现了什么，正反面的概率依然是各50%。

我们在日常生活中最常遇到赌徒侥幸偏差的地方之一就是轮盘赌。例如，如果红色结果已经连续出现了4到5次，您可能会忍不住下注黑色，觉得“黑色迟早要出来了”。但从数学概率上来说，下一次轮盘的红/黑概率是完全相同的。

正是这种思维方式促使许多玩家去尝试各种投注系统，而这些系统正是专门利用赌徒侥幸偏差心理来吸引赌徒的。

下面我们将介绍一些最流行的投注系统，您以前可能听说过它们，甚至可能亲自尝试过！

常见的投注系统和策略

马丁格尔系统（Martingale）——它并不适用于老虎机

马丁格尔系统是迄今为止全球最流行、使用最广泛的投注策略。在互联网上，您会发现许多玩家声称它是“唯一有效的投注系统”。

该系统依赖于“赔率均等”的投注，例如在轮盘赌游戏中押注红色或黑色。它的基本原理是：您从一个基本赌注开始，如果输了，就翻倍下注，直到赢为止。一旦赢了，您便重置系统，回到初始赌注，然后重复这个过程。

从理论上看，马丁格尔系统似乎完全合理。只要您不断翻倍下注，总有一次会赢，而那次胜局就足以弥补之前所有的损失并带来微小的利润。听起来很简单，对吧？

但这里有几点需要注意。首先，所有轮盘赌、21点和掷骰子游戏的赌桌都会设有投注上限。这意味着您每次下注的赌资不能超过某个特定的金额。例如您在一个投注下限为$5、投注上限为$500的轮盘赌桌上下注，那么您最少要下注$5，最多只能下注$500。尽管您可以使用马丁格尔系统，但当您需要下注的金额超过$500，您就无法继续，这将使该系统变得毫无意义。

而且在赌博活动中，长时间的连输并不少见，甚至可以说它们十分常见。使用马丁格尔系统时，您很可能在收回损失并实现盈利之前就已经耗尽了所有赌注。

达朗贝尔系统（D'Alembert）

达朗贝尔系统是一种更“温和”的投注策略，它最初为轮盘赌设计。尽管它不像马丁格尔系统那样知名，但随着在线博彩的普及，它开始受到更多玩家的关注。

这个系统也十分容易理解：您只需从一个您可以接受的单位金额开始下注。如果您输了，就增加一个单位的投注金额；如果赢了，就减少一个单位的投注金额。

一直循环持续这一过程，直到您的投注金额回到最初的单位金额，这时您的总盈利应该等于您的初始单位金额。

这个系统看起来很简单，但我们不会深入讨论其具体运作方式，因为它并不值得推广。它并不起作用，其主要问题在于，您必须赢的次数多于输的次数，而从长远来看，这显然是不可能的。

此外，与马丁格尔系统类似，短时间内的连续亏损可能会迫使您投入巨额资金来弥补损失——而使用这个系统，您可能会在几分钟内输光所有资金，这也是大多数投注系统的通病。

逆向达朗贝尔系统（Reverse D'Alembert）

顾名思义，逆向达朗贝尔系统是对前面提到的达朗贝尔系统的反向操作。它的不同之处在于，当您输掉一局时，应该减少投注金额；而当您赢下一局时，应该增加投注金额。

逆向达朗贝尔系统通常要求您从较高的投注单位开始。如果您在开局时经历一波连败，而您的资金不足以支撑这个策略，那么您可能无法按照该系统的要求继续下注。

拉布舍尔系统（Labouchere）——它并不适用于老虎机游戏

拉布舍尔系统是最受欢迎的投注系统之一，近年来越来越流行，互联网上充斥着各种详细指南和视频，讲解它的运作方式，并声称可以利用它在赌场游戏中获利。

与马丁格尔系统类似，拉布舍尔系统的核心也是基于对赔率接近1:1的投注，并且玩家需要先设定一个所谓的“投注线”。这个投注线决定了每一轮或每一手的投注金额，示例如下：

1, 2, 1, 3, 1, 5, 2

要使用该系统，您需要取最左侧的数字（1）和最右侧的数字（2），然后将它们相加。这就是您的投注金额，在这个例子中，您需要下注 3 个单位。

如果下注获胜，则将这两个数字划掉。如果下注失败，则将这个金额（3）添加到原始投注线的末尾。这个过程会一直持续，直到您赢得一局。

与马丁格尔系统一样，拉布舍尔系统存在严重的缺陷。尽管在短期内您偶尔可能获得小额利润，但赌场的投注上限和资金限制会很快让您在连输几局后无法继续使用这个系统。

远离投注系统——您无法操控老虎机！

请始终谨记这一点！每天都会有一些人认为自己发现了“完美的投注系统”，结果却发现它迅速吞噬了他们的资金，并且完全无法像他们预想的那样运作。

赌场之所以能够持续经营，是因为他们的游戏能够稳定盈利。虽然在赌场游戏中偶尔可以赢钱，但从长远来看，您终究会输，而这并不会因为某种投注系统而改变。

与其依赖投注系统，不如深入了解游戏本身，掌握最佳和最差的投注方式。例如在玩21点游戏时，掌握最佳的数学策略可以大大降低赌场优势。虽然这不会让您在长期内战胜赌场，但至少能让您以最合理的方式进行游戏，这样就可以延长您的游戏时间，提高您的获胜几率。